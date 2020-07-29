с чего всё началось

Мальта и Хорватия выразили готовность начать принимать российских туристов. Об этом в среду, 29 июля, сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на источник в одной из европейских дипмиссий.

Политика Путин призвал к осторожности при снятии ограничений по коронавирусу Президент России Владимир Путин призвал принимать взвешенные и осторожные решения при снятии ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса.

Экономика Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине. 1,8K

Политика Кремль объяснил отставку министров здравоохранения в регионах России Отставки министров здравоохранения в регионах России являются свидетельством кадровой ротации, которая постоянно происходит, объяснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. 74

Наука Биологи нашли новые намеки на природное происхождение коронавируса Как сообщает ToDay News Ufa, специалисты из Института проблем передачи информации РАН выявили странный характер накопления точечных мутаций в геноме нового коронавируса.

Общество В ВОЗ оценили опасность новой вспышки коронавируса во Вьетнаме Ханой, 29 июля 2020, 13:52 — REGNUM Вспышка коронавируса во вьетнамском Дананге не вызывает у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опасений, заявил 29 июля представитель организации во Вьетнаме Кидон Парк. 16

Происшествия На Кубани подтвердили 97 новых случаев заражения коронавирусом Краснодар, 29 июля 2020, 10:58 — REGNUM 97 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 29 июля в региональном оперативном штабе. 797

Интернет «Яндекс» самовольно установил пользователям неудаляемый «Телемост» Негатив простых пользователей понятен — мало кому хочется иметь перед глазами лишнее напоминание того, что современные приложения давно перестали быть полностью подконтрольны владельцу компьютера. 90

Общество Более 9 тыс. абитуриентов подали заявление на поступление в МГУ Московский государственный университет имени Ломоносова получил более 23,6 тыс. заявлений на поступление от 9,3 тыс. человек.

Футбол Haвальный поддержал политика Яшина, осудившего уголовное преследование фанатов «Спартака» Глава муниципального округа Красносельский и болельщик «Спартака» Илья Яшин опубликовал видео об уголовном преследовании фанатов красно-белых.

Общество В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август Выплаты по 10 000 рублей были сделаны в июне и июле. Возраст детей – от 3 до 16 лет. Такую же выплату часть россиян просит и в августе. 1K

Экономика «Интер РАО» вновь запустит опционную программу Период lock up (в течение которого нельзя продавать полученные акции) составит три-пять лет.

Энергетика «Роснефть» договорилась с «Норникелем» по спорному газовому активу «Норникель» поддержал предложение «Роснефти» о проведении аукциона на Турковский участок (включает Ушаковское месторождение; запасы — 54 млрд кубометров) с включением особых условий, которые просила нефтекомпания, говорится ее сообщении. 1

Политика Минздрав назвал число пациентов с коронавирусом на аппаратах ИВЛ Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в реанимации на аппаратах ИВЛ находятся 3 тыс. пациентов с коронавирусом.