Путешествия

ИзвестияИзвестияВ АТОР назвали готовые принять россиян европейские страны

Мальта и Хорватия выразили готовность начать принимать российских туристов. Об этом в среду, 29 июля, сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на источник в одной из европейских дипмиссий.
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с чего всё началось
Правительства Хорватии и Мальты заявили о готовности принять туристов из России, сообщила
 Ассоциация туроператоров со ссылкой на источники в одной из европейских дипмиссий.
РБК05:35

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В АТОР назвали готовые принять россиян страны Европы

РБК05:35

АТОР: в Европе российских туристов готовы принять только Мальта и Хорватия

Коммерсантъ05:09

Названы готовые принять россиян европейские страны

Lenta.ru03:11

Названы две страны Европы, готовые принять россиян

Московский Комсомолец03:45

В АТОР назвали готовые принять россиян европейские страны

РИА Новости03:44

Названы готовые принять российских туристов страны Евросоюза

Газета.Ru03:57

Только две страны Евросоюза готовы принять российских туристов

REGNUM02:51
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Политика

Песков назвал фобией обвинения России в дезинформации о пандемии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал фобией обвинения России в дезинформации о пандемии.
Piter.tv 06:42
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Политика

Путин призвал к осторожности при снятии ограничений по коронавирусу

Президент России Владимир Путин призвал принимать взвешенные и осторожные решения при снятии ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса.
Rambler News Service 07:24
Общество

Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре

Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия 07:41
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Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
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Политика

Кремль объяснил отставку министров здравоохранения в регионах России

Отставки министров здравоохранения в регионах России являются свидетельством кадровой ротации, которая постоянно происходит, объяснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 06:59
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Происшествия

Адвокат подтвердил отказ Ефремова признать вину в смертельном ДТП

Известия 06:19
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Политика

В Белоруссии задержали более 30 боевиков иностранной ЧВК

Минувшей ночью недалеко от Минска задержаны 32 боевика иностранной частной военной компании, передает Sputnik Беларусь.
РИА Новости 06:24
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Наука

Биологи нашли новые намеки на природное происхождение коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa, специалисты из Института проблем передачи информации РАН выявили странный характер накопления точечных мутаций в геноме нового коронавируса.
ToDay News Ufa 07:21
Армия и оружие

На форуме «Армия-2020» представят более 28 тыс. образцов вооружений

Москва, 29 июля 2020, 10:25 — REGNUM На военно-техническом форуме «Армия-2020» представят более 28 тыс. образцов вооружений и техники.
REGNUM 03:25
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Наука

Ученые занимаются изготовлением таблетки, которая заменяет спортзал

Evo-rus.com 01:57
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Футбол

Новым генеральным директором «Химок» назначен депутат Зайцев

Новым генеральным директором «Химок» станет Александр Зайцев — муниципальный депутат и гендиректор «Арены Химки».
Sport24.ru 07:14
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Общество

В ВОЗ оценили опасность новой вспышки коронавируса во Вьетнаме

Ханой, 29 июля 2020, 13:52 — REGNUM Вспышка коронавируса во вьетнамском Дананге не вызывает у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опасений, заявил 29 июля представитель организации во Вьетнаме Кидон Парк.
REGNUM 06:52
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Происшествия

На Кубани подтвердили 97 новых случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 29 июля 2020, 10:58 — REGNUM 97 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 29 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:58
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Авто

В Сети появились первые изображения обновленного Peugeot 3008

В Сети появились первые рендеры обновленного Peugeot 3008, премьера которого состоится в ближайшее время.
Letnews.ru 02:41
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Интернет

«Яндекс» самовольно установил пользователям неудаляемый «Телемост»

Негатив простых пользователей понятен — мало кому хочется иметь перед глазами лишнее напоминание того, что современные приложения давно перестали быть полностью подконтрольны владельцу компьютера.
Популярная механика 00:03
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Общество

Более 9 тыс. абитуриентов подали заявление на поступление в МГУ

Московский государственный университет имени Ломоносова получил более 23,6 тыс. заявлений на поступление от 9,3 тыс. человек.
Известия 07:50
Футбол

Haвальный поддержал политика Яшина, осудившего уголовное преследование фанатов «Спартака»

Глава муниципального округа Красносельский и болельщик «Спартака» Илья Яшин опубликовал видео об уголовном преследовании фанатов красно-белых.
Sports.ru 07:03
Политика

Дерипаска подверг критике борьбу властей РФ с санкциями

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Олег Дерипаска подверг достаточно резкой критике политику Банка России.
REGNUM 07:20
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Общество

Вакцину от коронавируса могут начать выпускать с 15 августа

5-7 дней может уйти на проверку вакцины в Росздравнадзоре. В гражданский оборот вакцина может поступить 15 августа.
Российская газета 04:54
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Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август

Выплаты по 10 000 рублей были сделаны в июне и июле. Возраст детей – от 3 до 16 лет. Такую же выплату часть россиян просит и в августе.
ToDay News Ufa 04:50
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Армия и оружие

Минобороны ответило на претензии Финляндии к пролету российских Су-27

Ранее в Министерстве обороны Финляндии заподозрили два российских Су-27 в нарушении воздушного пространства страны.
Военное дело 01:46
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Экономика

«Интер РАО» вновь запустит опционную программу

Период lock up (в течение которого нельзя продавать полученные акции) составит три-пять лет.
Коммерсантъ вчера в 17:55
Энергетика

«Роснефть» договорилась с «Норникелем» по спорному газовому активу

«Норникель» поддержал предложение «Роснефти» о проведении аукциона на Турковский участок (включает Ушаковское месторождение; запасы — 54 млрд кубометров) с включением особых условий, которые просила нефтекомпания, говорится ее сообщении.
Коммерсантъ 06:57
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Кино

Фильм Кончаловского включили в программу Венецианского кинофестиваля

Новый фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» вошел в основную программу 77-го Венецианского кинофестиваля.
Ведомости вчера в 09:26
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Политика

Минздрав назвал число пациентов с коронавирусом на аппаратах ИВЛ

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в реанимации на аппаратах ИВЛ находятся 3 тыс. пациентов с коронавирусом.
Взгляд.ру 07:33
Происшествия

В ДТП с участием полицейского под Тверью погибли трое подростков

РИА Новости 05:00
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Хоккей

«Торонто» обыграл «Монреаль» благодаря голу Михеева

Vprognoze.ru 02:26
Футбол

«Зенит» объявил об уходе Бранислава Ивановича

Футбольный клуб "Зенит" в связи с истечением срока контракт покинул серб Бранислав Иванович, который защищал цвета петербуржцев на протяжении трех с половиной сезонов – с 2017 года.
Вести.Ru 06:50
Происшествия

Школьница в Пермском крае укрылась венком с мемориала ВОВ

НТВ 07:25
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Шоу-бизнес

Анна Седокова рассказала, как уводила Яниса Тимму из семьи

Анне Седоковой все-таки удалось заполучить чужого мужа - Яниса Тимму, с которым она живет уже полтора года.
Вечерний курьер 04:55
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Как работают Яндекс.Новости?
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