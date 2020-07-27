Коронавирус
Газета.RuВ АТОР назвали правила въезда туристов в Турцию
"Пандемия продолжает ускоряться", - отметил глава ВОЗ. В школах будут дежурить медики - Ассоциация туроператоров России опубликовала на своем сайте новые правила въезда в Турцию. Для посещения этой страны россиянам не понадобятся виза и справка с отрицательным тестом на коронавирус.
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Правила поездок россиян заграницу в 2020 году: В АТОР рассказали об обязательных анкетах и изоляции
Комсомольская правдавчера в 16:15
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Экономика
Минфин РФ опасается пузыря на ипотечном рынке из-за субсидирования
Говоря о популярной льготной ипотеке под 6,5%, которая действует до 1 ноября, Моисеев отметил, что, на его взгляд, это предложение "немного себя изживает" из-за того, что уже некоторые банки предлагают самостоятельно ставки ниже.
РИА Новости 06:11
Происшествия
Два грузовых поезда сошли с рельсов после столкновения в Петербурге
Два грузовых состава столкнулись и сошли с рельсов во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского ГУ МЧС.
RT на русском 08:15
Происшествия
Фургала проверят на причастность к убийству и покушению
Арестованный экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал будет проверен на причастность к убийству и покушению на убийство.
Вести.Ru вчера в 04:52
Единоборства
Глава UFC назвал дату боя Нурмагомедова и Гэтжи
Первоначально планировалось, что поединок Нурмагомедова и Гэтжи возглавит турнир, который состоится в Абу-Даби 19 сентября.
REGNUM 08:44
Общество
Обвиняемый в госизмене Сафронов отказался от сделки со следствием
Бывший журналист и бывший советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов, обвиняемый в государственной измене, отказался заключить сделку со следствием.
Известия 08:32
Политика
Пашинян ответил на пост Симоньян с критикой армянских властей
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу РБК ответил на пост главного редактора RT Маргариты Симоньян с критикой властей республики.
Lenta.ru 06:33
Общество
Глава Росприроднадзора прилетела на место аварии на самолете «Норникеля»
Представитель «Норникеля» ранее не комментировал информацию о самолете, на котором глава Росприроднадзора прилетела в Норильск.
РБК 08:40
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР
Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия 06:39
Финансы
Евро впервые с апреля подорожал до 84 рублей
Курс рубля ослаб по отношению к евро в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 27 июля.
Известия вчера в 08:37
Происшествия
Удальцова арестовали на 10 суток из-за акции в поддержку Фургала
Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов отправлен под административный арест на 10 суток.
Росбалт 08:04
Религия
В Саратовской области православные отмечают 1032-летие крещения Руси
Вслед за Киевом религию приняли и другие города, но Крещение Руси продлилось еще несколько столетий, пока христианство не победило языческие верования.
КП - Саратов 02:16
Шоу-бизнес
Кристина Асмус анонсировала премьеру фильма со своей «обнаженкой»
Любопытно, что вместе с Кристиной Асмус в фильме снялись и непрофессиональные актеры, и это стало одной из изюминок новой картины.
Bimru.ru 08:41
Общество
В институте Росгидромета опровергли прогноз о магнитной буре
Москва, 28 июля 2020, 13:39 — REGNUM Мощной магнитной бури на Земле в ближайшие дни не ожидается.
REGNUM 06:39
Кино
Новый фильм Нолана в России покажут в сентябре
Прокат фильма в США начнется 3 сентября, в России - 10 сентября.
Газета.Ru 08:09
Происшествия
В Москве однорукий мужчина спас выпавшего из окна ребенка
На западе Москвы однорукий мужчина, работающий охранником, спас выпавшего из окна семилетнего мальчика.
Газета.Ru 08:14
Путешествия
Цены на билеты в Анталью выросли на фоне открытия авиарейсов из РФ
После решения российских властей об открытии авиарейсов в Турцию Анталья стала самым популярным маршрутом у россиян, но стоимость билетов туда резко выросла по сравнению с прошлым годом.
Аргументы и Факты вчера в 21:53
Космос
Ученый заявил о жизни под поверхностью Марса
Москва 24 07:12
Космос
NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 метров
Объект размером с футбольное поле приблизится к планете 5 августа. Подразделение NASA сообщило о приближении к Земле астероида.
Piter.tv 01:09
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил новый универсал Lada Largus Cross Quest
Российский автогигант "АвтоВАЗ" официально презентовал новый вариант исполнения кросс-универсала Lada Largus Cross в особой комплектации Quest.
Новые автомобили вчера в 23:03
Общество
Госдума одобрила продление детской выплаты 10000 руб. от ПФР на август
Государственная Дума одобрила продление денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от ПФР на август.
Evo-rus.com 03:14
Шоу-бизнес
Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи
Отец не хочет, чтобы 7-летний ребенок от покойной Жанны Фриске, снимался в программе, отмечают члены съемочной площадки.
Evo-rus.com 04:29
Игры
15 лучших изометрических RPG. Пока не вышла Baldur’s Gate III
Выйти Baldur’s Gate III должна в августе — если, как водится, ничего не случится, а релиз не сдвинут на осень, зиму или вовсе 2021 год.
Игромания.ру 07:00
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Сообщается, что Шнур пообещал местным жителям не только написать об этом деле четверостишье в Instagram, но снять целый фильм документального жанра.
Городовой вчера в 11:15
Баскетбол
Президент саратовского «Автодора» заявил о «полномасштабном кризисе» в российском баскетболе
Президент БК «Автодор» Владимир Родионов считает, что место российской сборной по баскетболу находится за пределами первой десятки в Европе.
Четвертая Власть 08:34
Армия и оружие
ВВС Индии получили от Франции первые пять истребителей Rafale
Нью-Дели, 27 июля 2020, 14:49 — REGNUM Первые пять истребителей французского производства Rafale получены военно-воздушными силами (ВВС) Индии.
REGNUM вчера в 07:49
Космос
В созвездии Дракона «родилась» уникальная сверхновая
Объект, находящийся в созвездии Дракона, по мнению ученых, образовался в результате столкновения белого карлика и обычной звезды, передает tvbrics.com со ссылкой на Astrophysical Journal.
TV BRICS 26 июля в 12:26
Происшествия
Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула
В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края.
Известия вчера в 08:46
Общество
Джонсон заявил о признаках второй волны коронавируса в Европе
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил во время рабочей поездки в Ноттингем во вторник, 28 июля, о появляющихся признаках второй волны коронавируса в странах Европы.
Известия 07:55