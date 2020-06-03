Пятая волна тестирования на коронавирус в Английской премьер-лиге (АПЛ) выявила еще один случай заражения, сообщает пресс-служба Лиги. Тестирование в период с 1 по 2 июня прошли 1197 человек из числа игроков и персонала клубов.

В АПЛ выявлен еще один случай заражения коронавирусом

Политика Лукашенко отправил правительство в отставку Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку действующий состав правительства. 414

Наука Вызванная стрессом седина может исчезать самостоятельно Ученые выяснили, что процесс возникновения седины может быть обратим в том случае, если он начался недавно. 87

Политика Песков прокомментировал слова Трампа о «ядерном пакте» с Россией Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента США Дональда Трампа, заявил, что министрам иностранных дел необходимо интенсифицировать работу над Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), так как его время уходит. 414

Шоу-бизнес Ксения Собчак рассказала о судьбе «особенной» дочери Бондарчук Светлана Бондарчук на днях дала Ксении Собчак в её авторском шоу интервью, в котором в том числе затронула вопрос о своей дочери. 5

Гаджеты Составлен рейтинг самых мощных среднебюджетных смартфонов Создатели приложения AnTuTu, служащего для оценки быстродействия мобильных устройств, составили список самых мощных Android-смартфонов среднего класса за май. 9

Общество Жителям Петербурга с 5 июня разрешили посещать храмы Богослужения в храмах Санкт-Петербурга возобновятся с 5 июня при соблюдении санитарных требований, прихожане должны использовать маски и перчатки, соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. 36

Авто Названы автомобили, попадающие под льготные автокредиты в России С 1 июня список моделей, которые можно приобрести по программам льготного кредитования «Первый/Семейный автомобиль» заметно расширился и теперь есть из чего выбирать. 68

Происшествия Суд арестовал обвиняемого в насилии и убийстве девочки в Крыму Ленинский районный суд Крыма арестовал до 1 августа местного жителя, обвиняемого в надругательстве и убийстве шестилетней девочки, найденной мертвой в Северо-Крымском канале, сообщила в среду журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по республике Крым и Севастополю Ольга Постнова. 1

Политика Пекин сделал решающий ход в торговой войне Сообщается, что Пекин решил воспользоваться случаем и напомнить о том, что на фронтах торговой войны между Соединенными Штатами и Китаем зафиксировано всего лишь шаткое перемирие, а совсем не полноценный мир. 77

Игры Hangar 13 сравнила ремейк Mafia с ремейком Resident Evil 2 Разработчики ремейка первой Mafia из Hangar 13 сравнили свой проект с ремейком Resident Evil 2. Ничего конкретно нового из интервью с журналом OPM представители студии не сообщили — игра создаётся на новом движке со множеством графических наворотов вроде отражений на объектах, водных эффектов и детализированных персонажей. 1

Здоровье Мишустин распорядился возобновить плановую работу больниц Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении оказания плановой медицинской помощи в больницах и поликлиниках. 32

Общество Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров. 2K

Здоровье В Архангельской области фиксируют рост заболеваемости в Северодвинске Власти Архангельской области продолжают фиксировать рост заболеваемости в Северодвинске – городе, где находятся ведущие отечественные предприятия судостроения, в том числе, оборонного. 14