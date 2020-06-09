Экономика

Kazanfirst.ruKazanfirst.ruВ АТОР назвали фейком информацию о росте цен на отдых в России

Ассоциация туроператоров России (АТОР) назвала фейком сообщения о росте цен на отдых в России. Организация официально заявила, что не давала такую информацию. Об этом сообщила РИА Новости исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.
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Директор АТОР назвала информацию о росте цен на отдых в России фейком

Ассоциация туроператоров России (АТОР) официально заявляет, что не давала информацию о том, что цены на отдых в России в 2020 году могут вырасти на 30%, и называет подобные сообщения фейковыми, сообщила РИА Новости исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.
РИА Новостивчера в 08:37

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Глава АТОР назвала сообщения о росте цен на отдых в России фейком

РБКвчера в 12:27

Директор АТОР опровергла информацию о подорожании отдыха в России

Газета.Ruвчера в 09:51

Директор АТОР назвала информацию о росте цен на отдых в России фейком

РИА Новостивчера в 08:37

АТОР: Роста цен на отдых в России в этом году не будет

Российская газетавчера в 09:16

В АТОР опровергли сообщения о подорожании летнего отдыха в РФ на 30%

REGNUMвчера в 09:10

Ассоциация туроператоров опровергла 30-процентное подорожание отдыха на российских курортах

Фонтанка.Рувчера в 09:09

АТОР назвала фейком новость о повышении цен на летний отдых

Коммерсантъвчера в 09:50
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Ксения Бородина трогательно поздравила старшую дочь с 11-летием

Вокруг ТВ 02:44
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Украина не предоставила данные с радаров по крушению MH17

Городовой вчера в 08:19
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Общество

Писатель Анатолий Трушкин умер после заражения коронавирусом

Газета.Ru 04:13
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Происшествия

В Сирии подорвался на мине автомобиль военной полиции России

Дамаск, 9 июня 2020, 16:39 — REGNUM В районе сирийского города Кобани под бронеавтомобилем из состава патруля военной полиции России сработало взрывное устройство, сообщает 9 июня российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике.
REGNUM вчера в 09:39
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Общество

В Роспотребнадзоре надеются, что 1 сентября дети вернутся в школу

"Хотела бы еще обратить внимание на то, что мы возвращаться в школу будем, мы надеемся, что в сентябре, как положено — 1 сентября", — отметила Анна Попова в ходе совещания председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с членами Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей и с представителями регионов.
Pravda.Ru вчера в 13:48
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Футбол

«Бавария» представила новую домашнюю форму

Газета.Ru 05:03
Политика

Патрушев заявил о попытках Запада раскачать ситуацию в России

Запад попытается дестабилизировать обстановку в России перед голосованием по поправкам в Конституцию, а также перед единым днем голосования осенью, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
РИА Новости 00:30
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Происшествия

Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия вчера в 19:20
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Путешествия

Ростуризм назвал дату начала полноценного курортного сезона в России

Lenta.ru вчера в 09:36
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Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 08 июня в 07:58
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Происшествия

На Ефремова наденут электронный браслет на время домашнего ареста

Интерфакс вчера в 15:05
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Политика

Генпрокуратура Украины предъявила новое обвинение Порошенко

Офис генерального прокурора Украины сообщил в среду о предъявлении нового обвинения бывшему президенту страны Петру Порошенко.
ТАСС 05:19
9
Происшествия

В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:25
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Авто

Skoda представила внедорожную Skoda Octavia Combi Scout

Компания Skoda показала четвертое поколение внедорожного универсала Skoda Octavia Combi Scout.
Автоновости дня 03:13
Общество

В России от коронавируса впервые с 29 мая умерло более 200 человек

Последний раз более 200 зараженных выявлялось 29 мая. Общее число погибших от COVID-19 в России достигло 6358.
Коммерсантъ 03:41
Общество

Сотни россиян отправились за рубеж в апреле при закрытых границах

Границу Гонконга пересекли всего восемь наших соотечественников (в апреле 2019-го — 14,6 тыс.), Сингапура — семь (в апреле прошлого года 6,1 тыс.), на Тайвань, по данным местного туристического бюро, прибыл всего один россиянин (годом ранее — 1,3 тыс. человек).
РБК 00:00
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Армия и оружие

Российский МиГ-35 оснастят перспективным вооружением

Летчик-испытатель российской самолетостроительной корпорации "МиГ" Дмитрий Селиванов заявил, что новейший истребитель МиГ-35 оснастят особой экспертной системой.
Газета.Ru 02:12
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Общество

В Антверпене демонтировали памятник королю Леопольду II

Аргументы и Факты вчера в 09:25
Футбол

«Лион» настаивает на возобновлении чемпионата Франции

"Лион" настаивает на том, что Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) все еще может возобновить чемпионат страны сезона-2019/20, сообщается на сайте клуба.
РИА Новости вчера в 15:13
Кино

HBO Max убрала фильм «Унесенные ветром» из-за расовых тем

Американская стриминговая платформа HBO Max убрала фильм "Унесенные ветром" из-за расовых тем на фоне масштабных протестов в США из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, сообщает Wall Street Journal.
РИА Новости вчера в 23:29
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Гаджеты

Европейские Huawei P20 и P20 Pro обновили до Android 10

Компания Huawei выпустила стабильную версию прошивки EMUI 10 на базе Android 10 для европейских версий смартфонов Huawei P20, P20 Pro и Mate 10 Pro.
Megaobzor.com 05:06
Здоровье

В Крыму скончалась женщина с коронавирусом

В Симферопольской городской больнице умерла женщина с подтвержденным диагнозом "коронавирус".
Krym.News 04:23
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Армия и оружие

Уничтоженный турецким дроном ЗРПК «Панцирь-С1» попал на видео

Украинское агентство Defense Express подсчитало, что за последние несколько лет в результате военных конфликтов в Сирии и Ливии было потеряно как минимум 23 ЗРПК "Панцирь-С1", 15 в Ливии и 8 в Сирии.
Деловое.ТВ 07 июня в 03:00
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Общество

Попова сообщила о сохранении масочного режима в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью kp.ru заявила, что масочный режим сохраняется во всех регионах России независимо от снятия ими ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:06
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Политика

В Пензенской области назначена дата выборов губернатора

В среду, 10 июня, в ходе очередной 31-йсессии Законодательного Собрания Пензенской области был рассмотрен вопрос о назначении выборов губернатора региона.
РИА Пензенской области 03:27
Общество

Дома, во дворах и на участках: как будет проходить голосование по поправкам в Конституцию в Екатеринбурге

В Екатеринбурге планируют задействовать 555 избирательных участков для проведения голосования о внесении поправок в Конституцию РФ на территории уральской столицы.
It`s My City 04:48
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Здоровье

Коронавирус подтвердился у 220 человек в Воронежской области

20 человек были госпитализированы. С начала эпидемии коронавирус подтвердился у 3285 человек.
Воронежский городской портал вчера в 03:06
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Футбол

Семак заявил, что в «Зените» ждут Анюкова, Кокорина и Мостового

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что был бы рад снова видеть Александра Кокорина в петербургского команде.
78.ru 04:15
Политика

Памфилова рассказала о числе бюллетеней для голосования по поправкам

Во всех регионах России будет изготовлено 108,5 миллиона бюллетеней для общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
РИА Новости 05:10
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Политика

Саакашвили предупредил об угрозе распада Украины

Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что страна стоит на грани распада из-за усиления центробежных сил во всех регионах.
Известия вчера в 21:10
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