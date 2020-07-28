В АТОР назвали правила въезда туристов в Турцию
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"Пандемия продолжает ускоряться", - отметил глава ВОЗ. В школах будут дежурить медики - Ассоциация туроператоров России опубликовала на своем сайте новые правила въезда в Турцию. Для посещения этой страны россиянам не понадобятся виза и справка с отрицательным тестом на коронавирус.В источнике
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