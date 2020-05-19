Коронавирус
Газета.RuВ АПЛ выявили шесть случаев заражения коронавирусом
Английская премьер-лига (АПЛ) объявила о том, что 17 и 18 мая 748 игроков и сотрудников клубов были протестированы на коронавирус, передает сайт лиги. В результате проверки были выявлены шесть случаев заболевания в трех командах. Имена заразившихся не разглашаются.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7192 источника, обновлено в 16:18, Ашберн
Гаджеты
Обнародован список смартфонов Xiaomi и Redmi, которые получат MIUI 12
Первый этап стартует с июня и в этой волне окажутся смартфоны Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 9T, Xiaomi Mi 9T Pro, Redmi K20 и Redmi K20 Pro.
Astera 09:46
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко передала статуэтку «Женщина года» Маргарите Грачевой
Как сообщает РБК, телеведущая Региона Тодоренко передала статуэтку "Женщина года" Маргарите Грачевой, оставшейся без кистей рук по вине мужа.
Инфорос 14:38
Футбол
Футболисты РПЛ заразились, пока сидели дома. Играть в футбол безопаснее
Обезопаситься полностью невозможно — даже сидя дома, люди каким-то образом «ловят» заразу.
Спорт-Экспресс 09:25
Религия
Армавирского и Лабинского епископа отстранили от управления епархией
Краснодарские известия 02:00
Происшествия
В Кировской области нашли пропавшего четырехлетнего мальчика
Пропавший в Кировской области четырехлетний мальчик найден живым. Об этом сообщили "РГ" в прокуратуре региона.
Российская газета 10:59
Общество
СКР возбудил дело из-за фейка о продаже масок из гуманитарной помощи
Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело из-за фейка о продаже в магазинах масок из гуманитарной помощи.
Коммерсантъ 13:45
Общество
Медсестра в Туле из-за жары вынуждена была придти на работу в бикини
Медсестра работает в инфекционном госпитале Тульской областной клинической больницы и из-за сильной жары решила надеть под выданный ей защитный костюм только купальник-бикини.
REGNUM 16:09
Футбол
Аршавин сравнил бывших футболистов «Зенита» с дровами
Metaratings 15:30
Здоровье
Число заразившихся коронавирусом участников похорон в Адыгее выросло до 150
Количество заболевших стремительно выросло после массового скопления людей на похоронах.
Югополис 15:46
Общество
Штаб: В Москве скончались 75 пациентов с коронавирусом
Агентство Москва 15:33
Авто
Российские сотрудники Nissan выстраиваются за увольнением в очередь
В компании отметили, что увольнение сотрудников никак не связано с коронавирусом, так как завод еще в марте планировал перейти на одну смену, а такие изменения предполагают сокращение штата на четверть, пишет «Фонтанка».
Tvoe-avto.com 05:07
Политика
Польский эксперт: у нас появились компаньоны по сумасшествию
Польша и сама отличается демонтажем памятников, Польша не пригласила Россию на юбилей освобождения Освенцима.
Pravda.Ru 14:00
Происшествия
В Белгородской области парикмахер заразил коронавирусом 23 человека
23 человека заразились коронавирусом в Ракитянском районе Белгородской области после контакта с парикмахером.
Коммерсантъ 12:48
Общество
Главврач в Перми извинился за передразнивание медика
Главный врач Пермской подстанции скорой медицинской помощи Юрий Катаев извинился за свое поведение во время общения с одним из медиков, который обращался по поводу выплат за работу с пациентами с коронавирусом.
Rambler News Service 09:42
Общество
Собянин назвал число тяжело больных коронавирусом в Москве
Московский Комсомолец 11:54
Общество
Власти Петербурга разъяснили запрет на прощание с умершими
Администрация Санкт-Петербурга подтвердила запрет на ритуальные церемонии прощания со всеми умершими вне зависимости от диагноза, передает «Фонтанка».
Ведомости 14:02
Кино
Создатели «Мстителей: Финал» показали альтернативные титры
Sibnet Новости вчера в 08:05
Общество
Туризм в России начнет постепенный выход из карантина с 1 июня
В некоторых регионах России туристический сектор начнет постепенно выходить из карантина с 1 июня, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Газета.Ru 15:18
Политика
МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
Коммерсантъ 03:38
Общество
В челябинском лесу нашли десятки новых иномарок
На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости 09:20
Фигурное катание
Алина Загитова отмечает 18-летие
Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist вчера в 02:39
Армия и оружие
Лавров усомнился в размещении ядерных ракет США в Польше
Вашингтон вряд ли реализует планы по размещению ядерных ракет в Польше.
Lenta.ru 12:01
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал домашнюю теплицу на огороде Аллы Пугачевой
Галкин отметил, что именно Алле Пугачевой принадлежит инициатива создания своего огорода.
Pravda.Ru 15:42
Общество
Петербуржец подал иск на Смольный против масочного режима
Петербургский городской суд принял заявление горожанина, который просит признать недействительным пункт постановления Смольного о введении в городе обязательного масочного режима.
DP.RU 05:12
Общество
Остров аномального холода в море аномального тепла
Остается только сопоставить адреса этих сообщений с картой аномалий ОСО и сделать давно уже знакомый нам вывод — область аномального холода контролируется положительной аномалией ОСО, центр которой расположен над Скандинавией.
REGNUM 05:06
Общество
В Думе назвали предполагаемую дату открытия российских курортов
Российские курорты смогут начать принимать туристов после 1 июля, пишет "Интерфакс" со ссылкой на председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева.
Газета.Ru 11:20
Политика
На Украине обнародовали запись разговора Порошенко и Байдена
Депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал аудиозапись, на которой, предположительно, бывший вице-президент США Джо Байден предлагает бывшему украинскому лидеру Петру Порошенко миллиард долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина.
РИА Новости 08:15
Общество
Российским военным выдали служебное жильё в металлических контейнерах
Есть, правда, одно но: под него переоборудовали металлические контейнеры. Материал о новоселье военных был показан в эфире Первого канала.
News.ru 07:47
Политика
Лавров усомнился в возможности остановить «Северный поток — 2»
Проект газопровода «Северный поток — 2» не может быть остановлен, он будет реализован, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.
RT на русском 10:12