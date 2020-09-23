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РЕН ТВ
РЕН ТВ

В АТОР оценили решение об изоляции прибывающих из-за рубежа россиян

Российские туроператоры пока не получали инструкций касательно того, что прибывшие из-за рубежа россияне должны изолироваться до получения результатов теста на коронавирус. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.В источнике
С чего всё началось
РБК

В АТОР оценили решение оставлять на изоляции прилетевших в Россию граждан

Российские туроператоры не получали инструкций относительно того, что граждане России, прибывающие в страну из-за границы на самолете, должны будут находиться на домашней изоляции до получения результатов тестов на коронавирус.
РБК17:27
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Газета.Ru

В АТОР оценили новые правила для приезжающих из-за рубежа россиян

Газета.Ru03:28
Lenta.ru

В АТОР оценили решение отправлять на изоляцию прибывших из-за границы россиян

Lenta.ru02:56
СеверИнформ

С сегодняшнего дня вернувшиеся из-за границы россияне обязаны отсидеться дома

СеверИнформ18:14
РИА Новости

В АТОР прокомментировали новые правила для приезжающих из-за рубежа

РИА Новости01:44
РЕН ТВ

В АТОР оценили решение об изоляции прибывающих из-за рубежа россиян

РЕН ТВ18:55
Московский Комсомолец

Глава АТОР отреагировала на новые правила для приезжающих из-за границы

Московский Комсомолец01:54
РБК

В АТОР оценили решение оставлять на изоляции прилетевших в Россию граждан

РБК17:27

Корабль ВМФ РФ покинул воды Дании после столкновения с грузовым судном

Малый противолодочный корабль ВМФ РФ "Казанец", столкнувшийся в среду, 23 сентября, у берегов Дании с грузовым судном Ice Rose ("Айс Роуз") под флагом Маршалловых Островов в условиях густого тумана, покинул территориальные воды этой страны, сообщили в четверг Королевские вооруженные силы Дании.
Интерфакс06:05
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Навального выписали из стационара берлинской клиники «Шарите»

Пресс-служба берлинской университетской клиники «Шарите» сообщила, что российский оппозиционер Алексей Навальный выписан из стационара, поскольку его состояние значительно улучшилось, и дальнейшая госпитализация не требуется.
Инфо24вчера в 03:59
2,3K

Центр Гамалеи начал испытания вакцины от коронавируса на группах риска

Институт имени Гамалеи запустил клинические испытания вакцины от коронавируса "Спутник V" на ряде групп риска, в том числе пожилых людях, рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Москва 2406:49
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Пять стран ЕС не признали Лукашенко легитимным президентом Белоруссии

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт подчеркнул, что немецкая сторона не признает Александра Лукашенко легитимным главой государства, несмотря на проведенную инаугурацию.
RuNews24.ruвчера в 08:58
1,4K

«Нафтогаз» получил в I полугодии чистый убыток в размере $409 млн

Чистый убыток «Нафтогаза Украины» составил в январе-июне 2020 года 11,541 млрд гривен ($409 млн по текущему курсу) против чистой прибыли в размере 24,704 млрд гривен ($876 млн) за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении компании.
Rambler News Serviceвчера в 05:31

Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21

Президент России Владимир Путин на встрече с работниками атомной промышленности прокомментировал прекращение поставок композитных материалов для российского самолета МС-21 и назвал ситуацию «хамством».
Известия18:16
3,5K

В Екатеринбурге открылась благотворительная столовая для нуждающихся

Сегодня в Екатеринбурге состоялось открытие благотворительной столовой, учрежденной на средства бизнесменов Игоря Заводовского, Константина Погребинского и БФ "Общество Малышева 73", передает корреспондент Накануне.RU.
Накануне.Ru05:55
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Вакцина «Ультрикс» поступит в частные клиники России не раньше октября

Популярная отечественная вакцина от гриппа "Ультрикс" поступит в коммерческие медицинские учреждения и аптеки страны не раньше октября, так как производство направлено на государственные клиники.
ПолитРоссия03:28
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Росздравнадзору предписали исключить мебель из реестра медизделий

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала Росздравнадзору предупреждение после бездействия в решении вопроса об отмене госрегистрации бытовой мебели (шкафов для документов) в качестве медицинских изделий.
Парламентская газета07:28