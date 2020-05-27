Коронавирус
ProstoProSportВ АПЛ зафиксировали четыре новых случая заражения коронавирусом
В рамках третьего раунда тестирования футболистов и работников клубов АПЛ выявлены еще четыре случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает официальный сайт английской Премьер-лиги.
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с чего всё началось
Четыре положительных результата теста на коронавирусную инфекцию было выявлено в Английской премьер-лиге (АПЛ), сообщается на официальном сайте Лиги.Газета.Ru14:06
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Авто
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Минтруд России предложил новые меры поддержки
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Российский миллиардер купил самый дорогой за год особняк в Лондоне
Российский миллиардер купил особняк в Лондоне более чем за £15,45 млн ($18,8 млн), что стало самой крупной сделкой на рынке с начала распространения коронавируса в Британии.
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Подавший в суд на Путина экс-глава Чувашии оказался в больнице
Ранее стало известно, что 20 мая Игнатьев подал иск в Верховный суд на президента Владимира Путина, в котором он оспаривает свое увольнение.
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Православные христиане отмечают Вознесение Господне
Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне.
ТАСС 17:09
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Французский фигурист Гийом Сизерон сделал неожиданное заявление. Призёр Олимпиады-2018 признался в нетрадиционной ориентации.
Pravda.Ru 03:41
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Военнослужащие Восточного военного округа приступили к реставрации и покраске военной техники, которая будет задействована при проведении Парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
ТК Звезда 07:33
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В Минздраве разъяснили, кто попадает в статистику по COVID-19 в России
К первой группе относятся случаи, когда заболевание выбирается в качестве первоначальной причины смерти, а во вторую — когда COVID-19 рассматривается в качестве прочей причины смерти, в том числе когда вирус имеет существенное значение в развитии основного заболевания и его смертельных осложнений.
REGNUM 16:59
Авто
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Компания Chery завершила процесс регистрации в России товарного знака и знака обслуживания нового автомобильного бренда CheryExeed.
Goroday.ru 25 мая в 10:23
Общество
В Москве умер еще 71 пациент с коронавирусной инфекцией
В Москве за истекшие сутки скончался еще 71 пациент с коронавирусом, сообщает городской оперативный штаб.
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В конце прошлого года стало известно, что певица Пелагея и хоккеист Иван Телегин приняли решение разойтись, несмотря на маленькую дочь.
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Яна Рудковская рассказала о ссоре с семьёй Малахова
Телеведущая и музыкальный продюсер Яна Рудковская рассказала, в каких отношениях она находится с семьёй Натальи Шкулёвой и Андрея Малахова после публикации в журнале Starhit материала о её сыне Александре.
RT на русском 03:10
Экономика
Российские банки снизили запасы золота в апреле на фоне пандемии
Российские банки в апреле снизили запасы золота на 4,6 тонны — больше, чем в марте.
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На Алтайский край и Кузбасс обрушился шторм
В Барнауле в результате сильного ветра и падения деревьев повреждены несколько автомобилей.
BFM.ru 01:19
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США перенесли запуск первого пилотируемого корабля Илона Маска
Запуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, который должен был стать первым с 2011 года полетом астронавтов с территории США, перенесли.
Lenta.ru 16:28
Игры
27 мая Naughty Dog покажет новый геймплей The Last of Us: Part 2
Релиз The Last of Us: Part 2 запланирован на 19 июня эксклюзивно для PlayStation 4. Компания Sony закрыла комментарии к записям о The Last of Us: Part 2 во всех популярных соцсетях.
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Билли Айлиш опубликовала ролик, в котором раздевается
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Петицию на сайте change.org ранее подписали более 200 тысяч человек.
Эхо Москвы 18:05
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США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию
РБК вчера в 17:00
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BMW официально представила обновленную «пятерку»
Баварцы уже давно подогревают интерес к премьере обновленного седана 5-й серии. И сегодня автомобиль представили официально.
АвтоВзгляд 04:45
Общество
Собянин объявил о снятии ряда ограничений в Москве с 1 июня
В июне в Москве откроются точки непродовольственной торговли, ряд предприятий бытовых услуг, а жители смогут выходить на прогулки.
Российская газета 09:15
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В шести улусах в Якутии тушат лесные пожары
РИА Новости 24 мая в 23:57
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МИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР
После установления контроля в Донбассе Киев намерен ликвидировать администрации самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
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Общество
Где в Кузбассе выявили за сутки случаи коронавируса
По четыре случая зарегистрировано в Осинниках и Междуреченске, три новых случая в Кемерове и Гурьевском районе, по одному случаю в Анжеро-Судженске, Белове, Берёзовском и Новокузнецке.
ВашГород.ру вчера в 23:58
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Путин и саудовский принц договорились о координации по рынку нефти
Российский лидер Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд договорились в телефонном разговоре о дальнейшей тесной координации по рынку нефти, сообщается на сайте Кремля.
Аргументы и Факты 13:28
Технологии
Microsoft выпустила крупное обновление для Windows 10
Компания Microsoft представила масштабное обновление May 2020 Update для операционной системы Windows 10. Об этом сообщил портал The Verge.
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