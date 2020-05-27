Коронавирус

Советский спортСоветский спортВ АПЛ выявили еще четыре случая заражения коронавирусом

Официальный сайт английской премьер-лиги сообщил о результатах третьего этапа тестирования футболистов и сотрудников 20 клубов на коронавирус. 25 и 26 мая анализы сдали 1 008 человек. Было зафиксировано 4 позитивных пробы в трех клубах.
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В АПЛ выявили еще четыре случая заражения коронавирусом

Советский спорт14:45

В трех клубах АПЛ выявлен COVID-19 после очередного тестирования

Интерфакс-Спорт14:33

АПЛ сообщила о четырёх новых случаях заражения коронавирусом

Чемпионат13:50

Четыре теста на коронавирус в АПЛ дали положительный результат

Газета.Ru14:06

АПЛ сообщила о четырех случаях заражения коронавирусом на третьем этапе тестирования

Sport24.ru14:00

В трех клубах АПЛ выявлено четыре заболевших коронавирусом

РИА Новости14:07

Четыре игрока или сотрудника клубов АПЛ заражены коронавирусом

Спорт-Экспресс13:50
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Космос

Запуск американских астронавтов отменен

BFM.ru 16:34
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Политика

Помпео заявил, что Гонконг больше не автономен от Китая

Госсекретарь США Майкл Помпео написал на своей странице в Twitter, что Гонконг больше не сохраняет значительную степень автономии по отношению к Китаю.
Газета.Ru 12:42
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Технологии

Huawei определилась с заменой для YouTube на своих смартфонах

Видео-сервис Dailymotion на замену запрещенного YouTube выбрала для своих смартфонов китайская Huawei, сообщила 26 мая пресс-служба Dailymotion.
ИА Красная Весна 13:57
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Общество

Путин поручил в три раза увеличить минимальное пособие по безработице

Москва, 27 мая 2020, 20:20 — REGNUM Минимальное пособие по безработице в России будет увеличено в три раза, начиная с 1 мая.
REGNUM 13:20
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Общество

Собянин продлил до 14 июня самоизоляцию в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении до 14 июня режима самоизоляции, пропускного режима и других ограничительных мер.
РИА Новости 13:38
2,5K
Общество

Крым просит отменить ряд требований Роспотребнадзора в курортной сфере

Власти Крыма обратились к правительству России с просьбой смягчить требования Роспотребнадзора к работе предприятий санаторно-курортного комплекса в условиях пандемии.
RT на русском 13:08
82
Политика

США вводят санкции против руководителей иранской ядерной программы

Соединённые Штаты вводят санкции против двух руководителей иранской ядерной программы, сообщил госсекретарь Майк Помпео.
RT на русском 16:18
Общество

В Греции нашли способ защитить население от коронавируса

С 1 июня в Греции начнется всеобщая вакцинация БЦЖ с целью защитить жителей страны от заражения коронавирусом.
РИА Новости 13:05
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Общество

Кадыров прокомментировал слухи о своем заболевании

Известия 12:35
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Экономика

С 1 августа в России повысят накопительные пенсии

С 1 августа в России на 9,13% повысят накопительные пенсии, сообщает РИА Новости со ссылкой на Пенсионный фонд.
Тульская пресса вчера в 07:25
1,1K
Общество

Москвичи могут с 27 мая пройти тест на наличие антител к коронавирусу

Все москвичи с 27 мая могут пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусу.
RT на русском 04:12
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Автоспорт

Всемирный совет ФИА утвердил новый регламент «Формулы-1» на 2021 год

Всемирный совет ФИА утвердил изменения регламента «Формулы-1», которые вступят в силу в 2021 году.
Sports.ru 15:00
Происшествия

В Тамбовской области убили 101-летнего ветерана войны

РБК вчера в 14:36
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Общество

Минобрнауки назвало сроки подачи документов в вузы

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что в этом году прием документов на поступление в вузы начнется с 20 июня и продлится до 17 августа, передает ТАСС.
Вести.Ru 04:32
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Космос

Рогозин рассказал о создании новой орбитальной станции

RT на русском 16:04
10
Происшествия

Москвичку нашли мертвой в квартире с тремя детьми

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в одной из квартир тело мертвой москвички и ее сожителя.
Lenta.ru 11:40
5
Экономика

«Газпрому» предложили потратиться на проблемы России

Никитин считает, что «Газпром» должен изменить свои инвестиционные программы ради газификации российских регионов, что особенно важно в условиях эпидемии коронавируса и проблем в экономике.
Lenta.ru 10:05
4
Энергетика

Цена июльского фьючерса нефти Brent падает на 5%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на лондонской бирже ICE ускорила снижение и в моменте достигала отметки $34,26 за баррель, что на 5,3% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.
ТАСС 10:53
8
Происшествия

Прокуратура нашла нарушения на складе сети «Красное и белое»

Екатеринбург, 26 мая 2020, 12:18 — REGNUM В Екатеринбурге прокуратура нашла нарушения на складе сети алкомаркетов «Красное и белое».
REGNUM вчера в 05:18
43
Политика

Путин приказал провести парад Победы 24 июня

Коммерсантъ вчера в 08:01
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Авто

«Заряженные» Mercedes-AMG GLE 63 и GLS 63: цены в России

Купеобразный Mercedes-AMG GLE 63 S Coupe стоит от 10 млн 600 тысяч, а за семиместный кроссовер Mercedes-AMG GLS 63 нужно отдать уже 12 млн 200 тысяч рублей.
Авторевю вчера в 15:19
4
Армия и оружие

Илон Маск предложил свои спутники Starlink Пентагону для военных целей

На днях американский предприниматель и изобретатель Илон Маск предложил Пентагону свои спутники Starlink.
Актуальные Новости 08:14
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Шоу-бизнес

У Александра Овечкина родился второй сын

В звездной семье уже подрастает сын Сергей. Он появился на свет 18 августа 2018 года.
BFM.ru 05:20
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Общество

Куйвашев обнародовал санитарную декларацию для ТЦ и кафе

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил в среду, 27 мая на своей странице в Instagram об утверждении формы документа.
Kursk.com 13:07
6
Общество

В России за лето обеспечат всех нуждающихся школьников компьютерами

Министерство просвещения России и Агентство стратегических инициатив (АСИ) планируют в течение лета обеспечить компьютерной техникой всех школьников, которые нуждаются в ней.
Известия 05:56
14
Наука

В Севастополе разрабатывают новый накопитель энергии

Проект СевГУ запускает совместно с Сарапульским электрогенераторным заводом.
Вести.Севастополь 09:59
Экономика

В Липецкой области с 1 июля начнется эксперимент над самозанятыми гражданами

Проект областного закона направлен на «создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами».
Gorod48 05:16
Шоу-бизнес

Михаил Ефремов пожаловался на превращение артистов в дармоедов

Актер Михаил Ефремов в интервью порталу "Спорт-Экспресс" рассказал о том, как на артистах сказались ограничения из-за эпидемии коронавируса.
РИА Новости 14:13
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Космос

«Еда в тюбиках — миф»: ставропольский космонавт Олег Скрипочка рассказал о жизни на МКС

Победа 26 15:05
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Шоу-бизнес

Коллеги и друзья Началовой не стали сдавать деньги на ее памятник

Недавно стало известно, что деньги на установку памятника никто из коллег и друзей певицы не сдавал.
Подмосковье Сегодня 12:33
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