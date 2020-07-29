Политика
РИА НовостиВ АТОР назвали готовые принять россиян европейские страны
Хорватия и Мальта выразили готовность принимать туристов из России, сообщает "Вестник АТОР" со ссылкой на источник в одной из европейских дипмиссий.
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Происшествия
Адвокат Ефремова подтвердил отказ актера от признания вины
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев подтвердил отказ своего подзащитного от признания вины. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.
ТАСС 05:57
Общество
В Белоруссии сообщили о задержании более 30 боевиков иностранной ЧВК
"Сегодня ночью сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 боевика иностранной частной военной компании", - говорится в сообщении агентства.
РИА Новости 06:07
Общество
Россия открывается для закрывающихся от коронавируса стран
Тревогу вселяет и ситуация в соседствующей с Россией Белоруссии, где президент Александр Лукашенко так и не ввёл сколь-нибудь значимых мер по противодействию эпидемии коронавируса, зато заявил, что сам им уже переболел.
News.ru вчера в 12:53
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
Нижняя палата российского парламента одобрило выплаты для детей в размере 10 тысяч в августе месяце.
Лезги газет 00:25
Футбол
«Шахтер» поздравил Луческу с 75-летием, пожелав ему преданных друзей
Спорт-Экспресс 05:24
Технологии
Павел Дуров обвинил Apple в завышении цен на гаджеты
В своем Telegram-канале Павел Дуров привел 7 причин, объясняющих почему 30%-ный налог Apple касается каждого пользователя их продукции.
АБН 06:02
Авто
В РФ продают редкую «Волгу» с V8, построенную для КГБ
В Москве выставили на продажу редчайший автомобиль ГАЗ-24-34 с V8 под капотом. Соответствующее объявление появилось на портале Авто.ру.
Тарантас Ньюс 02:49
Общество
Минюст предложил ввести конфискацию «серых» доходов чиновников
Минюст предложил изымать в бюджет не подтвержденные документально доходы и имущество чиновников, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 03:56
Общество
Производство вакцины от коронавируса может начаться в конце 2020 года
Промышленное производство вакцины от коронавируса может начаться в конце 2020 или в начале 2021 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на заведующего лабораторией векторных систем центра "Вектор" Ильназа Иматдинова.
Москва 24 04:34
Политика
Путин проведет большое совещание по эпидемиологической обстановке в РФ
Президент РФ Владимир Путин в среду проведет большое совещание, посвященное санитарно-эпидемиологической обстановке в стране и готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс 05:41
Экономика
«Интер РАО» вновь запустит опционную программу
Период lock up (в течение которого нельзя продавать полученные акции) составит три-пять лет.
Коммерсантъ вчера в 17:55
Общество
С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров
Пенсионеры, которые работали в прошлом году, с 1 августа будут иметь возможность перерасчета пенсий.
Evo-rus.com 03:09
Политика
Дерипаска назвал пофигистичным отношение России к борьбе с санкциями
В России не уделяется должного внимания противостоянию санкциям США, заявил в интервью телеканалу РБК бизнесмен Олег Дерипаска, который сам стал объектом ограничительных мер со стороны Вашингтона.
РБК 05:13
Путешествия
Ростуризм уточнил условия получения кэшбека за туры по России
Ростуризм подчеркнул, что в программе возврата средств за туры по России примут участие все регионы страны.
Российская газета 04:42
Футбол
ФК «Краснодар» может купить аргентинского форварда
Краснодар, 29 июля 2020, 12:22 — REGNUM Футбольный клуб «Краснодар» может купить нападающего аргентинского клуба «Тальерес» Науэля Бустоса.
REGNUM 05:22
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября
РБК 27 июля в 07:47
Общество
Еще один человек скончался от коронавируса в Калининграде
За минувшие сутки в Калининграде скончался еще одни пациент с коронавирусом, сообщили в региональном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
АиФ Калининград 05:02
Шоу-бизнес
Сергей Жигунов объяснил свой пост о ранении шуткой
Продюсер Сергей Жигунов в разговоре с "Газетой.Ru" назвал шуткой комментарий к своей фотографии в Instagram со ссадиной на лбу, в котором он написал, что актер Максим Аверин попал в него из табельного оружия.
Газета.Ru 05:39
Политика
Саратовский депутат Дмитрий Пьяных получил место в Госдуме
Центризбирком РФ передал депутату Саратовской областной думы от ЛДПР Дмитрию Пьяных мандат депутата Госдумы, освободившийся после того, как Михаил Дегтярёв стал врио губернатора Хабаровского края.
Версия-Саратов 05:35
Интернет
«Яндекс» самовольно установил пользователям неудаляемый «Телемост»
Негатив простых пользователей понятен — мало кому хочется иметь перед глазами лишнее напоминание того, что современные приложения давно перестали быть полностью подконтрольны владельцу компьютера.
Популярная механика 00:03
Политика
Песков назвал фобией обвинения России в дезинформации о пандемии
Ранее агентство The Associated Press и газета The New York Times опубликовали статьи о том, что два бывших сотрудника российского Главного разведывательного управления (ГРУ), по мнению американских журналистов, якобы распространяли в интернете дезинформацию о пандемии коронавируса.
Известия 05:59
Шоу-бизнес
72-летняя София Ротару опубликовала свое фото без макияжа
Звезда российской эстрады София Ротару опубликовала в своем Instagram новый снимок, что бывает крайне редко, еще и без макияжа.
ToDay News Ufa 02:20
Политика
ВШЭ ответила профессору Гусейнову докладом об оправдании терроризма
Ранее ВШЭ обещала дать правовую оценку высказыванию профессора Гасана Гусейнова, которое многие расценили как оправдание терроризма.
РБК вчера в 12:07
Космос
NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 метров
Объект размером с футбольное поле приблизится к планете 5 августа. Подразделение NASA сообщило о приближении к Земле астероида.
Piter.tv вчера в 01:09
Хоккей
«Торонто» обыграл «Монреаль» благодаря голу Михеева
Vprognoze.ru 02:26
Происшествия
На Кубани подтвердили 97 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 29 июля 2020, 10:58 — REGNUM 97 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 29 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:58
Политика
В Нижнем Тагиле стартует сбор подписей за возврат прямых выборов мэра
Народную инициативу о возвращении в Свердловской области прямых выборов глав городов опубликовала 29 июня «Областная газета».
Все новости (Нижний Тагил) 03:49
Происшествия
Пропавшего в Липецкой области мужчину нашли мертвым в лесу
Труп 50-летнего мужчины, пропавшего неделю назад в Липецкой области, обнаружили в лесополосе рядом с автодорогой "Долгоруково- Верхний Ломовец".
LipetskMedia.ru 01:36