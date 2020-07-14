Восемь стран официально объявили, что готовы принимать российских туристов на определённых условиях, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Происшествия Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы. 194

Политика В Кремле прокомментировали заявления Анкары о сохранении Святой Софии Эрдоган в ходе телефонного разговора 13 июля дал президенту России Владимиру Путину пояснения по решению о статусе Святой Софии, отметив, что будут гарантированы доступ для всех желающих к этому памятнику культуры и сохранность христианских святынь. 3

Футбол Семин призвал Кикнадзе уйти из «Локомотива» и «вообще из футбола» После Вашего недопустимого и оскорбительного жеста в адрес болельщика ”Локомотива”, факт которого Вы публично признали, Вы должны уйти с поста генерального директора клуба и вообще из футбола.

Политика В Кремле прокомментировали акции в поддержку Фургала Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 14 июля прокомментировал несогласованные акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, проведенные его сторонниками в прошедшие выходные. 95

Политика Песков прокомментировал сообщения о действиях Путина с его ручкой Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, стоит ли россиянам обращать внимание и анализировать действия главы государства Владимира Путина с его ручкой, передает корреспондент "Газеты.Ru". 2

Общество В Рособрнадзоре рассказали о случаях удаления выпускников с ЕГЭ Более 300 человек было удалено с Единого госэкзамена на текущий момент, заявил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.

Общество Россияне могут получить выплаты за продолжительный брак Рассчитывать на единовременное денежное пособие могут те, кто прожил вместе 50 лет. После этого срока выплаты можно получать каждые 5 лет. 39

Экономика Boeing сократит производство самолетов в два раза Господин Кравченко уточнил, что до авиакатастроф с участием Boeing 737 MAX и до кризиса, вызванного пандемией, компания делала 57 самолетов в месяц. 1

Происшествия Дмитрий Азаров прибыл на место пожара в Самаре Самара, 14 июля 2020, 12:57 — REGNUM На место пожара в производственном здании в Самаре прибыл губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Политика Верховная рада приняла закон о легализации игорного бизнеса на Украине Верховная рада Украины 14 июля приняла во втором чтении и в целом закон «О государственном регулировании деятельности организации и проведения азартных игр», легализующий в стране игорный бизнес. 54

Шоу-бизнес Екатерина Волкова позировала без одежды на природе Актриса выложила архивный снимок В день фотографа 46-летняя Екатерина Волкова порадовала поклонников, опубликовав на личной странице "Инстаграма" кадр из эффектной архивной фотосессии. 10

Здоровье Роспотребнадзор по РТ: рост заболеваемости пневмонией оправдан Почему – объяснила заместитель главы ведомства Любовь Авдонина Сравнивать заболеваемость пневмонией с прошлым годом или со средним многолетним показателем некорректно.

Экономика Банк России не планирует проводить деноминацию рубля Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность. 1,2K

Общество Rusal потребовал от Потанина сменить руководство «Норникеля» В UC Rusal сообщили, что компания обратилась к совету директоров «Норникеля» с предложением принять резолюцию и потребовать от Владимира Потанина, как управляющего партнера, «поменять команду менеджмента, перенести головной офис компании в Норильск и изменить отношение компании к вопросам экологии и безопасности». 209

Общество Финляндия может открыть границы с РФ после 11 августа Москва, 14 июля 2020, 13:11 — REGNUM Сроки открытия властями Финляндии границы с Россией будут определены после 11 августа при условии, что ежесуточный уровень заболеваемости в стране не будет превышать 8 новых случаев COVID-19 на каждые 100 000 населения в течение последних 14 дней. 29

Общество Пульты ДУ для телевизоров приравняли к курительным принадлежностям Если устройство имеет функцию дистанционного управления, то в комплекте пользователь, разумеется, ожидает получить и пульт к нему, важна и возможность найти замену, если пульт потерялся или сломался, поэтому вопрос требует разъяснений со стороны регулятора, пояснила она. 505

Шоу-бизнес Кети Топурия показала роскошное кольцо и намекнула на помолвку С мая 2019 года Кети Топурия встречается с дипломатом и бизнесменом Львом Деньговым, подарившим ей, предположительно, помолвочное кольцо.

Общество Россиянам рассказали о трех возможностях не заболеть COVID-19 Иммунолог, эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о трех возможностях не заболеть COVID-19. 521

Общество ПФР начислит российским пенсионерам 53-67 лет единовременную выплату Пенсионеры в возрасте от 53 до 67 лет могут рассчитывать на получение единовременной выплаты в соответствии с положениями действующего пенсионного законодательства. 100