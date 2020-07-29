с чего всё началось

Хорватия и Мальта выразили готовность принимать туристов из России, сообщает "Вестник АТОР" со ссылкой на источник в одной из европейских дипмиссий.

Происшествия Адвокат Ефремова подтвердил отказ актера от признания вины Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев подтвердил отказ своего подзащитного от признания вины. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС. 495

Общество Россия открывается для закрывающихся от коронавируса стран Тревогу вселяет и ситуация в соседствующей с Россией Белоруссии, где президент Александр Лукашенко так и не ввёл сколь-нибудь значимых мер по противодействию эпидемии коронавируса, зато заявил, что сам им уже переболел. 419

Авто В РФ продают редкую «Волгу» с V8, построенную для КГБ В Москве выставили на продажу редчайший автомобиль ГАЗ-24-34 с V8 под капотом. Соответствующее объявление появилось на портале Авто.ру.

Общество Минюст предложил ввести конфискацию «серых» доходов чиновников Минюст предложил изымать в бюджет не подтвержденные документально доходы и имущество чиновников, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. 151

Общество Производство вакцины от коронавируса может начаться в конце 2020 года Промышленное производство вакцины от коронавируса может начаться в конце 2020 или в начале 2021 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на заведующего лабораторией векторных систем центра "Вектор" Ильназа Иматдинова.

Политика Путин проведет большое совещание по эпидемиологической обстановке в РФ Президент РФ Владимир Путин в среду проведет большое совещание, посвященное санитарно-эпидемиологической обстановке в стране и готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 137

Экономика «Интер РАО» вновь запустит опционную программу Период lock up (в течение которого нельзя продавать полученные акции) составит три-пять лет.

Политика Дерипаска назвал пофигистичным отношение России к борьбе с санкциями В России не уделяется должного внимания противостоянию санкциям США, заявил в интервью телеканалу РБК бизнесмен Олег Дерипаска, который сам стал объектом ограничительных мер со стороны Вашингтона. 11

Футбол ФК «Краснодар» может купить аргентинского форварда Краснодар, 29 июля 2020, 12:22 — REGNUM Футбольный клуб «Краснодар» может купить нападающего аргентинского клуба «Тальерес» Науэля Бустоса.

Общество Еще один человек скончался от коронавируса в Калининграде За минувшие сутки в Калининграде скончался еще одни пациент с коронавирусом, сообщили в региональном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

Шоу-бизнес Сергей Жигунов объяснил свой пост о ранении шуткой Продюсер Сергей Жигунов в разговоре с "Газетой.Ru" назвал шуткой комментарий к своей фотографии в Instagram со ссадиной на лбу, в котором он написал, что актер Максим Аверин попал в него из табельного оружия. 23

Политика Саратовский депутат Дмитрий Пьяных получил место в Госдуме Центризбирком РФ передал депутату Саратовской областной думы от ЛДПР Дмитрию Пьяных мандат депутата Госдумы, освободившийся после того, как Михаил Дегтярёв стал врио губернатора Хабаровского края. 20

Интернет «Яндекс» самовольно установил пользователям неудаляемый «Телемост» Негатив простых пользователей понятен — мало кому хочется иметь перед глазами лишнее напоминание того, что современные приложения давно перестали быть полностью подконтрольны владельцу компьютера. 84

Политика Песков назвал фобией обвинения России в дезинформации о пандемии Ранее агентство The Associated Press и газета The New York Times опубликовали статьи о том, что два бывших сотрудника российского Главного разведывательного управления (ГРУ), по мнению американских журналистов, якобы распространяли в интернете дезинформацию о пандемии коронавируса.