РБК 4

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) предложило координировать работу по расследованию дел о выводе активов из банков на более высоком уровне. Глава АСВ Юрий Исаев обратил внимание в интервью РБК, что у силовых структур есть несколько проблем.