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Право.ру
Право.ру

В АСВ предложили новый подход к расследованию дел беглых банкиров

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) предложило координировать работу по расследованию дел о выводе активов из банков на более высоком уровне. Глава АСВ Юрий Исаев обратил внимание в интервью РБК, что у силовых структур есть несколько проблем.В источнике
С чего всё началось
РБК

Глава АСВ предложил новый подход к расследованию дел сбежавших банкиров

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) предлагает координировать работу по расследованию дел о выводе активов из банков на более высоком уровне, рассказал глава АСВ Юрий Исаев в интервью телеканалу РБК.
РБКвчера в 05:58
Подробнее о событии
Право.ру

В АСВ предложили новый подход к расследованию дел беглых банкиров

Право.рувчера в 10:28
Общественная служба новостей

В России беглых банкиров будут ловить по новым правилам

Общественная служба новостейвчера в 08:46
РБК

Глава АСВ предложил новый подход к расследованию дел сбежавших банкиров

РБКвчера в 05:58
Компания

Глава АСВ предложил привлекать разведку и Минюст к борьбе с беглыми банкирами

Компаниявчера в 08:25
Первое антикоррупционное СМИ

В борьбе с нечестными банкирами предложили использовать разведку, прокуратуру и Минюст

Первое антикоррупционное СМИвчера в 07:35
Pravda.Ru

Исаев предложил разведке и Минюсту искать сбежавших банкиров

Pravda.Ruвчера в 07:22
Вятка-На-Сети

Беглых банкиров предлагают ловить сообща: координировать отлов предлагают Минюсту

Вятка-На-Сетивчера в 08:42

СМИ сообщили о пропаже анализов отравленного болгарского бизнесмена

Образцы анализов болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, который был отравлен нервно-паралитическим веществом в 2015 году, исчезли из финской лаборатории VERIFIN, выяснили расследователи The Insider и Bellingcat.
СМИ сообщили о пропаже анализов отравленного болгарского бизнесмена
РБК17:39
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Оппозиционный совет Белоруссии призвал Лукашенко начать с ними диалог

Координационный совет белорусской оппозиции призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко освободить арестованных членов совета и начать диалог, говорится в соответствующем заявлении 4 сентября, опубликованном в Telegram-канале оппозиционного совета.
ИА Красная Весна18:32
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Military Watch назвал преимущество новых российских десантных кораблей

Помимо собственно десантных операций, "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко" смогут бороться с кораблями и подводными лодками противника, выполнять спасательные операции и служить плавучими госпиталями.
Российская газетавчера в 03:33
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SpaceX вывела на орбиту ещё 60 интернет-спутников Starlink

Вашингтон, 3 сентября 2020, 17:01 — REGNUM Тяжелая ракета-носитель Falcon 9, запущенная с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида, вывела на орбиту новую партию из 60 мини-спутников глобальной интернет-сети Starlink, сообщает 3 сентября пресс-служба компании-разработчика SpaceX.
REGNUMвчера в 10:01
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JBL выпустила 3 модели флагманских беспроводных наушников

JBL TUNE 225TWS В отличии от предыдущей версии, модель получила новые 12мм динамические драйверы с поддержкой технологии Pure Bass, а также значительный прирост в длительности работы – 5 часов на одном заряде и до 25 суммарно с кейсом.
ITZine.ru2 сентября в 10:14
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Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже $44

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне опустилась на 1,2% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки в $43,9 за баррель, свидетельствуют данные площадки на 10:19 мск.
ТАССвчера в 03:21
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Омский токсиколог заявил о невозможности отравления Навального

Сабаев отметил, что после того как Навального с самолета доставили в больницу, у пациента в первую очередь наблюдались метаболические нарушения, что не характерно для отравлений фосфороорганическими соединениями, к которым относится отравляющее вещество «Новичок».
URA.Ruвчера в 15:58
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Кейт Бланшетт назвала чудом открытие 77-го Венецианского кинофестиваля

Кейт Бланшетт, которая в этом году стала президентом Венецианского фестиваля, в приветственной речи отреагировала на изменения в организации мероприятия, назвав сам факт проведения фестиваля чудом.
Экономика сегоднявчера в 12:52

Суд в Москве оставил экс-губернатора Фургала в СИЗО до декабря

Суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты экс-губернатора об изменении ему меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей, в том числе на домашний арест Ранее в четверг прокурор в Басманном суде рассказал, что Фургал имел в подчинении людей, которые занимались устранением неугодных экс-чиновнику лиц.
Известиявчера в 10:54
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