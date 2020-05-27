с чего всё началось

Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова.

В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов

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