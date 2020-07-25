Коронавирус
РИА НовостиВ АТОР назвали правила въезда туристов в Турцию
Ассоциация туроператоров России опубликовала на своем сайте новые правила въезда в Турцию. Для посещения этой страны россиянам не понадобятся виза и справка с отрицательным тестом на коронавирус.
Читать в источнике
Оценить16
Подробнее о событии
Показать все источники
Турция примет российских туристов без виз и справок об отсутствии коронавируса
Брянск.Ньюс25 июля в 11:33
Правила для российских туристов в Турции в коронавирус обнародовало посольство РФ
Курьер. Среда. Бердск25 июля в 01:54
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 20:37, Ашберн
Армия и оружие
В Донбассе вступил в силу режим прекращения огня
В Донбассе с 27 июля официально в силу вступил режим, подразумевающий прекращение огня, а действует он с обеих сторон.
Актуальные Новости 03:31
Происшествия
Дождевой паводок подтопил 36 жилых домов в двух селах Амурской области
Сильные дожди в Октябрьском районе Амурской области привели к подтоплению 36 жилых домов и 66 придомовых участков в селах Романовка и Смелое.
ТАСС вчера в 22:53
Политика
Новая Зеландия приостановила соглашение об экстрадиции с Гонконгом
Министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс сообщил, что страна приостановила действие соглашения об экстрадиции с Гонконгом после вступления в силу закона о национальной безопасности специального административного района КНР, сообщает радиостанция Radio New Zealand.
РИА Новости 20:01
Происшествия
Аэропорт Южно-Сахалинска эвакуирован из-за сообщения о минировании
Пассажиры и персонал аэропорта Южно-Сахалинска эвакуированы во вторник утром из-за поступившей информации о минировании здания аэровокзала, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе аэропорта.
Интерфакс 19:54
Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески
Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ 25 июля в 14:09
Общество
Глава РАН дал прогноз по срокам массовой вакцинации от COVID-19
Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев считает, что массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции может стартовать не раньше начала 2021 года.
Российская газета 13:54
Шоу-бизнес
«Видим изящные щиколотки — это вполне допустимо!»: Пугачева в платье-халате с разрезом устроила дефиле в особняке
Телепрограмма 13:43
Единоборства
Чимаев победил техническим нокаутом Макки на турнире UFC
Рис Макки не смог совершить ни одного точного удара по Чимаеву за 3 минуты боя.
CT news 03:54
Игры
Провальный тактический шутер Disintegration ждут бесплатные выходные
В середине июня в продажу поступил Disintegration — тактический шутер от соавтора оригинальных Halo, который делал ставку на более вдумчивый игровой процесс с возможностью управлять отрядом.
Игромания.ру 10:43
Энергетика
«Мессояханефтегаз» запустил в ЯНАО проект для повышения утилизации ПНГ до 95%
Газ закачивают в подземное хранилище АО "Мессояханефтегаз" (совместное предприятие ПАО "Газпром нефть" и ПАО "Роснефть") ввело в эксплуатацию подземное газовое хранилище площадью 70 тыс. кв. м на Западно-Мессояхском лицензионном участке.
Правда УрФО 11:36
Финансы
Доллар упал к евро до минимума с осени 2018 года из-за рисков COVID
Bloomberg отмечает, что доллар ослаб из-за резкого увеличения числа заболевших COVID-19.
РБК 09:58
Шоу-бизнес
Кузьмин рассказал о мечте детства, которую исполнила Пугачева
Народный артист РФ и лидер группы Динамик Владимир Кузьмин рассказал о давней мечте, которую королева эстрады Алла Пугачева помогла претворить в жизнь в 1984 году.
Политическая Экспертиза 08:28
Здоровье
В России почти на треть выросла выявляемость больных сахарным диабетом
Как сообщает ToDay News Ufa, специалисты проверили статистику и выяснили, что за последние десять лет в Российской Федерации число выявленных случаев заболевания сахарным диабетом выросло на двадцать семь процентов.
