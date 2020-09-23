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РЕН ТВ
РЕН ТВ

В АТОР оценили решение об изоляции прибывающих из-за рубежа россиян

Российские туроператоры пока не получали инструкций касательно того, что прибывшие из-за рубежа россияне должны изолироваться до получения результатов теста на коронавирус. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.В источнике
С чего всё началось
РБК

В АТОР оценили решение оставлять на изоляции прилетевших в Россию граждан

Российские туроператоры не получали инструкций относительно того, что граждане России, прибывающие в страну из-за границы на самолете, должны будут находиться на домашней изоляции до получения результатов тестов на коронавирус.
РБК17:27
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Газета.Ru

В АТОР оценили новые правила для приезжающих из-за рубежа россиян

Газета.Ru03:28
СеверИнформ

С сегодняшнего дня вернувшиеся из-за границы россияне обязаны отсидеться дома

СеверИнформ18:14
РИА Новости

Россия внесла изменения в правила для прилетающих из-за рубежа граждан

РИА Новости03:16
Московский Комсомолец

Глава АТОР отреагировала на новые правила для приезжающих из-за границы

Московский Комсомолец01:54
РЕН ТВ

В АТОР оценили решение об изоляции прибывающих из-за рубежа россиян

РЕН ТВ18:55
Lenta.ru

В АТОР оценили решение отправлять на изоляцию прибывших из-за границы россиян

Lenta.ru02:56
РБК

В АТОР оценили решение оставлять на изоляции прилетевших в Россию граждан

РБК17:27

В Москве за нарушение масочного режима закрыли 43 магазина

По словам Майорова, в магазинах сетей "Перекресток" и "Магнолия", где нашли нарушения, полностью был нарушен дезинфекционный режим, кассиры обслуживали покупателей без средств защиты, не было санитайзеров в подсобных помещениях, запаса масок и перчаток.
В Москве за нарушение масочного режима закрыли 43 магазина
РИА Новости08:46
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Капитан «Тампы» Стэмкос назвал Кучерова лучшим хоккеистом в мире

Капитан «Тампы-Бэй Лайтингз» канадец Стивен Стэмкос после третьего матча финальной серии Кубка Стэнли против «Далласа» назвал своего одноклубника – российского форварда Никиту Кучерова – лучшим хоккеистом в мире.
BetOn03:36

Зеленский назвал «Северный поток – 2» «угрозой единству Европы»

Газопровод «Северный поток – 2» может создать угрозу для единства Европы, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Словакию, где встретился со словацким президентом Зузаной Чапутовой.
Ведомости07:11
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ВВС США успешно испытали прототип истребителя шестого поколения

Американское военное ведомство спроектировало, построило и испытало прототип первого в мире истребителя шестого поколения в рамках программы Next Generation Air Dominance, заявил в интервью Defense News помощник по закупкам министра ВВС США Уилл Ропер.
Газета.Ru22 сентября в 08:51
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Матч между сборными России и Швеции по футболу перенесли в Москву

«Российский футбольный союз официально сообщает о том, что контрольный матч между национальными сборными России и Швеции перенесен из Сольны в Москву», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».
Известиявчера в 06:53
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Тиньков после презентации Сбербанка предложил сделать Грефа премьером

Основатель TCS Group Олег Тиньков после просмотра презентации ребрендинга Сбербанка предложил на своей странице в Instagram сделать главу компании Германа Грефа премьер-министром России.
Общественная служба новостей06:17
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Суд в Лондоне перенес рассмотрение дела об экстрадиции Тинькова в США

Рассмотрение дела в лондонском суде об экстрадиции основателя «Тинькофф банка» Олега Тинькова перенесено с 25 сентября на 6 ноября, передает ТАСС со ссылкой на представителя Вестминстерского магистратского суда.
Ведомости08:26
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