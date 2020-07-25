Коронавирус
РИА НовостиВ АТОР назвали правила въезда туристов в Турцию
Ассоциация туроператоров России опубликовала на своем сайте новые правила въезда в Турцию. Для посещения этой страны россиянам не понадобятся виза и справка с отрицательным тестом на коронавирус.
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Турция примет российских туристов без виз и справок об отсутствии коронавируса
Брянск.Ньюс25 июля в 11:33
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Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. руб. от ПФР на август
В нижней палате парламента высказались положительно относительно продления единовременной денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от Пенсионного фонда на август в России, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru вчера в 15:30
Происшествия
Самарский полицейский пострадал при взрыве во время задержания пьяного
"При задержании мужчина кинул в полицейских предмет, который взорвался", - уточнили в МВД.
Газета.Ru вчера в 14:56
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Сообщается, что Шнур пообещал местным жителям не только написать об этом деле четверостишье в Instagram, но снять целый фильм документального жанра.
Городовой вчера в 11:15
Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Москва, 28 июля 2020, 04:10 — REGNUM Опережающий инфляцию рост пенсий в период до 2024 года пообещали обеспечить неработающим пенсионерам в Министерстве труда и социальной защиты России, передаёт 28 июля РИА Новости.
REGNUM вчера в 21:10
Общество
Прокуроры потребовали не освобождать россиянку Осипову из тюрьмы в США
Прокуроры требуют не освобождать осужденную в США россиянку Богдану Осипову.
Известия вчера в 19:16
Общество
Мультсериал «Маша и Медведь» вошел в пятерку любимых детских шоу в мире
На базе полученных ответов мультсериал "Маша и Медведь" вошел в топ-5 самых любимых развлекательных брендов в мире (для аудитории девочек 0-6 лет), в Латинской Америке (мальчики/девочки 0-6 лет) и в Европе (мальчики/девочки 0-6 лет).
РИА Новости 00:25
Космос
Ядерный реактор для Луны построит частная компания
Evo-rus.com вчера в 09:34
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября
У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 13:59
Финансы
Крупные банки вновь столкнулись с оттоком валютных вкладов
Крупнейшие российские банки продолжают терять валютных вкладчиков даже после пика кризиса и пандемии, следует из отчетности кредитных организаций на 1 июля.
РБК 01:00
Общество
В ООН предупредили об опасности масок и перчаток для окружающей среды
Использованные средства индивидуальной защиты, необходимые в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции, негативно влияют на уровень загрязнения окружающей среды, указано в докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).
Газета.Ru вчера в 22:18
Футбол
«Зенит» объявил о покупке защитника «Ливерпуля» Ловрена
Чемпион России по футболу "Зенит" объявил о покупке хорватского защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена.
Российская газета вчера в 08:30
Происшествия
Один человек пострадал в результате взрыва газа в Красноярском крае
Одна женщина пострадала в результате взрыва газа в жилом доме в селе Новая Солянка в Рыбинском районе Красноярского края.
ТАСС 00:41
Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески
Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ 25 июля в 14:09
Культура
Самые популярные рэперы России 90-х появились благодаря эротическому гей-журналу
Lenta.ru вчера в 23:03
Происшествия
Почти два десятка новосибирцев с коронавирусом находятся на ИВЛ
Новосибирск, 27 июля 2020, 06:51 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на сегодня, 27 июля, в отделениях реанимации находятся 73 человека, на ИВЛ — 19 пациентов.
REGNUM 26 июля в 23:51
Происшествия
Уралец получил полтора года ограничения свободы за убийство девушки
Суд признал его виновным в убийстве по части 1 статьи 107 УК РФ и ограничил ему свободу на полтора года.
Российская газета вчера в 07:12
Общество
За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность
Техосмотр без аккредитации теперь попадает под статью УК РФ, если в результате нелегального ТО был нанесен ущерб гражданам или государству при крупном доходе - нарушитель получит штраф или арест на полгода.
Газета.Ru вчера в 04:51
Происшествия
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве
Другие предотвращенные теракты Ранее в ФСБ сообщили, что силовики в Москве, Новосибирске и Красноярском кране задержали 22 участников ячейки запрещенной террористической организации "Исламское движение Узбекистана" *.
РИА Новости вчера в 08:47
Общество
Минфин готовит поправки для перечисления в ПФР конфискованных средств
В пресс-службе пояснили, что в Гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства — в случае отсутствия доказательств законности их получения.
Известия вчера в 20:00
Единоборства
Уайт предположил возможный бой между Хабибом и Сен-Пьером
ProstoProSport вчера в 23:57
Политика
Артистов и чиновников наградят за работу по голосованию за поправки
Президент Владимир Путин наградит и поощрит целый ряд граждан, участвовавших в подготовке, проведении и информировании о голосовании по поправкам в Конституцию, которое проходило с 25 июня по 1 июля.
РБК вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Лоза выразил недоумение высокими расценками за выступление Лолиты
Музыкант Юрий Лоза подверг критике в ходе интервью «Вечерней Москве» коллег по шоу-бизнесу, в частности, исполнительницу Лолиту Милявскую, за слишком высокие, как он считает, гонорары на выступления.
Московский Комсомолец 00:38
Гаджеты
Intel заподозрили во лжи про техпроцессы: назревает судебное разбирательство
Источник изображения: Bloomberg В опубликованном пресс-релизе юристы Hagens Berman просят откликнуться тех инвесторов, которые существенно пострадали в результате снижения курса акций компании Intel, вызванного пятничными откровениями её руководства по поводу задержки с освоением 7-нм техпроцесса.
3DNews вчера в 10:50
Космос
В созвездии Дракона «родилась» уникальная сверхновая
Объект, находящийся в созвездии Дракона, по мнению ученых, образовался в результате столкновения белого карлика и обычной звезды, передает tvbrics.com со ссылкой на Astrophysical Journal.
TV BRICS 26 июля в 12:26
Религия
День крещения Руси отмечают в России 28 июля в день памяти святого князя Владимира
Русская православная церковь (РПЦ) 28 июля (по старому стилю - 15 июля) празднует день памяти великого князя Киевского Владимира - крестителя Руси, канонизированного в XIII веке.
ТАСС вчера в 17:01
Авто
Opel продал всего 59 автомобилей в России за полгода
Компания Opel в первой половине 2020 года смогла реализовать всего 59 автомобилей на российском рынке.
Деловое.ТВ вчера в 07:40
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева в 61 год станет ведущей «Дома-2»
Лариса Гузеева станет ведущей телепроекта «Дом-2» на ТНТ, передаёт osnmedia.ru.Гузеева появится в эфире 1 сентября.
Вестник вчера в 13:10
Авто
Уникальную гибридную «Волгу» сфотографировали в Мытищах
На одной из парковок в подмосковных Мытищах сфотографировали уникальный ГАЗ-31105.
Daily-Motor.Ru 00:48
Общество
Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус 27 июля на брифинге в Женеве заявил, что пандемия коронавирусной инфекции в мире усиливается.
Известия вчера в 07:08