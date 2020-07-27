"Пандемия продолжает ускоряться", - отметил глава ВОЗ. В школах будут дежурить медики - Ассоциация туроператоров России опубликовала на своем сайте новые правила въезда в Турцию. Для посещения этой страны россиянам не понадобятся виза и справка с отрицательным тестом на коронавирус.

В АТОР назвали правила въезда туристов в Турцию

Экономика Минфин РФ опасается пузыря на ипотечном рынке из-за субсидирования Говоря о популярной льготной ипотеке под 6,5%, которая действует до 1 ноября, Моисеев отметил, что, на его взгляд, это предложение "немного себя изживает" из-за того, что уже некоторые банки предлагают самостоятельно ставки ниже.

Единоборства Глава UFC назвал дату боя Нурмагомедова и Гэтжи Первоначально планировалось, что поединок Нурмагомедова и Гэтжи возглавит турнир, который состоится в Абу-Даби 19 сентября.

Политика Пашинян ответил на пост Симоньян с критикой армянских властей Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу РБК ответил на пост главного редактора RT Маргариты Симоньян с критикой властей республики. 525

Общество Глава Росприроднадзора прилетела на место аварии на самолете «Норникеля» Представитель «Норникеля» ранее не комментировал информацию о самолете, на котором глава Росприроднадзора прилетела в Норильск.

Экономика Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать. 949

Финансы Евро впервые с апреля подорожал до 84 рублей Курс рубля ослаб по отношению к евро в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 27 июля. 180

Религия В Саратовской области православные отмечают 1032-летие крещения Руси Вслед за Киевом религию приняли и другие города, но Крещение Руси продлилось еще несколько столетий, пока христианство не победило языческие верования. 12

Шоу-бизнес Кристина Асмус анонсировала премьеру фильма со своей «обнаженкой» Любопытно, что вместе с Кристиной Асмус в фильме снялись и непрофессиональные актеры, и это стало одной из изюминок новой картины. 2

Путешествия Цены на билеты в Анталью выросли на фоне открытия авиарейсов из РФ После решения российских властей об открытии авиарейсов в Турцию Анталья стала самым популярным маршрутом у россиян, но стоимость билетов туда резко выросла по сравнению с прошлым годом. 45

Общество Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске Сообщается, что Шнур пообещал местным жителям не только написать об этом деле четверостишье в Instagram, но снять целый фильм документального жанра. 568

Баскетбол Президент саратовского «Автодора» заявил о «полномасштабном кризисе» в российском баскетболе Президент БК «Автодор» Владимир Родионов считает, что место российской сборной по баскетболу находится за пределами первой десятки в Европе.

Космос В созвездии Дракона «родилась» уникальная сверхновая Объект, находящийся в созвездии Дракона, по мнению ученых, образовался в результате столкновения белого карлика и обычной звезды, передает tvbrics.com со ссылкой на Astrophysical Journal. 5

Происшествия Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края. 102