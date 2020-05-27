с чего всё началось

В рамках третьего раунда тестирования футболистов и работников клубов АПЛ выявлены еще четыре случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает официальный сайт английской Премьер-лиги.

В АПЛ зафиксировали четыре новых случая заражения коронавирусом

Авто В июне продажи автомобилей в России могут упасть максимум на 50% Продажи легковых автомобилей в России в июне упадут максимум на 5% по сравнению с 2019 годом, считают автодилеры.

Общество В России предложили распространить выплаты на подростков 16 и 17 лет По словам омбудсмена, в ответ на запросы населения в правительство России направлено предложение о расширении получателей единоразовой выплаты для подростков в возрасте 16 и 17 лет. 270

Общество Минтруд России предложил новые меры поддержки Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил увеличить размер пособия по безработице для всех россиян, а не только для тех, кто потерял работу из-за коронавируса. 2,3K

Общество Российский миллиардер купил самый дорогой за год особняк в Лондоне Российский миллиардер купил особняк в Лондоне более чем за £15,45 млн ($18,8 млн), что стало самой крупной сделкой на рынке с начала распространения коронавируса в Британии. 22

Здоровье Главный пульмонолог Забайкалья назвал характерный симптом коронавируса Главный внештатный пульмонолог министерства здравоохранения Забайкальского края Сергей Лукьянов в эфире «Россия-24» 27 мая назвал один из главных симптомов коронавируса, проявляющийся у большинства заражённых. 2

Религия Православные христиане отмечают Вознесение Господне Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне. 8

Армия и оружие В армии началась подготовка военной техники к Параду Победы Военнослужащие Восточного военного округа приступили к реставрации и покраске военной техники, которая будет задействована при проведении Парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 3

Здоровье В Минздраве разъяснили, кто попадает в статистику по COVID-19 в России К первой группе относятся случаи, когда заболевание выбирается в качестве первоначальной причины смерти, а во вторую — когда COVID-19 рассматривается в качестве прочей причины смерти, в том числе когда вирус имеет существенное значение в развитии основного заболевания и его смертельных осложнений. 364

Авто В России появится автомобильный бренд CheryExeed Компания Chery завершила процесс регистрации в России товарного знака и знака обслуживания нового автомобильного бренда CheryExeed. 42

Шоу-бизнес Пелагея подала на развод с хоккеистом Иваном Телегиным В конце прошлого года стало известно, что певица Пелагея и хоккеист Иван Телегин приняли решение разойтись, несмотря на маленькую дочь. 11

Шоу-бизнес Яна Рудковская рассказала о ссоре с семьёй Малахова Телеведущая и музыкальный продюсер Яна Рудковская рассказала, в каких отношениях она находится с семьёй Натальи Шкулёвой и Андрея Малахова после публикации в журнале Starhit материала о её сыне Александре. 5

Экономика Российские банки снизили запасы золота в апреле на фоне пандемии Российские банки в апреле снизили запасы золота на 4,6 тонны — больше, чем в марте.

Космос США перенесли запуск первого пилотируемого корабля Илона Маска Запуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, который должен был стать первым с 2011 года полетом астронавтов с территории США, перенесли. 672

Игры 27 мая Naughty Dog покажет новый геймплей The Last of Us: Part 2 Релиз The Last of Us: Part 2 запланирован на 19 июня эксклюзивно для PlayStation 4. Компания Sony закрыла комментарии к записям о The Last of Us: Part 2 во всех популярных соцсетях. 21

Политика Совет Европы проведет экспертизу поправок в российскую Конституцию Петицию на сайте change.org ранее подписали более 200 тысяч человек.

Авто BMW официально представила обновленную «пятерку» Баварцы уже давно подогревают интерес к премьере обновленного седана 5-й серии. И сегодня автомобиль представили официально. 43

Общество Где в Кузбассе выявили за сутки случаи коронавируса По четыре случая зарегистрировано в Осинниках и Междуреченске, три новых случая в Кемерове и Гурьевском районе, по одному случаю в Анжеро-Судженске, Белове, Берёзовском и Новокузнецке. 60

Политика Путин и саудовский принц договорились о координации по рынку нефти Российский лидер Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд договорились в телефонном разговоре о дальнейшей тесной координации по рынку нефти, сообщается на сайте Кремля. 3