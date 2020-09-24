Коронавирус
РЕН ТВВ АТОР оценили решение об изоляции прибывающих из-за рубежа россиян
Российские туроператоры пока не получали инструкций касательно того, что прибывшие из-за рубежа россияне должны изолироваться до получения результатов теста на коронавирус. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
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Российские туроператоры не получали инструкций относительно того, что граждане России, прибывающие в страну из-за границы на самолете, должны будут находиться на домашней изоляции до получения результатов тестов на коронавирус.РБКвчера в 17:27
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С сегодняшнего дня вернувшиеся из-за границы россияне обязаны отсидеться дома
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