Коронавирус
Газета.RuВ АТОР назвали правила въезда туристов в Турцию
"Пандемия продолжает ускоряться", - отметил глава ВОЗ. В школах будут дежурить медики - Ассоциация туроператоров России опубликовала на своем сайте новые правила въезда в Турцию. Для посещения этой страны россиянам не понадобятся виза и справка с отрицательным тестом на коронавирус.
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Общество
Филолог опроверг миф о происхождении мата на Руси
Теория происхождения русского мата от нашествия татаро-монголов является мифической.
Экономика сегодня вчера в 20:16
Общество
Мультсериал «Маша и Медведь» вошел в топ-5 любимых детских шоу в мире
Мультсериал оказался в пятерке лучших в мире для аудитории девочек до 6 лет, в Латинской Америке – для мальчиков и девочек до 6 лет, в Европе – для детей того же возраста.
Telesputnik.ru 03:39
Общество
Штаб Юлии Галяминой подал коллективный иск к Путину из-за карантинных выплат на детей в период пандемии коронавируса
Штаб муниципального депутата Юлии Галяминой подал коллективный иск к президенту Владимиру Путину из-за карантинных выплат на детей в период пандемии коронавируса.
Эхо Москвы 05:33
Экономика
Цена золота обновила исторический максимум с 2011 года
Вечерняя Москва 26 июля в 23:56
Хоккей
Гулявцев покинул пост главного тренера «Амура»
Александр Гулявцев покинул пост главного тренера «Амура» в связи с семейными обстоятельствами.
LiveResult.Ru 03:52
Общество
Популярный у туристов вьетнамский город Хойан закрыли из-за пандемии
Дананг, Вьетнам, 28 июля 2020, 11:06 — REGNUM Старинный портовый город Хойан, который находится в центральной провинции Вьетнама и является популярным среди туристов, был закрыт для посещения по причине угрозы распространения коронавируса.
REGNUM 04:06
Шоу-бизнес
Состояние госпитализированной с инсультом Елены Кондулайнен ухудшилось
Состояние госпитализированной с инсультом актрисы Елены Кондулайнен ухудшилось. Об этом сообщает Telegram-канал Mash во вторник, 28 июля.
Lenta.ru 05:29
Происшествия
СК возбудил дело после ДТП с восемью погибшими под Волгоградом
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ДТП с восемью погибшими в Волгоградской области.
Известия вчера в 18:06
Экономика
Минфин объяснил поправки о передаче конфискованных денег в ПФР
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости 05:24
Общество
На Земле возникнет опасная геомагнитная буря 28 июля
Опасная магнитная буря ожидается во вторник, 28 июля.
Газета.Ru 02:50
Политика
Киев высказался в пользу возвращения российских офицеров в состав СЦКК
Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что украинская сторона хочет возвращения российских офицеров в состав Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации линии соприкосновения сторон (СЦКК).
RT на русском вчера в 14:43
Общество
Роспотребнадзор оценил эпидемиологическую ситуацию в Абхазии
Сотрудники Роспотребнадзора, посетившие туристические объекты в Абхазии, признали эпидемиологическую ситуацию в стране благополучной.
ФАН вчера в 12:33
Общество
Блогершу приговорили к тюрьме за пропаганду разврата
Общественная служба новостей вчера в 14:33
Общество
На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа
Семьи, в которых оба родителя остались без работы, а детям не исполнилось 18 лет, получат по 3 000 рублей на ребенка и повышенное пособие по безработице в июле и августе.
Evo-rus.com 02:34
Авто
Бренд Maserati выпустит две особые модели
Бренд Maserati анонсировал выпуск спортивных версий седанов Ghibli и Quattroporte, которые должны дебютировать 10 августа.
Тарантас Ньюс 05:39
Происшествия
В Самаре число пострадавших при взрыве полицейских выросло до двух
Два сотрудника полиции и женщина пострадали из-за взрыва гранаты в Самаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК по региону.
РИА Новости 04:38
Футбол
«Зенит» близок к приобретению Дениса Черышева
Вести.Ru 05:10
Финансы
РБК сообщил об оттоке валютных вкладов в российских банках
Отток средств с депозитов в девяти системно значимых банков в марте составил $3,8 млрд, в апреле — $1,1 млрд из десяти кредитных организаций, в мае — $505 млн из семи, пишет издание.
Ведомости 05:39
Происшествия
Следствие просит суд арестовать пятерых участников драки в Москве
Следствие просит суд об аресте пятерых человек, подозреваемых в участии в массовой драке на юге Москвы.
RT на русском вчера в 12:06
Транспорт
Вокзал на станции Нахабино МЦД-2 открылся после реконструкции
Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что новые станции пригородного железнодорожного сообщения ежеквартально открываются в столичном регионе.
Вечерняя Москва 04:59
Политика
В Совете ЕС продлили закрытие границ с РФ до середины августа
Ожидается, что Евросоюз вновь не включит Россию в список стран, не входящих в сообщество, с которыми страны ЕС могут открыть границы.
Известия 03:25
Шоу-бизнес
Богомолов спровоцировал слухи о беременности Собчак
Известный российский режиссер Константин Богомолов спровоцировал очередную волну слухов о беременности ведущей Ксении Собчак.
Актуальные Новости вчера в 09:28
Общество
Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»
Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБК вчера в 15:06
Армия и оружие
Броневик-амфибия «Стрела» дебютирует на форуме «Армия-2020»
Плавающую версию бронированной «Стрелы» обещают рассекретить на форуме «Армия-2020», который распахнет свои двери в августе.
CarsWeek.ru 03:51
Космос
NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 м
По данным космического ведомства, астероид пройдет вблизи Земли 5 августа на расстоянии 3,2 млн км со скоростью 13,4 км/c, его диаметр составляет от 84 до 190 м. Время максимального сближения — 19:35 мск.
Известия вчера в 23:18