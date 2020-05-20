Всего тесты прошли 748 игроков и сотрудников клубов АПЛ. Положительные тесты на коронавирус сдали всего-то шесть человек. Все заболевшие проведут неделю в режиме самоизоляции.

В АПЛ зафиксированы шесть случаев заражения коронавирусом

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