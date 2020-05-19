Коронавирус
ProstoProSportВ АПЛ зафиксированы шесть случаев заражения коронавирусом
Всего тесты прошли 748 игроков и сотрудников клубов АПЛ. Положительные тесты на коронавирус сдали всего-то шесть человек. Все заболевшие проведут неделю в режиме самоизоляции.
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 19:18, Ашберн
Происшествия
В Казани накажут сотрудницу полиции, выписавшую штраф без маски
В столице Татарстана сотрудница МВД без маски и перчаток составила на мужчину протокол за отсутствие индивидуальных средств защиты.
Российская газета 06:09
Общество
В Москве за сутки умерли 75 пациентов с коронавирусом
Накануне число жертв за сутки составило 71. Общее количество умерших пациентов с коронавирусом в Москве достигло 1726.
РИА Новости 15:33
Общество
Власти Петербурга разъяснили запрет на прощание с умершими
Администрация Санкт-Петербурга подтвердила запрет на ритуальные церемонии прощания со всеми умершими вне зависимости от диагноза, передает «Фонтанка».
Ведомости 14:02
Политика
Трамп заявил о своем разочаровании в Китае из-за пандемии коронавируса
Президент США Дональд Трамп заявил во вторник о том, что он разочаровался в Китае в связи с ситуацией вокруг пандемии коронавируса нового типа.
ТАСС 17:30
Политика
Лавров усомнился в возможности остановить «Северный поток — 2»
Проект газопровода «Северный поток — 2» не может быть остановлен, он будет реализован, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.
RT на русском 10:12
Общество
На Урале в лесу обнаружили больше полусотни новых иномарок
В Челябинске на территории реабилитационного центра на берегу озера Смолино обнаружено 56 новых Toyota Camry, которые к саммитам ШОС и БРИКС-2020 приобрело правительство Южного Урала.
Российская газета 10:50
Экономика
Правительство не рассматривало идею раздать россиянам средства ФНБ
Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что правительство РФ не рассматривало вариант с массовой раздачей гражданам средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Интерфакс вчера в 19:02
Экономика
Минфин России: режим ЕНВД для ИП продлён не будет
Москва, 19 мая 2020, 19:52 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации решило не продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей (ИП) ещё на один год, до 1 января 2022 года.
REGNUM 12:52
Происшествия
В Белгородской области парикмахер заразил коронавирусом 23 клиента
В Ракитянском районе Белгородской области парикмахер заразил коронавирусом 23 клиента, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на правительство региона.
Газета.Ru 14:14
Общество
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм
В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника.
РИА Новости 15:33
Общество
Доктор Мясников заявил, что коронавирус затронет каждого
Все переболеют, заявил Мясников. Он сообщил, что не стоит пытаться увидеть в каждом "чихе" коронавирус.
Народные новости 18:21
Шоу-бизнес
В Лас-Вегасе нашли мертвыми актера из «Сумерек» и его девушку
Полиция уже установила, что тело молодого человека принадлежит 30-летнему актёру Грегори Тайри Бойсу, который получил известность благодаря съемкам в фильме «Сумерки».
Bimru.ru 04:36
Здоровье
В Краснодарском крае медиков вызвали в полицию за публичную жалобу на отсутствие выплат
В Краснодарском крае сотрудники станции скорой помощи Абинской районной больницы записали видео об отсутствии выплат за работу с заразившимися коронавирусом пациентами, после чего их вызвали в полицию, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на проект «Скорая журналистская помощь».
FreeNews-Volga 10:16
Общество
Туризм начнет поэтапный выход из карантина с 1 июня
С 1 июня туризм начнет поэтапный выход из карантина в ряде регионов России, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире Первого канала.
Российская газета 16:15
Политика
Путин вернул Мишустину обязанности премьера
Президент России Владимир Путин вернул обязанности премьера Михаилу Мишустину. Такой указ опубликован на сайте Кремля.
Ведомости 05:18
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов высказался о разводе с Аленой Гавриловой
Новый пост появился на личной странице певца. Новость о разводе музыканта Эмина Агаларова с Аленой Гавриловой шокировала поклонников.
Городовой вчера в 06:47
Политика
Посольство заявило о подлоге Bloomberg данных о койко-местах в России
Российское посольство в США потребовало от американского издания Bloomberg опровергнуть опубликованные недостоверные данные о количестве больничных коек в России.
RT на русском 19:06
Происшествия
СК попросил разрешения на возбуждение уголовных дел против судей
Следственный комитет попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношении группы действующих и вышедших в отставку судей или их привлечение в качестве обвиняемых к уже возбужденным делам.
РБК вчера в 05:41
Экономика
Греф заявил о переносе годового собрания акционеров Сбербанка
Годовое общее собрание акционеров (ГОСА) Сбербанка перенесено с 26 июня на 25 сентября, заявил президент банка Герман Греф.
Ведомости 08:40
Общество
Президент «Анжи» рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане
Президент махачкалинского "Анжи" Осман Кадиев рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане, передает Sport24.
Газета.Ru 15:30
Общество
Nord Stream 2 обжалует решение Германии по директиве Евросоюза
Как стало известно, компания Nord Stream 2 планирует обжаловать в суде отказ властей Германии вывести газопровод из-под директивы ЕС.
Evo-rus.com 05:10
Политика
Палестина расторгает все соглашения с Израилем и США
Палестина приняла решение о расторжении всех договоренностей с США и Израилем в связи с намерениями израильского правительства присоединить палестинские земли.
Вести.Ru 16:45
Армия и оружие
Польский генерал признал отсталость танковых войск страны
Польша же до сих пор не может преодолеть отсталость своих танковых войск и «уже 30 лет топчется на одном месте».
Lenta.ru 07:44
Общество
Богатые россияне начали покупать бункеры
В последнее время вырос спрос на услуги компаний, которые строят убежища, сообщает Forbes. Это произошло на фоне пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 09:47
Здоровье
898 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье
За все время в Подмосковье было выявлено 3 165 случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области.
Городские вести (Лосино-Петровский) 11:31
Политика
Минобороны Чехии не может передать России памятник Коневу
Минобороны Чехии сообщило, что не может передать России памятник маршалу Коневу, который демонтировали в Праге.
Коммерсантъ 18:02
Общество
Минтруд предложил смягчить условия для выхода на досрочную пенсию
Правительство в качестве антикризисной меры обсуждает смягчение условий для выхода на досрочную пенсию.
Известия 15:30
Авто
КамАЗ начал продажи тягачей нового поколения, цены уже известны
Тягач КамАЗ-54901 стал первой моделью нового семейства грузовиков.
Wroom.ru 09:09
Киберспорт
Treyarch празднует 10-летие вселенной Call of Duty: Black Ops
Дебютный трейлер Black Ops от 18 мая 2010 года В этом году, к слову, Treyarch должна выпустить свою новую Call of Duty.
Игромания.ру вчера в 12:26
Происшествия
Власти Петербурга сообщили о шести погибших при пожаре в больнице
В результате пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге погибли шесть человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского комитета по здравоохранению.
Газета.Ru 11:09