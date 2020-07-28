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Газета.Ru
Газета.Ru

В АТОР назвали правила въезда туристов в Турцию

"Пандемия продолжает ускоряться", - отметил глава ВОЗ. В школах будут дежурить медики - Ассоциация туроператоров России опубликовала на своем сайте новые правила въезда в Турцию. Для посещения этой страны россиянам не понадобятся виза и справка с отрицательным тестом на коронавирус.В источнике
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RT на русском

Опубликована памятка для отправляющихся в Танзанию и Великобританию

RT на русском03:58
REGNUM

АТОР разъяснила правила въезда российских туристов в Турцию

REGNUMвчера в 08:55
Газета.Ru

Российским туристам рассказали о правилах въезда в Турцию

Газета.Ru02:05
Комсомольская правда

Правила поездок россиян заграницу в 2020 году: В АТОР рассказали об обязательных анкетах и изоляции

Комсомольская правдавчера в 16:15
Ёлдаш

Для туристов изменились правила въезда в Турцию

Ёлдашвчера в 15:38
Интерфакс

Турпоток в Турцию из России в первом полугодии упал на 88%

Интерфаксвчера в 09:27
РИА Новости

АТОР разъяснила порядок въезда в Турцию, Великобританию и Танзанию

РИА Новости02:17

В сарае в Волгоградской области нашли тело 90-летней женщины

Следователи обнаружили в сарае тело 90-летней женщины, которая пропала полгода назад в городе Краснослободск Волгоградской области, в убийстве пенсионерки подозревают ее сына, сообщила старший помощник руководителя управления СУСК России по Волгоградской области Наталия Рудник.
РИА Новости02:45
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Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса

Реакция Роспотребнадзора Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
РИА Новости18:46
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Китай запустил три спутника для развития интернета и картографии

КНР запустила на орбиту три спутника, предназначенных для развития интернета вещей, более точного картографирования и астрофизических наблюдений, сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).
Газета.Ru25 июля в 01:13
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Чиновников и блогеров наградят за работу на голосовании по Конституции

Как уточняется, в список войдут чиновники администрации президента, представители регионов и избирательных комиссий, члены "Единой России", Общероссийского народного фронта и рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию, а также артисты и блогеры.
Газета.Ru02:51
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Зампреда заксобрания Челябинской области госпитализировали с COVID-19

Зампред законодательного собрания Челябинской области Константин Захаров сообщил, что у него диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19, его госпитализировали с 25% поражением легких в Москве.
РИА Новости02:59
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Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»

Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБКвчера в 15:06
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Более половины россиян высказались против электронных трудовых книжек

Более трети россиян (35%) сделали выбор в пользу электронной трудовой книжки взамен традиционной бумажной, из них 6% работающих людей уже оформили электронный документ, а 29% хотят это сделать.
Интерфакс04:08
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