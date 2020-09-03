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Право.ру
Право.ру

В АСВ предложили новый подход к расследованию дел беглых банкиров

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) предложило координировать работу по расследованию дел о выводе активов из банков на более высоком уровне. Глава АСВ Юрий Исаев обратил внимание в интервью телеканалу РБК: у силовых структур есть несколько проблем, например, перегруженность.В источнике
С чего всё началось
РБК

Глава АСВ предложил новый подход к расследованию дел сбежавших банкиров

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) предлагает координировать работу по расследованию дел о выводе активов из банков на более высоком уровне, рассказал глава АСВ Юрий Исаев в интервью телеканалу РБК.
РБК05:58
Подробнее о событии
РБК

Глава АСВ предложил новый подход к расследованию дел сбежавших банкиров

РБК05:58
Общественная служба новостей

В России беглых банкиров будут ловить по новым правилам

Общественная служба новостей08:46
Компания

Глава АСВ предложил привлекать разведку и Минюст к борьбе с беглыми банкирами

Компания08:25
Первое антикоррупционное СМИ

В борьбе с нечестными банкирами предложили использовать разведку, прокуратуру и Минюст

Первое антикоррупционное СМИ07:35
Lenta.ru

Беглых банкиров предложили ловить по-новому

Lenta.ru07:31
Pravda.Ru

Исаев предложил разведке и Минюсту искать сбежавших банкиров

Pravda.Ru07:22
Право.ру

В АСВ предложили новый подход к расследованию дел беглых банкиров

Право.ру10:28

Лукашенко обвинил Украину в организации протестов в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал государства, из которых, по его данным, управляют уличными беспорядками и вмешиваются во внутренние дела страны, сообщает белорусское госагентство БелТА 3 сентября Лукашенко уверен, что в большей мере на обстановку в стране влияет не недовольство граждан, а внешнее вмешательство, глава государства назвал источники.
Украина.ру06:29
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В НИИ Склифосовского не обнаружили у Навального следов ядов

Заведующий научным отделением острых отравлений и соматопсихиатрических расстройств Михаил Поцхверия в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что следов ядов из группы фосфорорганических соединений, к которым относится «Новичок», не выявили.
Росбалт07:48
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Графики занятий в школах РФ скорректируют из-за трёхдневных выборов

Школьный класс Дарья Антонова © ИА REGNUM Следите за развитием событий в трансляции: "День знаний-2020 в условиях пандемии — все новости о 1 сентября в России" Главный день голосования на региональных выборах в 2020 году — воскресенье, 13 сентября, но 11 и 12 сентября разрешат голосовать досрочно.
REGNUMвчера в 05:13
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РФС признал ошибочным пенальти в ворота «Ротора» в игре против «Спартака»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (РФС) признала ошибочным пенальти в ворота волгоградского "Ротора" в игре против московского "Спартака", передает сайт организации.
Газета.Ru10:33

Лукашенко назвал утверждения об отравлении Навального фальсификацией

Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил премьер-министру России Михаилу Мишустину о перехвате разговора Варшавы и Берлина, который опровергает заявления об отравлении основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.
РИА Новости06:14
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Один человек погиб в результате урагана в Приморском крае

Дерево, поваленное ураганным ветром, насмерть придавило жителя села Лукьяновка Шкотовского района Приморского края, сообщает в четверг пресс-служба правительства региона по итогам заседания оперативного штаба по ликвидации последствий стихии.
ТАСС10:33