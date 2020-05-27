Коронавирус

ProstoProSportProstoProSportВ АПЛ зафиксировали четыре новых случая заражения коронавирусом

В рамках третьего раунда тестирования футболистов и работников клубов АПЛ выявлены еще четыре случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает официальный сайт английской Премьер-лиги.
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Четыре положительных результата теста на коронавирусную инфекцию было выявлено в Английской премьер-лиге (АПЛ), сообщается на официальном сайте
 Лиги.
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