Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ АТОР назвали правила въезда туристов в Турцию

Ассоциация туроператоров России опубликовала на своем сайте новые правила въезда в Турцию. Для посещения этой страны россиянам не понадобятся виза и справка с отрицательным тестом на коронавирус.
Читать в источнике
Комментировать81

Подробнее о событии

АТОР разъяснила россиянам новые правила въезда в Турцию

Российская газетавчера в 18:53

В АТОР перечислили правила въезда туристов в Турцию

RT на русскомвчера в 18:50

С 1 августа открывается Турция: что нужно знать российскому туристу?

Вести.Ruвчера в 18:09

В АТОР назвали правила въезда туристов в Турцию

РИА Новостивчера в 15:16

Турпоток в Турцию из России в первом полугодии упал на 88%

Интерфаксвчера в 09:27

Турция разъяснила порядок въезда в страну российских туристов

ТурДом25 июля в 12:56

Турция примет российских туристов без виз и справок об отсутствии коронавируса

Брянск.Ньюс25 июля в 11:33
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 01:08, Ашберн
Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. руб. от ПФР на август

В нижней палате парламента высказались положительно относительно продления единовременной денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от Пенсионного фонда на август в России, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru вчера в 15:30
14
Общество

Дегтярев сообщил о людях с ножами и топором на митинге в Хабаровске

РБК вчера в 23:40
522
Происшествия

Самарский полицейский пострадал при взрыве во время задержания пьяного

"При задержании мужчина кинул в полицейских предмет, который взорвался", - уточнили в МВД.
Газета.Ru вчера в 14:56
53
Общество

Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске

Сообщается, что Шнур пообещал местным жителям не только написать об этом деле четверостишье в Instagram, но снять целый фильм документального жанра.
Городовой вчера в 11:15
527
Экономика

В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий

Москва, 28 июля 2020, 04:10 — REGNUM Опережающий инфляцию рост пенсий в период до 2024 года пообещали обеспечить неработающим пенсионерам в Министерстве труда и социальной защиты России, передаёт 28 июля РИА Новости.
REGNUM вчера в 21:10
934
Общество

Прокуроры потребовали не освобождать россиянку Осипову из тюрьмы в США

Прокуроры требуют не освобождать осужденную в США россиянку Богдану Осипову.
Известия вчера в 19:16
8
Общество

Мультсериал «Маша и Медведь» вошел в пятерку любимых детских шоу в мире

На базе полученных ответов мультсериал "Маша и Медведь" вошел в топ-5 самых любимых развлекательных брендов в мире (для аудитории девочек 0-6 лет), в Латинской Америке (мальчики/девочки 0-6 лет) и в Европе (мальчики/девочки 0-6 лет).
РИА Новости 00:25
9
Космос

Ядерный реактор для Луны построит частная компания

Evo-rus.com вчера в 09:34
7
Общество

Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября

У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 13:59
1,3K
Финансы

Крупные банки вновь столкнулись с оттоком валютных вкладов

Крупнейшие российские банки продолжают терять валютных вкладчиков даже после пика кризиса и пандемии, следует из отчетности кредитных организаций на 1 июля.
РБК 01:00
Общество

В ООН предупредили об опасности масок и перчаток для окружающей среды

Использованные средства индивидуальной защиты, необходимые в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции, негативно влияют на уровень загрязнения окружающей среды, указано в докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).
Газета.Ru вчера в 22:18
2
Футбол

«Зенит» объявил о покупке защитника «Ливерпуля» Ловрена

Чемпион России по футболу "Зенит" объявил о покупке хорватского защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена.
Российская газета вчера в 08:30
Происшествия

Один человек пострадал в результате взрыва газа в Красноярском крае

Одна женщина пострадала в результате взрыва газа в жилом доме в селе Новая Солянка в Рыбинском районе Красноярского края.
ТАСС 00:41
Политика

Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески

Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ 25 июля в 14:09
1K
Культура

