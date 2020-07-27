Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ АТОР назвали правила въезда туристов в Турцию

"Пандемия продолжает ускоряться", - отметил глава ВОЗ. В школах будут дежурить медики - Ассоциация туроператоров России опубликовала на своем сайте новые правила въезда в Турцию. Для посещения этой страны россиянам не понадобятся виза и справка с отрицательным тестом на коронавирус.
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В АТОР разъяснили правила въезда российских туристов в Танзанию и Британию

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Опубликована памятка для отправляющихся в Танзанию и Великобританию

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Российским туристам рассказали о правилах въезда в Турцию

Газета.Ru02:05

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АТОР разъяснила правила въезда в Турцию

Аргументы и Фактывчера в 17:24

Для туристов изменились правила въезда в Турцию

Ёлдашвчера в 15:38

Турпоток в Турцию из России в первом полугодии упал на 88%

Интерфаксвчера в 09:27
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Дананг, Вьетнам, 28 июля 2020, 11:06 — REGNUM Старинный портовый город Хойан, который находится в центральной провинции Вьетнама и является популярным среди туристов, был закрыт для посещения по причине угрозы распространения коронавируса.
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ДТП с восемью погибшими в Волгоградской области.
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Минфин объяснил поправки о передаче конфискованных денег в ПФР

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости 05:24
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Общество

На Земле возникнет опасная геомагнитная буря 28 июля

Опасная магнитная буря ожидается во вторник, 28 июля.
Газета.Ru 02:50
Политика

Киев высказался в пользу возвращения российских офицеров в состав СЦКК

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что украинская сторона хочет возвращения российских офицеров в состав Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации линии соприкосновения сторон (СЦКК).
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Роспотребнадзор оценил эпидемиологическую ситуацию в Абхазии

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Семьи, в которых оба родителя остались без работы, а детям не исполнилось 18 лет, получат по 3 000 рублей на ребенка и повышенное пособие по безработице в июле и августе.
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Авто

Бренд Maserati выпустит две особые модели

Бренд Maserati анонсировал выпуск спортивных версий седанов Ghibli и Quattroporte, которые должны дебютировать 10 августа.
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В Самаре число пострадавших при взрыве полицейских выросло до двух

Два сотрудника полиции и женщина пострадали из-за взрыва гранаты в Самаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК по региону.
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РБК сообщил об оттоке валютных вкладов в российских банках

Отток средств с депозитов в девяти системно значимых банков в марте составил $3,8 млрд, в апреле — $1,1 млрд из десяти кредитных организаций, в мае — $505 млн из семи, пишет издание.
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Происшествия

Следствие просит суд арестовать пятерых участников драки в Москве

Следствие просит суд об аресте пятерых человек, подозреваемых в участии в массовой драке на юге Москвы.
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Транспорт

Вокзал на станции Нахабино МЦД-2 открылся после реконструкции

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что новые станции пригородного железнодорожного сообщения ежеквартально открываются в столичном регионе.
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В Совете ЕС продлили закрытие границ с РФ до середины августа

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Богомолов спровоцировал слухи о беременности Собчак

Известный российский режиссер Константин Богомолов спровоцировал очередную волну слухов о беременности ведущей Ксении Собчак.
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Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
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По данным космического ведомства, астероид пройдет вблизи Земли 5 августа на расстоянии 3,2 млн км со скоростью 13,4 км/c, его диаметр составляет от 84 до 190 м. Время максимального сближения — 19:35 мск.
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