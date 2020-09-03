В АСВ предложили новый подход к расследованию дел беглых банкиров
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) предложило координировать работу по расследованию дел о выводе активов из банков на более высоком уровне. Глава АСВ Юрий Исаев обратил внимание в интервью РБК, что у силовых структур есть несколько проблем.В источнике
С чего всё началось
Глава АСВ предложил новый подход к расследованию дел сбежавших банкиров
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) предлагает координировать работу по расследованию дел о выводе активов из банков на более высоком уровне, рассказал глава АСВ Юрий Исаев в интервью телеканалу РБК.
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