Самые популярные рэперы России 90-х появились благодаря эротическому гей-журналу

Lenta.ru вчера в 23:03
Происшествия

Почти два десятка новосибирцев с коронавирусом находятся на ИВЛ

Новосибирск, 27 июля 2020, 06:51 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на сегодня, 27 июля, в отделениях реанимации находятся 73 человека, на ИВЛ — 19 пациентов.
REGNUM 26 июля в 23:51
Происшествия

Уралец получил полтора года ограничения свободы за убийство девушки

Суд признал его виновным в убийстве по части 1 статьи 107 УК РФ и ограничил ему свободу на полтора года.
Российская газета вчера в 07:12
82
Общество

За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность

Техосмотр без аккредитации теперь попадает под статью УК РФ, если в результате нелегального ТО был нанесен ущерб гражданам или государству при крупном доходе - нарушитель получит штраф или арест на полгода.
Газета.Ru вчера в 04:51
747
Происшествия

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве

Другие предотвращенные теракты Ранее в ФСБ сообщили, что силовики в Москве, Новосибирске и Красноярском кране задержали 22 участников ячейки запрещенной террористической организации "Исламское движение Узбекистана" *.
РИА Новости вчера в 08:47
1,6K
Общество

Минфин готовит поправки для перечисления в ПФР конфискованных средств

В пресс-службе пояснили, что в Гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства — в случае отсутствия доказательств законности их получения.
Известия вчера в 20:00
129
Единоборства

Уайт предположил возможный бой между Хабибом и Сен-Пьером

ProstoProSport вчера в 23:57
Политика

Артистов и чиновников наградят за работу по голосованию за поправки

Президент Владимир Путин наградит и поощрит целый ряд граждан, участвовавших в подготовке, проведении и информировании о голосовании по поправкам в Конституцию, которое проходило с 25 июня по 1 июля.
РБК вчера в 23:00
249
Шоу-бизнес

Лоза выразил недоумение высокими расценками за выступление Лолиты

Музыкант Юрий Лоза подверг критике в ходе интервью «Вечерней Москве» коллег по шоу-бизнесу, в частности, исполнительницу Лолиту Милявскую, за слишком высокие, как он считает, гонорары на выступления.
Московский Комсомолец 00:38
1
Гаджеты

Intel заподозрили во лжи про техпроцессы: назревает судебное разбирательство

Источник изображения: Bloomberg В опубликованном пресс-релизе юристы Hagens Berman просят откликнуться тех инвесторов, которые существенно пострадали в результате снижения курса акций компании Intel, вызванного пятничными откровениями её руководства по поводу задержки с освоением 7-нм техпроцесса.
3DNews вчера в 10:50
Космос

В созвездии Дракона «родилась» уникальная сверхновая

Объект, находящийся в созвездии Дракона, по мнению ученых, образовался в результате столкновения белого карлика и обычной звезды, передает tvbrics.com со ссылкой на Astrophysical Journal.
TV BRICS 26 июля в 12:26
5
Религия

День крещения Руси отмечают в России 28 июля в день памяти святого князя Владимира

Русская православная церковь (РПЦ) 28 июля (по старому стилю - 15 июля) празднует день памяти великого князя Киевского Владимира - крестителя Руси, канонизированного в XIII веке.
ТАСС вчера в 17:01
1
Авто

Opel продал всего 59 автомобилей в России за полгода

Компания Opel в первой половине 2020 года смогла реализовать всего 59 автомобилей на российском рынке.
Деловое.ТВ вчера в 07:40
84
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева в 61 год станет ведущей «Дома-2»

Лариса Гузеева станет ведущей телепроекта «Дом-2» на ТНТ, передаёт osnmedia.ru.Гузеева появится в эфире 1 сентября.
Вестник вчера в 13:10
777
Авто

Уникальную гибридную «Волгу» сфотографировали в Мытищах

На одной из парковок в подмосковных Мытищах сфотографировали уникальный ГАЗ-31105.
Daily-Motor.Ru 00:48
9
Общество

Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус 27 июля на брифинге в Женеве заявил, что пандемия коронавирусной инфекции в мире усиливается.
Известия вчера в 07:08
1,1K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное