В АТОР оценили решение об изоляции прибывающих из-за рубежа россиян
Российские туроператоры пока не получали инструкций касательно того, что прибывшие из-за рубежа россияне должны изолироваться до получения результатов теста на коронавирус. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.В источнике
С чего всё началось
В АТОР оценили решение оставлять на изоляции прилетевших в Россию граждан
Российские туроператоры не получали инструкций относительно того, что граждане России, прибывающие в страну из-за границы на самолете, должны будут находиться на домашней изоляции до получения результатов тестов на коронавирус.
РБК17:27
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