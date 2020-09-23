Российские туроператоры пока не получали инструкций касательно того, что прибывшие из-за рубежа россияне должны изолироваться до получения результатов теста на коронавирус. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

С чего всё началось В АТОР оценили решение оставлять на изоляции прилетевших в Россию граждан Российские туроператоры не получали инструкций относительно того, что граждане России, прибывающие в страну из-за границы на самолете, должны будут находиться на домашней изоляции до получения результатов тестов на коронавирус. РБК 17:27