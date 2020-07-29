Путешествия
ИзвестияВ АТОР назвали готовые принять россиян европейские страны
Мальта и Хорватия выразили готовность начать принимать российских туристов. Об этом в среду, 29 июля, сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на источник в одной из европейских дипмиссий.
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Политика
Песков назвал фобией обвинения России в дезинформации о пандемии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал фобией обвинения России в дезинформации о пандемии.
Piter.tv 06:42
Политика
Путин призвал к осторожности при снятии ограничений по коронавирусу
Президент России Владимир Путин призвал принимать взвешенные и осторожные решения при снятии ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса.
Rambler News Service 07:24
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия 07:41
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
Политика
Кремль объяснил отставку министров здравоохранения в регионах России
Отставки министров здравоохранения в регионах России являются свидетельством кадровой ротации, которая постоянно происходит, объяснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 06:59
Политика
В Белоруссии задержали более 30 боевиков иностранной ЧВК
Минувшей ночью недалеко от Минска задержаны 32 боевика иностранной частной военной компании, передает Sputnik Беларусь.
РИА Новости 06:24
Наука
Биологи нашли новые намеки на природное происхождение коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa, специалисты из Института проблем передачи информации РАН выявили странный характер накопления точечных мутаций в геноме нового коронавируса.
ToDay News Ufa 07:21
Армия и оружие
На форуме «Армия-2020» представят более 28 тыс. образцов вооружений
Москва, 29 июля 2020, 10:25 — REGNUM На военно-техническом форуме «Армия-2020» представят более 28 тыс. образцов вооружений и техники.
REGNUM 03:25
Футбол
Новым генеральным директором «Химок» назначен депутат Зайцев
Новым генеральным директором «Химок» станет Александр Зайцев — муниципальный депутат и гендиректор «Арены Химки».
Sport24.ru 07:14
Общество
В ВОЗ оценили опасность новой вспышки коронавируса во Вьетнаме
Ханой, 29 июля 2020, 13:52 — REGNUM Вспышка коронавируса во вьетнамском Дананге не вызывает у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опасений, заявил 29 июля представитель организации во Вьетнаме Кидон Парк.
REGNUM 06:52
Происшествия
На Кубани подтвердили 97 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 29 июля 2020, 10:58 — REGNUM 97 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 29 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:58
Авто
В Сети появились первые изображения обновленного Peugeot 3008
В Сети появились первые рендеры обновленного Peugeot 3008, премьера которого состоится в ближайшее время.
Letnews.ru 02:41
Интернет
«Яндекс» самовольно установил пользователям неудаляемый «Телемост»
Негатив простых пользователей понятен — мало кому хочется иметь перед глазами лишнее напоминание того, что современные приложения давно перестали быть полностью подконтрольны владельцу компьютера.
Популярная механика 00:03
Общество
Более 9 тыс. абитуриентов подали заявление на поступление в МГУ
Московский государственный университет имени Ломоносова получил более 23,6 тыс. заявлений на поступление от 9,3 тыс. человек.
Известия 07:50
Футбол
Haвальный поддержал политика Яшина, осудившего уголовное преследование фанатов «Спартака»
Глава муниципального округа Красносельский и болельщик «Спартака» Илья Яшин опубликовал видео об уголовном преследовании фанатов красно-белых.
Sports.ru 07:03
Политика
Дерипаска подверг критике борьбу властей РФ с санкциями
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Олег Дерипаска подверг достаточно резкой критике политику Банка России.
REGNUM 07:20
Общество
Вакцину от коронавируса могут начать выпускать с 15 августа
5-7 дней может уйти на проверку вакцины в Росздравнадзоре. В гражданский оборот вакцина может поступить 15 августа.
Российская газета 04:54
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август
Выплаты по 10 000 рублей были сделаны в июне и июле. Возраст детей – от 3 до 16 лет. Такую же выплату часть россиян просит и в августе.
ToDay News Ufa 04:50
Армия и оружие
Минобороны ответило на претензии Финляндии к пролету российских Су-27
Ранее в Министерстве обороны Финляндии заподозрили два российских Су-27 в нарушении воздушного пространства страны.
Военное дело 01:46
Экономика
«Интер РАО» вновь запустит опционную программу
Период lock up (в течение которого нельзя продавать полученные акции) составит три-пять лет.
Коммерсантъ вчера в 17:55
Энергетика
«Роснефть» договорилась с «Норникелем» по спорному газовому активу
«Норникель» поддержал предложение «Роснефти» о проведении аукциона на Турковский участок (включает Ушаковское месторождение; запасы — 54 млрд кубометров) с включением особых условий, которые просила нефтекомпания, говорится ее сообщении.
Коммерсантъ 06:57
Кино
Фильм Кончаловского включили в программу Венецианского кинофестиваля
Новый фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» вошел в основную программу 77-го Венецианского кинофестиваля.
Ведомости вчера в 09:26
Политика
Минздрав назвал число пациентов с коронавирусом на аппаратах ИВЛ
Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в реанимации на аппаратах ИВЛ находятся 3 тыс. пациентов с коронавирусом.
Взгляд.ру 07:33
Хоккей
«Торонто» обыграл «Монреаль» благодаря голу Михеева
Vprognoze.ru 02:26
Футбол
«Зенит» объявил об уходе Бранислава Ивановича
Футбольный клуб "Зенит" в связи с истечением срока контракт покинул серб Бранислав Иванович, который защищал цвета петербуржцев на протяжении трех с половиной сезонов – с 2017 года.
Вести.Ru 06:50
Шоу-бизнес
Анна Седокова рассказала, как уводила Яниса Тимму из семьи
Анне Седоковой все-таки удалось заполучить чужого мужа - Яниса Тимму, с которым она живет уже полтора года.
Вечерний курьер 04:55