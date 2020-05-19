Коронавирус
Газета.RuВ АПЛ выявили шесть случаев заражения коронавирусом
Английская премьер-лига (АПЛ) объявила о том, что 17 и 18 мая 748 игроков и сотрудников клубов были протестированы на коронавирус, передает сайт лиги. В результате проверки были выявлены шесть случаев заболевания в трех командах. Имена заразившихся не разглашаются.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7202 источника, обновлено в 02:51, Ашберн
Общество
В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок
РИА Новости вчера в 09:20
Происшествия
Пропавший под Кировом четырёхлетний ребёнок найден живым в лесу
Киров, 19 мая 2020, 18:36 — REGNUM Мальчик четырёх лет был найден живым после двух суток поисков в Кировской области.
REGNUM вчера в 11:36
Политика
Путин объяснил отсутствие единого тарифа на газ в ЕАЭС
"Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭс пока еще не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал", - подчеркнул Путин, добавив, что это вообще-то "обычная мировая практика".
Газета.Ru вчера в 12:35
Экономика
Аэропортам заплатят за потерянных пассажиров
Правительство компенсирует им по 195,4 руб. на человека Российские аэропорты во втором квартале получат компенсации из расчета 195,4 руб. на каждого утраченного пассажира по сравнению со вторым кварталом 2019 года.
Коммерсантъ вчера в 17:52
Здоровье
Более 540 жителей Москвы сдали плазму для пациентов с коронавирусом
Более 540 жителей Москвы сдали плазму крови для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили в столичной мэрии.
RT на русском 00:55
Общество
Медсестра в Тульской области получила взыскание за прозрачный костюм
«По факту несоблюдения требований к медицинской одежде сотрудником Тульской областной клинической больницы Минздрав сообщает, что к нарушившей данные требования медсестре инфекционного госпиталя применено дисциплинарное взыскание в виде замечания», — цитируют ведомство «Тульские новости».
RT на русском вчера в 19:34
Происшествия
В Белгородской области парикмахер заразил коронавирусом 23 человека
23 человека заразились коронавирусом в Ракитянском районе Белгородской области после контакта с парикмахером.
Коммерсантъ вчера в 12:48
Общество
В Сбербанке рассказали о подделке мошенниками сайтов госуслуг
За время пандемии коронавируса Сбербанк выявил более 70 ложных сайтов госуслуг и около 200 интернет-ресурсов по продаже поддельных пропусков.
RT на русском 01:46
Общество
Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru вчера в 22:10
Общество
В Кузбассе зафиксировали 23 новых случая коронавируса
За последние сутки еще у 23 жителей Кузбасса подтвердился диагноз COVID-19, об этом заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
Известия 01:06
Общество
Туризм в России начнет поэтапный выход из карантина с 1 июня
В некоторых регионах России туризм начнет выход из режима ограничений уже с 1 июня, сообщили в Ростуризме.
Газета.Ru 01:42
Политика
Bloomberg исправило статью после критики посольства России
Американское агентство Bloomberg внесло правку в опубликованную на его сайте статью о распространении коронавируса в России после критики со стороны российского посольства в США.
РИА Новости 00:16
Политика
Минобороны Чехии не может передать России памятник Коневу
Минобороны Чехии сообщило, что не может передать России памятник маршалу Коневу, который демонтировали в Праге.
Коммерсантъ вчера в 18:02
Общество
Гастроэнтеролог развеял популярный миф о приготовлении гречки
Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Алексей Парамонов развеял один из самых популярных мифов о приготовлении гречки.
Online47.ru вчера в 23:15
Происшествия
В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница
«Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС.
Коммерсантъ 01:42
Общество
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
Общество
Nord Stream 2 обжалует решение Германии по директиве Евросоюза
Как стало известно, компания Nord Stream 2 планирует обжаловать в суде отказ властей Германии вывести газопровод из-под директивы ЕС.
Evo-rus.com вчера в 05:10
Авто
Продажи люксовых автомобилей в России в апреле упали на 62%
Продажи люксовых автомобилей в РФ в апреле упали на 62% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 66 штук, свидетельствуют данные аналитического агентства "Автостат".
ТАСС вчера в 07:47
Общество
Правительство продлило больничные для граждан старше 65 лет
«Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удаленную работу и не находящиеся в отпуске, могут получить электронные больничные сроком действия с 12 по 29 мая»,— сообщили в правительстве.
Коммерсантъ вчера в 02:17
Гаджеты
Камера наблюдения Xiaomi Mi Camera SE PTZ стоит $20
Китайская компания Xiaomi анонсировала «умную» камеру видеонаблюдения Mi Camera SE PTZ, предназначенную для использования внутри помещений.
3DNews 00:03
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко подарила награду «Женщина года» Маргарите Грачевой
Грачева оказалась первым блогером, который не обрушился с критикой на Регину Тодоренко после ее неосторожного высказывания о женщинах, переживших домашнее насилие.
РБК вчера в 11:44
Общество
Владимир Путин проводит совещание с министрами и губернаторами
Сегодня, 19 мая, Президент России в режиме видеоконференции проводит совещание с руководителями министерств и ведомств, а также с главами регионов.
СОВА вчера в 08:17
Происшествия
В Подмосковье разбился военный вертолет Ми-8
Около деревни Захарово в Клинском районе Московской области вечером 19 мая разбился военный вертолет Ми-8, выполнявший учебно-тренировочный полет.
Газета.Ru вчера в 17:24
Экономика
Bloomberg спрогнозировал падение ВВП России на 16% во втором квартале
Во втором квартале 2020 года падение ВВП России составит 16% — это худший квартальный показатель с начала 1990-х годов.
РБК вчера в 13:55
Политика
В партии Порошенко отреагировали на запись его разговора с Байденом
В партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» («ЕС») назвали «российской провокацией, которая не имеет ничего общего с реальностью», аудиозапись якобы разговора Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, обнародованную депутатом рады Андреем Деркачем.
Известия вчера в 17:56
Происшествия
В США посетитель кафе выстрелил в повара из-за просьб надеть маску
Работники одного из кафе сети Waffle House сообщили полиции, что после полуночи 14 мая к ним пришел посетитель без маски, который позже был опознан как 27-летний Келвин Уотсон.
ИА Красная Весна 02:30
Политика
Палестина расторгает все соглашения с Израилем и США
Палестина приняла решение о расторжении всех договоренностей с США и Израилем в связи с намерениями израильского правительства присоединить палестинские земли.
Вести.Ru вчера в 16:45
Общество
Собянин рассказал о несбывшемся прогнозе по пику коронавируса в Москве
В Москве прогнозировался «огромный пик» заболеваемости и госпитализации из-за коронавирусной инфекции, но «ужасный прогноз» не сбылся.
RT на русском вчера в 13:27