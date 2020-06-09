Ассоциация туроператоров России (АТОР) официально заявляет, что не давала информацию о том, что цены на отдых в России в 2020 году могут вырасти на 30%, и называет подобные сообщения фейковыми, сообщила РИА Новости исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

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Ассоциация туроператоров России (АТОР) назвала фейком сообщения о росте цен на отдых в России. Организация официально заявила, что не давала такую информацию. Об этом сообщила РИА Новости исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

В АТОР назвали фейком информацию о росте цен на отдых в России

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