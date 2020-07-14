Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ АТОР назвали готовые принимать граждан России страны

Ранее Венгрия заявила, что готова с 15 июля принимать туристов из нескольких стран, отнесенных к "зеленой" или "желтой" категории по уровню заболеваемости. Объявление было размещено в аккаунте в Facebook посольства Венгрии в России.
Читать в источнике
Комментировать685
с чего всё началось

Названы 8 стран, готовых уже сейчас принять российских туристов

Майя Ломидзе подчеркнула, что на данный момент известны восемь стран, уже готовых принимать россиян. Однако, по ее словам, еще под вопросом возможность перелетов в эти государства.
Национальная служба новостей05:32

Подробнее о событии

В АТОР назвали готовые принимать туристов из России страны

РИА Новости15:29

Названы готовые принимать российских туристов страны

RT на русском10:20

Названы восемь стран, готовых принять россиян: как выехать из страны

Московский Комсомолец15:23

Что произошло за день: вторник, 14 июля

Интерфакс13:36

Какие страны готовы принять российских туристов. Главное о коронавирусе за 14 июля

ТАСС12:15

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК12:25

Зарубежные курорты недоступны, на российских – аншлаг

Национальная служба новостей14:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 15:53, Ашберн
Общество

Следствие запросило сроки для фигурантов «Нового величия»

Газета.Ru 11:25
74
Армия и оружие

Трое российских военных пострадали при взрыве в Сирии

Газета.Ru 07:16
1K
Политика

Китай ввел санкции против сенаторов и конгрессмена из США

Китай ввел санкции в отношении четырех американских законодателей, сообщает ТАСС.
Труд вчера в 06:26
8
Автоспорт

Хорнер: Мы уже лучше понимаем, над чем надо работать

Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер рассказал о том, как его команда готовится к третьему этапу чемпионата, а также прокомментировал события предыдущего уик-энда в Шпильберге.
F1news.ru 15:39
Шоу-бизнес

Бренд Louis Vuitton прокомментировал скандал с Дакотой и Рудковской

Представители крайне популярного среди обеспеченных граждан любой страны дома моды Louis Vuitton дали официальный комментарий недавно произошедшей ссоре между певицей Ритой Дакотой и телеведущей Яной Рудковской.
CT news 10:33
88
Гаджеты

Ритейлер назвал стоимость моделей Samsung из линейки Galaxy Note 20

Ритейлер назвал цены, которые компания Samsung установила на модели, входящие в состав линейки Galaxy Note 20.
Дни24 13:25
2
Политика

Россия возобновит транспортное сообщение с Белоруссией

Авиационное и железнодорожное сообщение между Россией и Белоруссией будет возобновлено в ближайшее время.
РБК 12:39
108
Политика

Эрдоган обвинил Армению в провокации на границе с Азербайджаном

Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил Армению в провокации с целью создания нового очага напряженности на границе с Азербайджаном.
Взгляд.ру 13:58
52
Шоу-бизнес

Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте «Дома-2»

Ольга Бузова впервые появилась на «Доме-2» в качестве участницы в 2004-м году. На тот момент ей было восемнадцать лет.
CT news 09:20
23
Общество

Рябцева обвинила депутата Яшина в сексуальном насилии

NewInform 08:19
6
Театры

Куценко заменит Домогарова в спектакле Кончаловского во МХАТе

Артист заменит Александра Домогарова в постановке, одну из главных ролей в котором также исполнила Юлия Высоцкая.
News.ru 09:01
61
Общество

Символ Крымского моста кот Мостик станет журналистом

Символ строительства Крымского моста кот по имени Мостик станет журналистом в крымском представительстве МИА «Россия сегодня».
Известия 08:26
24
Общество

В ВОЗ назвали четыре сценария распространения коронавируса в мире

Второй сценарий зафиксирован во многих странах Европы, где были, как отметил глава ВОЗ, «масштабные вспышки», которые были взяты под контроль за счёт сильного руководства и населения, которое соблюдало меры по предотвращению распространения вируса.
RT на русском вчера в 13:47
286
Происшествия

Адвокат отрицает, что Ефремов пытался дать взятку после ДТП

Коммерсантъ 05:24
2
Общество

«Роскосмос» начал разработку ракеты на метановом двигателе

«Разворачиваются работы по новой коммерческой ракете среднего класса с метановым двигателем, которая придет на смену легендарным ракетам семейства "Союз-2"»,-- говорится в сообщении «Роскосмоса» в Twitter.
Коммерсантъ 15:22
8
Футбол

Арбитр ударил футболиста во время матча ПФЛ в Москве

Московский Комсомолец 03:49
2
Футбол

«Ростов» отказался от Урунова, которым интересуется «Спартак»

По информации Metaratings.ru, зимой 2020 года Урунова предлагали купить «Ростову» за 200 тысяч евро, но команде Карпина футболист не подошёл и отправился в «Уфу».
Metaratings 14:48
Наука

Выяснено, чем питались кошки, пока их не одомашнили

Кошки не всегда были домашними. Некогда эти животные жили на воле. Археологи выяснили, чем мурки питались в этот период.
ToDay News Ufa 14:34
6
Политика

Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ

У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
РИА Новости вчера в 11:59
8,5K
Технологии

Вес PlayStation 5 и DualSense стал известен благодаря Amazon

CyberSport.ru 07:08
7
Киберспорт

Blizzard представила новое дополнение для Hearthstone «Некроситет»

CyberSport.ru 13:45
Здоровье

Переболевшие коронавирусом назвали оставшиеся у них симптомы

Вылечившиеся от коронавируса люди рассказали, что даже спустя несколько месяцев после выздоровления у них сохранился ряд неприятных симптомов.
News.ru 03:51
Автоспорт

Феттель может сменить «Феррари» на «Рейсинг Пойнт» уже в сезоне-2020

Немецкий пилот «Феррари», четырехкратный чемпион «Формулы-1» Себастьян Феттель может по ходу сезона сменить команду и перейти в «Рейсинг Пойнт».
Нева Спорт 13:12
Происшествия

В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера

Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском 10:13
17
Армия и оружие

Минобороны показало видео перехвата разведывательного самолета США

Минобороны опубликовало видео перехвата разведывательного самолета RС-135 ВВС США над Черным морем.
РБК 15:41
108
Здоровье

Минздрав получил запрос «Вектора» на испытания вакцины от COVID-19

Минздрав получил запрос центра "Вектор" на клинические исследования вакцины от COVID-19, документы рассматриваются, сообщили РИА Новости в министерстве.
РИА Новости 12:45
Общество

На акции протеста в Минске начались задержания

Lenta.ru 12:55
149
Общество

Названы неочевидные признаки умных людей

Пользователи Сети составили рейтинг неочевидных признаков, которые характеризуют умного человека.
Вечерняя Москва 06:39
1
Футбол

Прядкин обвинил Карпина в нанесении ущерба репутации РПЛ

В ответ монолог Карпина президент РПЛ Сергей Прядкин направил письмо в комитет по этике Российского футбольного союза (РФС), в котором указал на то, что тренер желто-синих нанес ущерб деловой репутации лиги.
Газета.Ru 14:00
2
Общество

«Аэрофлот» решил сделать «Победу» самой крупной авиакомпанией России

Сам «Аэрофлот», который в 2019 году перевез 37,2 млн пассажиров, сохранив первое место среди российских авиакомпаний, сосредоточится на дальнемагистральных рейсах, чтобы стать пятизвездочной компанией.
РБК 08:33
165
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное