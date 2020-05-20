Коронавирус

ProstoProSportProstoProSportВ АПЛ зафиксированы шесть случаев заражения коронавирусом

Всего тесты прошли 748 игроков и сотрудников клубов АПЛ. Положительные тесты на коронавирус сдали всего-то шесть человек. Все заболевшие проведут неделю в режиме самоизоляции.
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В АПЛ зафиксировано 6 случаев заражения коронавирусом

Soccer.ruвчера в 11:28

Три из шести случаев заражения коронавирусом в АПЛ выявлены в «Уотфорде»

Чемпионатвчера в 17:35

В трёх клубах АПЛ выявлены шесть случаев заражения коронавирусом

Metaratingsвчера в 11:44

У шести человек из трех клубов АПЛ обнаружили коронавирус

Спорт-Экспрессвчера в 11:39

«Фламенго» не имеет положительных тестов на коронавирус. Ранее в клубе заразились 38 человек

Матч ТВвчера в 19:49

В АПЛ выявили 6 случаев заражения COVID-19 в трех командах

Советский спортвчера в 11:24

Шесть человек из трех клубов АПЛ сдали положительные тесты на коронавирус

Sport24.ruвчера в 11:16
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Шоу-бизнес

Галкин показал домашнюю теплицу на огороде Пугачевой

NewInform вчера в 03:09
62
Общество

Коми предлагают включить в процесс слияния Архангельской области и НАО

Рабочая группа по объединению Архангельской области и Ненецкого автономного округа предложила включить в предлагаемый субъект Республику Коми.
Би-порт вчера в 15:05
105
Политика

Bloomberg внесло правку в статью о койко-местах в России после критики

Американское издание Bloomberg внесло правку в статью о числе больничных коек в России после требования российского посольства в США опровергнуть недостоверные данные.
RT на русском вчера в 23:20
187
Политика

Офис генпрокурора Украины возбудил новое дело о госизмене против Порошенко

Уголовное дело по статьям «Государственная измена» и «Злоупотребление властью или служебным положением» возбудили против бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Известия вчера в 18:47
34
Общество

Собянин оценил возможность открытия парикмахерских в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» ответил на вопрос о возможности открытия парикмахерских и салонов красоты в столице.
RT на русском вчера в 18:02
455
Общество

В России попросили заблокировать YouTube

«Компания-разработчик тестов для оценки персонала Ontarget подала в Мосгорсуд иск о блокировке на территории России принадлежащего Google видеосервиса YouTube», — пишет «Коммерсант».
URA.Ru вчера в 22:27
10
Общество

В Подмосковье военным выделили квартиры в металлических контейнерах

Znak.com вчера в 16:55
79
Общество

Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию

Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru вчера в 22:10
449
Здоровье

Назван редкий «первый и последний» симптом коронавируса

Инсульт может стать для молодых пациентов с COVID-19 «первым и последним» симптомом инфекции, так как при коронавирусе происходит гиперкоагуляция — повышается свертываемость крови, рассказала в интервью «Ленте.ру» профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США), директор Центра по изучению хронических заболеваний метаболизма в Колледже наук GMU Анча Баранова.
Lenta.ru 17 мая в 20:31
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Политика

Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
Коммерсантъ вчера в 07:52
2K
Политика

Стрелков заявил о продаже медали за присоединение Крыма

Экс-министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков) продал медаль за присоединение Крыма.
РБК вчера в 13:41
Армия и оружие

Российская военная полиция приняла на вооружение «Парализатор»

Как сообщила пресс-служба Восточного военного округа, на вооружение подразделений военной полиции Белогорского гарнизона впервые поступили новейшие комплексы нелетального оружия «Парализатор».
Военное дело вчера в 06:34
36
Общество

Эксперт назвал нежелательные для покупки на AliExpress товары

По мнению эксперта, востребованными при покупке на AliExpress останутся электронные устройства, товары для дома, оригинальная сувенирная продукция и бытовые принадлежности, цена которых в России выросла.
Профиль вчера в 20:02
Общество

В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок

На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости вчера в 09:20
1,3K
Общество

Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм с бикини

В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника.
РИА Новости вчера в 15:33
2K
Экономика

Bloomberg прогнозирует падение ВВП России на 16% во втором квартале

Во втором квартале этого года падение ВВП России составит 16% — это худший квартальный показатель с начала 1990-х годов.
Моя Москва.онлайн вчера в 14:24
29
Общество

Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день

Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
1,8K
Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 20 мая

Москве удалось избежать самого страшного сценария развития ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил Сергей Собянин.
РБК 00:47
12
Общество

На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»

На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
BFM.ru вчера в 10:39
213
Общество

Туризм в России начнет постепенный выход из карантина с 1 июня

В некоторых регионах России туристический сектор начнет постепенно выходить из карантина с 1 июня, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Газета.Ru вчера в 15:18
69
Общество

Роспотребнадзор разрешил торговать едой в банях во время карантина

Роспотребнадзор скорректировал свои рекомендации по организации работы бань и саун на время режима ограничений, который был введен в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19.
РБК вчера в 22:10
4
Общество

В Думе назвали предполагаемую дату открытия российских курортов

Российские курорты смогут начать принимать туристов после 1 июля, пишет "Интерфакс" со ссылкой на председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева.
Газета.Ru вчера в 11:20
9
Политика

Украинский телеведущий оскорбил русскоязычных соотечественников

Львовский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов считает, что русскоговорящие граждане Украины - "одноклеточные".
Газета.Ru вчера в 23:02
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Гаджеты

Samsung отказалась от 100-кратного «космического» зума в Samsung Galaxy Note20

Хорошо осведомленный информатор под ником Ice Universe утверждает, что грядущие флагманские камерофоны линейки Samsung Galaxy Note20 лишатся фирменного 100-кратного «космического» зума, который дебютировал в Samsung Galaxy S20 Ultra.
iXBT.com вчера в 23:45
Общество

Минпросвещения рекомендовало открыть детские лагеря с 1 июля

Во вторник, 19 мая, заместитель директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ Янина Голубева заявила, что её министерство рекомендует открыть смены в детских лагерях с 1 июля.
Форпост Северо-Запад вчера в 05:36
35
Происшествия

В больницах России выявили 11 000 нарушений пожарной безопасности

В больницах России с начала года выявлено более 11 тыс. нарушений требований пожарной безопасности, сообщили в МЧС.
RT на русском вчера в 21:39
3
Гаджеты

Камера наблюдения Xiaomi Mi Camera SE PTZ стоит $20

Китайская компания Xiaomi анонсировала «умную» камеру видеонаблюдения Mi Camera SE PTZ, предназначенную для использования внутри помещений.
3DNews 00:03
Здоровье

«Медиазона»: смертность от коронавируса среди медиков в России в среднем 16 раз выше, чем в других странах

Согласно подсчетам "Медиазоны", чаще других медиков в России от COVID-19 умирают медсестры и медбратья (38 случаев), реже — анестезиологи-реаниматологи (11 случаев).
Snob.ru вчера в 07:22
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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева впервые показала фото из роддома

Телеведущая сделала подборку архивных снимков в честь дня рождения.
Городовой вчера в 07:32
13
Происшествия

Коронавирус выявили у 77 человек за сутки в Новосибирской области

В Новосибирской области за сутки выявили еще 77 случаев коронавируса, об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусной инфекцией в регионе.
АиФ Новосибирск 01:02
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