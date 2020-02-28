Общество
RT на русскомВ АТОР назвали ударом ситуацию с турами в Италию из-за коронавируса
По словам специалиста, если ситуация не изменится, убытки индустрии могут составить миллиарды рублей. Ранее исполняющая обязанности директора Альянса туристических агентств Наталья Осипова в беседе с НСН прокомментировала ситуацию с продажей путёвок в Турцию.
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Кино
Глава Marvel озвучил Таноса в «Симпсонах»
Армия и оружие
Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией
Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
Происшествия
Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой
Политика
В ЛНР задержали стрингера МИА «Россия сегодня»
Министерство государственной безопасности самопровозглашенной ЛНР задержало внештатного фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Виталия Ромаса.
Футбол
«Днепр-1» — «Динамо» Киев: привлекательная вывеска
Предлагаем прогноз на матч Украинской Премьер-Лиги, в котором 28 февраля «Днепр-1» принимает киевское «Динамо».
Религия
РПЦ попросила власти Петербурга передать ей ризницу Спаса на Крови
В пятницу некоторые СМИ сообщили, что митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий попросил власти Петербурга передать в ведение РПЦ сам Спас на Крови.
Гаджеты
Производительность Core i7-10700KF оказалась на уровне Ryzen 7 3800X
Производительность Core i7-10700KF оценена в 294,33 млрд операций в секунду (GOPS), что сопоставимо с производительностью также восьмиядерного процессора Ryzen 7 3800X которая составляет 308,90 GOPS.
Экономика
Пятеро богатейших россиян за день потеряли $6 млрд из-за коронавируса
Пять богатейших россиян за один день потеряли в общей совокупности $6 млрд из-за эпидемии коронавируса COVID-19, который распространяется по всему миру с конца 2019 года и является возбудителем тяжелой пневмонии.
Спорт
Юрченко избран президентом Всероссийской федерации легкой атлетики
Член совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации Евгений Юрченко избран президентом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Армия и оружие
Российские фрегаты с «Калибрами» направились к Сирии
Два российских фрегата с крылатыми ракетами «Калибр-НК» в настоящее время направляются в Средиземное море.
Армия и оружие
«Блумберг»: Эрдоган направил один пистолет на Запад, а другой держит у собственного виска
Из статьи: При президенте Реджепе Тайипе Эрдогане Турция обновила эту уникальную технику торга, умудрившись направить один пистолет в сторону Запада, а другой прижать к собственному виску.
Спорт
Футболистка сборной Ирана скончалась от коронавируса
Футболистка находилась в больнице 10 дней. Ильхам Шейхи жила в провинции Кум, которая стала эпицентром вспышки коронавируса в Иране.
Происшествия
Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД
Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину.
Происшествия
Пассажирка обвинила таксиста в домогательстве и извинилась
Управляющий директор креативного агентства MDK Мария Вылегжанина-Донская заявила, что ее хотел изнасиловать таксист Gett.
Экономика
Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд
В физическом выражении экспорт золота из России в Соединенное Королевство в 2019 году вырос в 11 раз, с 10,4 до 113,5 т. Почти весь объем поставок в Великобританию — это золото в слитках, следует из данных ФТС.
Происшествия
Массовая драка произошла на выступлении Булановой в Рязани
Во время выступления певицы Татьяны Булановой в Рязани произошла массовая драка.
Общество
Воспитанник детдома попросил Путина помочь ему вернуться к родным
Воспитанник московского детского дома, который стал одним из первых посетителей тематического парка развлечений "Остров мечты", попросил президента России Владимира Путина помочь ему вернуться к родным.
Политика
В Кремле заявили о возможной встрече лидеров России и Турции в Москве
В феврале глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что встреча с Владимиром Путиным запланирована на 5 марта.
Политика
РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
Общество
В России предложили ликвидировать Пенсионный фонд
Авторы инициативы собирают подписи под петицией На сайте "Российской общественной инициативы" появилась петиция с требованием ликвидировать ПФР как "ненужную структуру, которая только вредит государству".
Происшествия
В центре Омска рухнули бывшие военные склады
Сегодня вечером на проспекте Маркса в Центре Омска произошло обрушение бывших складов Минобороны.
Экономика
ЕЦБ может созвать экстренное совещание из-за коронавируса
Следующее заседание совета управляющих ЕЦБ намечено на 12 марта и на нем не планируется обсуждение вопросов, связанных с коронавирусом, заявил глава ЦБ Литвы Витас Василяускас.
Общество
Китай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса
Патологоанатомическая экспертиза тела первого умершего от нового типа коронавирируса COVID-2019 в Китае показала, что вирус главным образом поражает легкие человека, доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно, следует из доклада, опубликованного китайскими экспертами в журнале Journal of Forensic Medicine.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» одержал самую крупную домашнюю победу с 2011 года
Накануне "Манчестер Юнайтед" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы на "Олд Траффорде" разгромил бельгийский "Брюгге" со счётом 5:0.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева призналась, что родила дочь с помощью ЭКО
Российская теле- и радиоведущая, актриса, танцовщица Лера Кудрявцева призналась, что родила дочь с помощью экстракорпорального оплодотворения.
Космос
У Земли появился временный естественный спутник
Малый астероид 2020 CD3, который относится к группе астероидов Амуров или Аполлонов, оказался временно привязан к Земле.
Шоу-бизнес
Курникова и Иглесиас назвали дочь несуществующим русским именем
Бывшая российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас назвали свою новорожденную дочь Машей.
Армия и оружие
Великобритания запросила экстренное заседание Совбеза ООН по Идлибу
По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись, в том числе, турецкие военные, которые не должны были находиться в Идлибе.
Общество
В Азербайджане у россиянина нашли коронавирус
Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в пятницу подтвержден на территории Азербайджана.