ToDay News Ufa 18:56
Наука
Обнаружен новый вид древних рептилий в форме тунца из рода ихтиозавров
Тщательное изучение всех образцов, связанных с Hauffiopteryx typicus (вымерший род ихтиозавров), показало, что один экземпляр в Германии на самом деле был не таким, как все остальные.
ГЛАС.RU 25 июля в 05:28
Армия и оружие
Украина не сократит число военных в Донбассе при новом перемирии
Киев, 27 июля 2020, 13:48 — REGNUM Украинских военных в Донбассе не станет меньше после вступления в силу дополнительных мер по прекращению огня.
REGNUM 06:48
Армия и оружие
В День ВМФ в Петербурге прошел главный военно-морской парад
В Санкт-Петербурге прошел главный парад в честь Дня Военно-морского флота.
Полит.ру вчера в 09:22
Гаджеты
Пользователям Сети показали первые фото дисплея iPhone 12
В сети появились первые фотографии дисплея нового смартфона iPhone 12.
ToDay News Ufa 04:25
Интернет
Эксперт рассказал, какие пароли самые популярные у россиян
Самыми популярными паролями в начале этого года и у россиян, и во всем мире были цифровые и клавиатурные комбинации.
ПРАЙМ 19:06
Шоу-бизнес
Конфликт Шарлиз Терон и Тома Харди мешал съемкам «Безумного Макса»
Ранее в июле стало известно, что роль Терон в приквеле ленты «Безумный Макс: Дорога ярости» отдали более молодой актрисе.
Lenta.ru 13:48
Общество
Сергей Шнуров прошел с митингующими по Хабаровску
EastRussia 07:11
Экономика
BCG оценила бремя углеродного налога для России в 3-4,8 млрд долларов
По оценке BCG, бремя нового сбора для экспортеров из России составит от 3 млрд до 4,8 млрд долларов в год, причем от 1,4 до 2,5 млрд долларов заплатят нефтегазовые компании, от 0,4 до 0,6 млрд - металлургические и горнодобывающие.
Российская газета 17:01
Экономика
В Минфине сделали заявление об изъятии денег у россиян
Заместитель министра финансов Тимур Максимов сделал заявление, которое касается каждого россиянина, имеющего средства на счетах в банках.
Konkurent.ru 25 июля в 09:14
Происшествия
Самарский полицейский пострадал при взрыве во время задержания пьяного
"При задержании мужчина кинул в полицейских предмет, который взорвался", - уточнили в МВД.
Газета.Ru 14:56
Экономика
Инвестпроект по строительству многоквартирного жилого дома в Елизове признан масштабным (Камчатский край)
Девятиэтажный жилой дом на 99 квартир планирует построить ООО "Юсас-строй" в активно развивающемся районе города Елизово.
ADVIS.ru 03:59
Энергетика
Украинцев предупредили об очередном повышении цен на газ
Часть украинцев уже получает завышенные платежные квитанции за использование голубого топлива.
NewInform вчера в 14:14
Общество
Финляндия продлевает ограничения на пересечение границы с Россией
Как указывается в сообщении, властями Финляндии определено, что «ограничения на границе с определённым государством можно снять в тот момент, когда показатель заболеваемости коронавирусом в этой стране составит не больше восьми случаев заражения на сто тысяч человек».
REGNUM 11:52
Футбол
Варди: никогда бы не подумал, что смогу завоевать золотую медаль АПЛ и «Золотую бутсу»
Нападающий «Лестер Сити» Джейми Варди прокомментировал завоевание Золотой бутсы – приза лучшему нападающему сезона в АПЛ.
Чемпионат 18:23
Наука
Опасные бактерии были обнаружены в спортзалах
Специалисты провели исследование и выявили устойчивые к антибиотикам стафилококки на 43% тренажеров в спортзалах.
Evo-rus.com 07:40
Кино
Премьера фильма «Довод» Кристофера Нолана намечена на 26 августа
Американская киностудия Warner Bros. перенесла премьеру фильма режиссера Кристофера Нолана "Довод" (Tenet, 2020) на 26 августа.
ТАСС 14:50