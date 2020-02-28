Общество

RT на русскомRT на русскомВ АТОР назвали ударом ситуацию с турами в Италию из-за коронавируса

По словам специалиста, если ситуация не изменится, убытки индустрии могут составить миллиарды рублей. Ранее исполняющая обязанности директора Альянса туристических агентств Наталья Осипова в беседе с НСН прокомментировала ситуацию с продажей путёвок в Турцию.
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Аппарат Голиковой отреагировал на письмо АТОР

Вести.Ru08:21

АТОР сообщила об угрожающем положении туротрасли в России

Взгляд.ру07:15

АТОР обратилась к властям из-за запрета на продажу туров в Италию и другие страны

Интерфакс07:40
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Пятеро богатейших россиян за день потеряли $6 млрд из-за коронавируса

Пять богатейших россиян за один день потеряли в общей совокупности $6 млрд из-за эпидемии коронавируса COVID-19, который распространяется по всему миру с конца 2019 года и является возбудителем тяжелой пневмонии.
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Массовая драка произошла на выступлении Булановой в Рязани

Во время выступления певицы Татьяны Булановой в Рязани произошла массовая драка.
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Воспитанник детдома попросил Путина помочь ему вернуться к родным

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Политика

РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
РИА Новости вчера в 05:03
Общество

В России предложили ликвидировать Пенсионный фонд

Авторы инициативы собирают подписи под петицией На сайте "Российской общественной инициативы" появилась петиция с требованием ликвидировать ПФР как "ненужную структуру, которая только вредит государству".
АМИТЕЛ вчера в 23:52
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Из-за коронавируса умер британский пассажир Diamond Princess

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Сегодня вечером на проспекте Маркса в Центре Омска произошло обрушение бывших складов Минобороны.
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ЕЦБ может созвать экстренное совещание из-за коронавируса

Следующее заседание совета управляющих ЕЦБ намечено на 12 марта и на нем не планируется обсуждение вопросов, связанных с коронавирусом, заявил глава ЦБ Литвы Витас Василяускас.
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Китай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса

Патологоанатомическая экспертиза тела первого умершего от нового типа коронавирируса COVID-2019 в Китае показала, что вирус главным образом поражает легкие человека, доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно, следует из доклада, опубликованного китайскими экспертами в журнале Journal of Forensic Medicine.
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«Манчестер Юнайтед» одержал самую крупную домашнюю победу с 2011 года

Накануне "Манчестер Юнайтед" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы на "Олд Траффорде" разгромил бельгийский "Брюгге" со счётом 5:0.
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У Земли появился временный естественный спутник

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Курникова и Иглесиас назвали дочь несуществующим русским именем

Бывшая российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас назвали свою новорожденную дочь Машей.
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Великобритания запросила экстренное заседание Совбеза ООН по Идлибу

По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись, в том числе, турецкие военные, которые не должны были находиться в Идлибе.
Говорит Москва 09:58
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В Азербайджане у россиянина нашли коронавирус

Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в пятницу подтвержден на территории Азербайджана.
Российская газета 06:43
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