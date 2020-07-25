Ассоциация туроператоров России опубликовала на своем сайте новые правила въезда в Турцию. Для посещения этой страны россиянам не понадобятся виза и справка с отрицательным тестом на коронавирус.

В АТОР назвали правила въезда туристов в Турцию

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