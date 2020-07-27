Коронавирус
Газета.RuВ АТОР назвали правила въезда туристов в Турцию
"Пандемия продолжает ускоряться", - отметил глава ВОЗ. В школах будут дежурить медики - Ассоциация туроператоров России опубликовала на своем сайте новые правила въезда в Турцию. Для посещения этой страны россиянам не понадобятся виза и справка с отрицательным тестом на коронавирус.
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Правила поездок россиян заграницу в 2020 году: В АТОР рассказали об обязательных анкетах и изоляции
Комсомольская правдавчера в 16:15
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Наука
Гидрогель использовали для имитации памяти
Live24 06:28
Происшествия
Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула
В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края.
Известия вчера в 08:46
Общество
Россия изучает вопрос о возобновлении авиасообщения с Южной Кореей, Венгрией и ОАЭ
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что Россия с 1 августа откроет авиарейсы в Великобританию, Турцию и Танзанию.
Интерфакс 06:38
Общество
Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»
Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБК вчера в 15:06
Общество
В РФ с 1 августа увеличатся пенсии работавших в 2019 году пенсионеров
Перерасчет пенсий затронет, прежде всего, работающих пенсионеров.
Evo-rus.com 01:36
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР
Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия 06:39
Кино
Фильм «Довод» Кристофера Нолана выйдет в мировой прокат 26 августа
Стало известно, когда выйдет фильма "Довод" Кристофера Нолана. Американская киностудия Warner Bros. перенесла премьеру на 26 августа.
Piter.tv 04:21
Финансы
Евро впервые с апреля подорожал до 84 рублей
Курс рубля ослаб по отношению к евро в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 27 июля.
Известия вчера в 08:37
Политика
Песков не исключил награждения участников изменения Конституции
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил, что участники процедуры подготовки и принятия поправок к Конституции получат государственные награды.
Коммерсантъ 06:06
Общество
МТС получил первую лицензию на 5G в России
МТС получил первую в России лицензию на оказание услуг связи в новом стандарте 5G в 24,25–24,65 ГГц в 83 субъектах страны, следует из сообщения оператора.
Коммерсантъ 06:34
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая стала мамой
Олимпийская чемпионка сочинских Игр 2014 года 22-летняя Юлия Липницкая стала мамой.
BFM.ru 05:53
Общество
YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград»
Видеосервис YouTube заблокировал аккаунт телеканала "Царьград". Об этом сообщатся на сайте издания.
Газета.Ru 04:02
Общество
Мишустин упростил трудоустройство женщин с детьми
Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении трудоустройства женщин с детьми младше трех лет, а также предоставлении дополнительных возможностей выйти на работу для пенсионеров, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 05:46
Кино
Netflix анонсировал спин-офф сериала «Ведьмак»
Компания Netflix в своём Twitter официально объявила о начале разработки спин-оффа сериала «Ведьмак» (The Witcher) под названием «Ведьмак: Истоки крови» (The Witcher: Blood Origin).
Псковское агентство информации 02:18
Политика
«Люблинский треугольник» оказался всего лишь «неформальной платформой»
В вою очередь, польский министр Яцек Чапутович отметил, что «Люблинский треугольник» является не формализованным институтом, а лишь неформальной платформой для регулярных встреч и обмена информацией.
REGNUM 07:12
Происшествия
Генпрокуратура потребовала изъять имущество Арашукова и его семьи
Генеральная прокуратура РФ предъявила бывшему депутату Народного собрания Карачаево-Черкесской Республики Раулю Арашукову и экс-члену Совфеда Рауфу Арашукову гражданский иск об изъятии их имущества и обращении в доход государства, сообщил надзорный орган во вторник, 28 июля.
Известия 06:07
Финансы
РБК сообщил об оттоке валютных вкладов из российских банков
Отток средств с депозитов в девяти системно значимых банках в марте составил $3,8 млрд, в апреле – $1,1 млрд из десяти кредитных организаций, в мае – $505 млн из семи, пишет издание.
Ведомости 05:39
Происшествия
В Башкирии четыре человека пострадали при взрыве на военном арсенале
В башкирском поселке Урман Иглинского района на территории бывшего военного склада произошел взрыв, в результате которого четыре человека пострадали.
Российская газета 06:52
Происшествия
Собственник сети «Тарас Бульба» объявлен в федеральный розыск
"Несмотря на заявленные в суде намерения об уплате сумм недоимки по налогам частями, Белойван после освобождения из-под стражи фактически скрылся", – указывается на официальном сайте Главного следственного управления СК по Москве.
Вести.Ru 04:18
Происшествия
Число пострадавших при взрыве гранаты в Самаре выросло до трех человек
В Самаре в результате взрыва гранаты во время семейного конфликта пострадали двое полицейских и женщина. Об этом сообщило СУ СК по региону.
Российская газета 05:31
Общество
Роспотребнадзор назвал долю пациентов с антителами к коронавирусу
Антитела к коронавирусу в России, по статистике, находят у 20—25% пациентов, сообщили интернет-порталу стопкоронавирус.рф в Роспотребнадзоре.
RT на русском 07:08
Общество
Владелец «фургаломобиля» арестован в Хабаровске на 8 суток
Интерфакс - Россия 06:46
Политика
Дегтярев отказался винить Обаму в упадке Комсомольска-на-Амуре
Состояние Комсомольска-на-Амуре производит удручающее впечатление, заявил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в ходе рабочей встречи с депутатами регионального парламента в Законодательной думе.
Lenta.ru 05:56
Общество
Роспотребнадзор оценил эпидемиологическую ситуацию в Абхазии
Сотрудники Роспотребнадзора, посетившие туристические объекты в Абхазии, признали эпидемиологическую ситуацию в стране благополучной.
ФАН вчера в 12:33
Экономика
ВТБ сообщил о росте трат россиян на туры на 40% после открытия рейсов
В первые выходные после объявления о возобновлении международного авиасообщения России с некоторыми странами россияне потратили на услуги туроператоров на 40% больше, чем в среднем в предыдущие выходные июля.
РБК 06:14
Шоу-бизнес
Софи Тернер и Джо Джонас впервые стали родителями
Джо и Софи начали встречаться четыре года назад, о помолвке пары стало известно в 2017 году.
Salt Mag 04:01
Политика
Пашинян ответил на пост Симоньян о неблагодарной Армении
Выразить свою позицию, как написала главный редактор RT, ее вынудили «интернет-войска» властей Армении.
РБК 05:06
Здоровье
В Алтайском крае выявили вспышку коронавируса в онкодиспансере
Более 40 заболевших коронавирусом сотрудников и пациентов выявили в корпусе онкодиспансера в Барнауле, его закрыли на карантин, сообщил во вторник региональный оперштаб.
РИА Новости 05:07