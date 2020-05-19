Английская премьер-лига (АПЛ) объявила о том, что 17 и 18 мая 748 игроков и сотрудников клубов были протестированы на коронавирус, передает сайт лиги. В результате проверки были выявлены шесть случаев заболевания в трех командах. Имена заразившихся не разглашаются.

В АПЛ выявили шесть случаев заражения коронавирусом

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