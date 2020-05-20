Коронавирус
ProstoProSportВ АПЛ зафиксированы шесть случаев заражения коронавирусом
Всего тесты прошли 748 игроков и сотрудников клубов АПЛ. Положительные тесты на коронавирус сдали всего-то шесть человек. Все заболевшие проведут неделю в режиме самоизоляции.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 01:22, Ашберн
Шоу-бизнес
Галкин показал домашнюю теплицу на огороде Пугачевой
NewInform вчера в 03:09
Общество
Коми предлагают включить в процесс слияния Архангельской области и НАО
Рабочая группа по объединению Архангельской области и Ненецкого автономного округа предложила включить в предлагаемый субъект Республику Коми.
Би-порт вчера в 15:05
Политика
Bloomberg внесло правку в статью о койко-местах в России после критики
Американское издание Bloomberg внесло правку в статью о числе больничных коек в России после требования российского посольства в США опровергнуть недостоверные данные.
RT на русском вчера в 23:20
Политика
Офис генпрокурора Украины возбудил новое дело о госизмене против Порошенко
Уголовное дело по статьям «Государственная измена» и «Злоупотребление властью или служебным положением» возбудили против бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Известия вчера в 18:47
Общество
Собянин оценил возможность открытия парикмахерских в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» ответил на вопрос о возможности открытия парикмахерских и салонов красоты в столице.
RT на русском вчера в 18:02
Общество
В России попросили заблокировать YouTube
«Компания-разработчик тестов для оценки персонала Ontarget подала в Мосгорсуд иск о блокировке на территории России принадлежащего Google видеосервиса YouTube», — пишет «Коммерсант».
URA.Ru вчера в 22:27
Общество
В Подмосковье военным выделили квартиры в металлических контейнерах
Znak.com вчера в 16:55
Общество
Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru вчера в 22:10
Здоровье
Назван редкий «первый и последний» симптом коронавируса
Инсульт может стать для молодых пациентов с COVID-19 «первым и последним» симптомом инфекции, так как при коронавирусе происходит гиперкоагуляция — повышается свертываемость крови, рассказала в интервью «Ленте.ру» профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США), директор Центра по изучению хронических заболеваний метаболизма в Колледже наук GMU Анча Баранова.
Lenta.ru 17 мая в 20:31
Политика
Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
Коммерсантъ вчера в 07:52
Политика
Стрелков заявил о продаже медали за присоединение Крыма
Экс-министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков) продал медаль за присоединение Крыма.
РБК вчера в 13:41
Армия и оружие
Российская военная полиция приняла на вооружение «Парализатор»
Как сообщила пресс-служба Восточного военного округа, на вооружение подразделений военной полиции Белогорского гарнизона впервые поступили новейшие комплексы нелетального оружия «Парализатор».
Военное дело вчера в 06:34
Общество
Эксперт назвал нежелательные для покупки на AliExpress товары
По мнению эксперта, востребованными при покупке на AliExpress останутся электронные устройства, товары для дома, оригинальная сувенирная продукция и бытовые принадлежности, цена которых в России выросла.
Профиль вчера в 20:02
Общество
В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок
На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости вчера в 09:20
Общество
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм с бикини
В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника.
РИА Новости вчера в 15:33
Экономика
Bloomberg прогнозирует падение ВВП России на 16% во втором квартале
Во втором квартале этого года падение ВВП России составит 16% — это худший квартальный показатель с начала 1990-х годов.
Моя Москва.онлайн вчера в 14:24
Общество
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 20 мая
Москве удалось избежать самого страшного сценария развития ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил Сергей Собянин.
РБК 00:47
Общество
На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»
На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
BFM.ru вчера в 10:39
Общество
Туризм в России начнет постепенный выход из карантина с 1 июня
В некоторых регионах России туристический сектор начнет постепенно выходить из карантина с 1 июня, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Газета.Ru вчера в 15:18
Общество
Роспотребнадзор разрешил торговать едой в банях во время карантина
Роспотребнадзор скорректировал свои рекомендации по организации работы бань и саун на время режима ограничений, который был введен в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19.
РБК вчера в 22:10
Общество
В Думе назвали предполагаемую дату открытия российских курортов
Российские курорты смогут начать принимать туристов после 1 июля, пишет "Интерфакс" со ссылкой на председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева.
Газета.Ru вчера в 11:20
Политика
Украинский телеведущий оскорбил русскоязычных соотечественников
Львовский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов считает, что русскоговорящие граждане Украины - "одноклеточные".
Газета.Ru вчера в 23:02
Гаджеты
Samsung отказалась от 100-кратного «космического» зума в Samsung Galaxy Note20
Хорошо осведомленный информатор под ником Ice Universe утверждает, что грядущие флагманские камерофоны линейки Samsung Galaxy Note20 лишатся фирменного 100-кратного «космического» зума, который дебютировал в Samsung Galaxy S20 Ultra.
iXBT.com вчера в 23:45
Общество
Минпросвещения рекомендовало открыть детские лагеря с 1 июля
Во вторник, 19 мая, заместитель директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ Янина Голубева заявила, что её министерство рекомендует открыть смены в детских лагерях с 1 июля.
Форпост Северо-Запад вчера в 05:36
Происшествия
В больницах России выявили 11 000 нарушений пожарной безопасности
В больницах России с начала года выявлено более 11 тыс. нарушений требований пожарной безопасности, сообщили в МЧС.
RT на русском вчера в 21:39
Гаджеты
Камера наблюдения Xiaomi Mi Camera SE PTZ стоит $20
Китайская компания Xiaomi анонсировала «умную» камеру видеонаблюдения Mi Camera SE PTZ, предназначенную для использования внутри помещений.
3DNews 00:03
Здоровье
«Медиазона»: смертность от коронавируса среди медиков в России в среднем 16 раз выше, чем в других странах
Согласно подсчетам "Медиазоны", чаще других медиков в России от COVID-19 умирают медсестры и медбратья (38 случаев), реже — анестезиологи-реаниматологи (11 случаев).
Snob.ru вчера в 07:22
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые показала фото из роддома
Телеведущая сделала подборку архивных снимков в честь дня рождения.
Городовой вчера в 07:32
Происшествия
Коронавирус выявили у 77 человек за сутки в Новосибирской области
В Новосибирской области за сутки выявили еще 77 случаев коронавируса, об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусной инфекцией в регионе.
АиФ Новосибирск 01:02