Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ АПЛ выявлен еще один случай заражения коронавирусом

Пятая волна тестирования на коронавирус в Английской премьер-лиге (АПЛ) выявила еще один случай заражения, сообщает пресс-служба Лиги. Тестирование в период с 1 по 2 июня прошли 1197 человек из числа игроков и персонала клубов.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Тоттенхэм» объявил об одном случае заражения коронавирусом

Советский спорт12:14

Пятая волна тестирования на коронавирус в АПЛ выявила одного заражённого в «Тоттенхэме»

Чемпионат12:13

«Тоттенхэм» объявил об одном случае заражения коронавирусом

РИА Новости11:40

Стали известны результаты очередного тестирования на коронавирус в АПЛ

Спорт-Экспресс11:36

В «Тоттенхэме» зафиксирован случай заболевания COVID-19

Sport24.ru11:24

«Тоттенхэм» подтвердил новый случай заболевания коронавирусом

Матч ТВ12:04

В «Тоттенхэме» один заболевший коронавирусом. АПЛ провела 1 197 тестов 1-2 июня

Sports.ru11:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 13:15, Ашберн
Политика

Токаев: Казахстан не хочет вступать в Союзное государство

Президент Казахстана считает, что потенциал ЕАЭС можно превратить в «эффективную структуру международного масштаба».
RuNews24.ru 10:45
9
Политика

Лукашенко отправил правительство в отставку

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку действующий состав правительства.
Коммерсантъ 12:12
414
Путешествия

Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил

Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru 01:12
621
Общество

Ростуризм назвал сроки открытия пляжей Кубани и Крыма

Российская газета 08:25
374
Наука

Вызванная стрессом седина может исчезать самостоятельно

Ученые выяснили, что процесс возникновения седины может быть обратим в том случае, если он начался недавно.
Goroday.ru вчера в 02:34
87
Общество

Рогозин передал личный аккаунт в Twitter во владение Роскосмосу

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отдал личную страницу в Twitter во владение госкорпорации.
Газета.Ru 07:46
22
Политика

Песков прокомментировал слова Трампа о «ядерном пакте» с Россией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента США Дональда Трампа, заявил, что министрам иностранных дел необходимо интенсифицировать работу над Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), так как его время уходит.
Известия 11:08
414
Шоу-бизнес

Ксения Собчак рассказала о судьбе «особенной» дочери Бондарчук

Светлана Бондарчук на днях дала Ксении Собчак в её авторском шоу интервью, в котором в том числе затронула вопрос о своей дочери.
Discover24 03:43
5
Авто

BMW официально представил новое купе BMW 4-Series

Компания BMW представила купе BMW 4-Series второго поколения.
Автоновости дня вчера в 13:48
45
Единоборства

Порье рассказал о возможном ходе боя Нурмагомедов — Гэтжи

Чемпионат 02:01
Гаджеты

Составлен рейтинг самых мощных среднебюджетных смартфонов

Создатели приложения AnTuTu, служащего для оценки быстродействия мобильных устройств, составили список самых мощных Android-смартфонов среднего класса за май.
Вести.Ru вчера в 13:39
9
Происшествия

Появилось фото пробившего стену в московском метро поезда

Lenta.ru 13:00
Происшествия

Очевидец снял на видео начало разлива топлива в Норильске

VSE42.RU 12:48
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова взяла фамилию Тимати и стала Юнусовой

Анастасия Решетова сменила фамилию на "Юнусова" Напомним, Тимати и Решетова вместе уже больше пяти лет.
Вокруг ТВ 00:31
7
Общество

Свыше половины торговых сетей в России могут закрыть часть магазинов

Свыше половины торговых сетей в России закроют часть своих магазинов в 2020 году из-за вызванного пандемией коронавируса кризиса.
Газета.Ru 02:36
504
Общество

Жителям Петербурга с 5 июня разрешили посещать храмы

Богослужения в храмах Санкт-Петербурга возобновятся с 5 июня при соблюдении санитарных требований, прихожане должны использовать маски и перчатки, соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
РИА Новости 12:05
36
Авто

Названы автомобили, попадающие под льготные автокредиты в России

С 1 июня список моделей, которые можно приобрести по программам льготного кредитования «Первый/Семейный автомобиль» заметно расширился и теперь есть из чего выбирать.
SpeedMe вчера в 08:34
68
Происшествия

Суд арестовал обвиняемого в насилии и убийстве девочки в Крыму

Ленинский районный суд Крыма арестовал до 1 августа местного жителя, обвиняемого в надругательстве и убийстве шестилетней девочки, найденной мертвой в Северо-Крымском канале, сообщила в среду журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по республике Крым и Севастополю Ольга Постнова.
РИА Новости 12:02
1
Политика

Пекин сделал решающий ход в торговой войне

Сообщается, что Пекин решил воспользоваться случаем и напомнить о том, что на фронтах торговой войны между Соединенными Штатами и Китаем зафиксировано всего лишь шаткое перемирие, а совсем не полноценный мир.
MOS.news 10:08
77
Футбол

Фанаты шутят над растолстевшим на карантине Игуаином

Евро-футбол.ру 11:35
Наука

Ученые узнали, чем обедал динозавр сотню миллионов лет назад

Содержимое желудка динозавра, жившего 110 миллионов лет назад, удалось исследовать ученым из университета Саскачевана (Канада), сообщает 3 июня CNN.
ИА Красная Весна 03:02
11
Игры

Hangar 13 сравнила ремейк Mafia с ремейком Resident Evil 2

Разработчики ремейка первой Mafia из Hangar 13 сравнили свой проект с ремейком Resident Evil 2. Ничего конкретно нового из интервью с журналом OPM представители студии не сообщили — игра создаётся на новом движке со множеством графических наворотов вроде отражений на объектах, водных эффектов и детализированных персонажей.
Игромания.ру 10:04
1
Здоровье

Мишустин распорядился возобновить плановую работу больниц

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении оказания плановой медицинской помощи в больницах и поликлиниках.
Lenta.ru 06:20
32
Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
2K
Авто

«АвтоВАЗ» ушёл с европейского рынка

Компания «АвтоВАЗ» уходит с европейского рынка из-за ужесточения экологических требований к автомобилям.
Тарантас Ньюс 07:59
82
Космос

На Солнце зафиксирована мощная вспышка

МордовМедиа 01 июня в 14:09
595
Здоровье

В Архангельской области фиксируют рост заболеваемости в Северодвинске

Власти Архангельской области продолжают фиксировать рост заболеваемости в Северодвинске – городе, где находятся ведущие отечественные предприятия судостроения, в том числе, оборонного.
Деловое.ТВ 05:10
14
Шоу-бизнес

Бывшая возлюбленная Аршавина показала новый дом

Российская телеведущая и бывшая возлюбленная футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская показала свой новый дом.
Lenta.ru 05:13
53
Игры

Sony в РФ начала распродажу консолей PlayStation 4 и аксессуаров

Контроллеры DualShock 4 с 3 июня начали продавать за 2 999 рублей.
Astera 08:14
30
Кино

Гусева призналась, почему избегала съемок с Безруковым после «Бригады»

Российская актриса Екатерина Гусева призналась, что избегала съемок вместе с Сергеем Безруковым после выхода сериала «Бригада».
Культуромания 10:52
16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное