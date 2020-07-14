Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ АТОР назвали готовые принимать граждан России страны

Ранее Венгрия заявила, что готова с 15 июля принимать туристов из нескольких стран, отнесенных к "зеленой" или "желтой" категории по уровню заболеваемости. Объявление было размещено в аккаунте в Facebook посольства Венгрии в России.
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с чего всё началось

Названы 8 стран, готовых уже сейчас принять российских туристов

Майя Ломидзе подчеркнула, что на данный момент известны восемь стран, уже готовых принимать россиян. Однако, по ее словам, еще под вопросом возможность перелетов в эти государства.
Национальная служба новостей05:32

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В АТОР назвали готовые принимать граждан России страны

Известия16:07

В АТОР назвали готовые принимать туристов из России страны

РИА Новости15:29

В АТОР назвали готовые принимать российских туристов страны

RT на русском05:55

Что произошло за день: вторник, 14 июля

Интерфакс13:36

Какие страны готовы принять российских туристов. Главное о коронавирусе за 14 июля

ТАСС12:15

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК12:25

Зарубежные курорты недоступны, на российских – аншлаг

Национальная служба новостей14:30
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Общество

Бэнкси нарисовал граффити на тему коронавируса в метро Лондона

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В «Локомотиве» отреагировали на требование Сёмина об отставке Кикнадзе

Глава совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков отреагировал на требование бывшего главного тренера команды Юрия Сёмина.
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Общество

В Белоруссии начались протесты после отстранения кандидатов от выборов

РБК 14:14
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Экономика

Кудрин: В мае объем розничной торговли в России сократился на 19,2%

В мае в России было зафиксировано рекордное снижение промышленного производства на 9,6%, объем розничной торговли сократился на 19,2%. Все отрасли испытали значительное снижение доходов и занятости.
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Происшествия

В Краснодаре пассажиров утонувшего трамвая эвакуировали на лодке

Пассажиров трамвая, почти наполовину угодившего под воду из-за мощного ливня в центре Краснодара, пришлось эвакуировать на надувной лодке.
Российская газета 10:58
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Общество

Минобороны уточнило порядок поступления в военные вузы из-за пандемии

В 2020 году в военные вузы России будут пытаться поступить более 40 тыс. человек, сообщает газета Минобороны «Красная Звезда».
РБК 17:00
Политика

Профильный комитет ГД одобрил поправки о трехдневном голосовании

Профильный комитет Госдумы одобрил поправки о трехдневном голосовании на выборах, об этом заявил заместитель председателя комитета.
Политика Сегодня 12:35
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Общество

В ОНК заявили, что Фургал не знает о митингах в Хабаровском крае

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не знает о митингах в его поддержку, которые проходили на территории региона.
РЕН ТВ 16:33
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Происшествия

Обувной склад загорелся в подмосковном Долгопрудном

Пожар произошел на обувном складе в подмосковном Долгопрудном. Об этом сообщается на странице МЧС России в Telegram-канале.
РБК 16:38
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Шоу-бизнес

Галкин построил для Пугачёвой роскошный спа-центр в замке

Популярный российский комик Максим Галкин в своем Instagram опубликовал новое видео, на котором продемонстрировал, как живет вместе с семьей в замке (находится в деревне Грязь).
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Происшествия

В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера

Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском 10:13
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Происшествия

Более 15 рабочих подрались на стройплощадке на юге Москвы

Рабочие, занимавшиеся укладкой плитки и бордюров, устроили массовую драку на Чертановской улице на юге Москвы.
ТАСС 07:41
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Армия и оружие

Российские войска начали получать обновленные РЭБ «Красуха»

Согласно источникам «Российской газеты», Вооруженные силы России начали принимать в свое распоряжение новую модификацию комплекса радиоэлектронной борьбы «Красуха-20».
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Шоу-бизнес

На развод с мужем после 10 лет брака подала Ирена Понарошку

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Шоу-бизнес

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Как выяснилось, на столичную квартиру, где супруги прожили больше 10 лет, Ирина право не имеет.
Что происходит вчера в 02:14
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Футбол

«Аталанта» забила три мяча за пять минут в матче Серии А

Футболисты «Аталанты» демонстрируют завидную скорострельность в матче 33-го тура чемпионата Италии против «Брешии».
ProstoProSport 16:20
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США согласились отменить решение по визам для иностранных студентов

Сегодня власти США согласились отменить решение по визам для иностранных студентов. Об этом сообщил федеральный окружной суд Бостона.
ФедералПресс 16:39
Здоровье

Патологоанатом описал увиденное на вскрытии умерших c коронавирусом

При вскрытии умерших с коронавирусом, патологоанатомы видят не только поражение легких. Вирус убивает мозг, кишечник, почки и другие органы.
iReactor 12:12
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Общество

Госдуме предложили изменить правила изъятия детей из семьи

Проект поправок в семейное законодательство, который предусматривает право изымать детей из семьи только по решению суда и при доказанной вине родителей, внесен в Государственную думу.
РБК 11:54
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Армия и оружие

В Донецке при обстреле пострадали женщина и ребенок, сообщили в ДНР

РИА Новости 14:21
Происшествия

Аспирант убил и расчленил профессора ради 1,5 миллиона рублей

Вести.Ru 01:31
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Общество

В работе мессенджера WhatsApp произошёл сбой

Менло-Парк, США, 14 июля 2020, 23:53 — REGNUM Пользователи из разных стран сообщают о сбоях в работе мессенджера в WhatsApp.
REGNUM 16:53
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Общество

Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля

Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям.
RT на русском 14:35
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Авто

Mahle напечатала на 3D-принтере поршни для суперкара Porsche

Компания Mahle Aftermarket Europe представила изготовленные по технологии 3D-печати алюминиевые поршни для суперкара Porsche 911 GT2 RS.
Движок 10:11
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«Челси» одержал победу над «Норвичем» в 36-м туре АПЛ

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Volkswagen Polo стал самым дорогим в содержании доступным седаном

Звание самой «экономичной» досталось LADA Vesta: расходы на неё составили 738 600 руб.
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Вторая волна пандемии в Британии может унести жизни 120 тыс. человек

При неблагоприятном сценарии предстоящей зимой в медицинских учреждениях Великобритании подтвердят еще около 120 тыс. летальных исходов пациентов с COVID-19.
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Арбитр ударил футболиста во время матча ПФЛ в Москве

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Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте «Дома-2»

Ольга Бузова впервые появилась на «Доме-2» в качестве участницы в 2004-м году. На тот момент ей было восемнадцать лет.
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Происшествия

Потерявшийся в лесу Ленинградской области восьмилетний ребенок найден

Полицейские нашли восьмилетнего мальчика, который во вторник пропал в лесу в Выборгском районе Ленинградской области, сообщили журналистам в главке МВД по Санкт-Петербургу и области.
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Как работают Яндекс.Новости?
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