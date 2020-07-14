Коронавирус
Газета.RuВ АТОР назвали готовые принимать граждан России страны
Ранее Венгрия заявила, что готова с 15 июля принимать туристов из нескольких стран, отнесенных к "зеленой" или "желтой" категории по уровню заболеваемости. Объявление было размещено в аккаунте в Facebook посольства Венгрии в России.
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с чего всё началось
Майя Ломидзе подчеркнула, что на данный момент известны восемь стран, уже готовых принимать россиян. Однако, по ее словам, еще под вопросом возможность перелетов в эти государства.Национальная служба новостей05:32
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