Экономика
Kazanfirst.ruВ АТОР назвали фейком информацию о росте цен на отдых в России
Ассоциация туроператоров России (АТОР) назвала фейком сообщения о росте цен на отдых в России. Организация официально заявила, что не давала такую информацию. Об этом сообщила РИА Новости исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.
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Ассоциация туроператоров России (АТОР) официально заявляет, что не давала информацию о том, что цены на отдых в России в 2020 году могут вырасти на 30%, и называет подобные сообщения фейковыми, сообщила РИА Новости исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.РИА Новостивчера в 08:37
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Ассоциация туроператоров опровергла 30-процентное подорожание отдыха на российских курортах
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