Общество

REGNUMREGNUMИз-за коронавируса убытки туроператоров в РФ достигли 27 млрд рублей

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ломидзе отметила, что убыток всей туристической индустрии (не только российского рынка) в результате истории с коронавирусом будет исчисляться миллиардами долларов.
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Убыточный бизнес: эксперты расскажут, что делать туроператорам без клиентов

ФедералПрессвчера в 06:40

Туроператоры предупредили о 25% спаде продаж туров из-за вируса и Идлиба

РБК08:26

Объем бронирований летних туров упал на четверть из-за коронавируса

Известия06:39

В АТОР оценили убытки российского турбизнеса из-за коронавируса

RT на русском07:23

АТОР: коронавирус снизил спрос на туры по всем направлениям, включая поездки по России

ТАСС06:20

Объем бронирования у российских туроператоров уменьшился на 20-25%

Интерфакс07:15

Ассоциация туроператоров России называет беспрецедентной ситуацию на туристическом рынке из-за коронавируса

Эхо Москвы10:00
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Политика

В Москве пройдут переговоры Путина и Эрдогана по ситуации в Идлибе

В четверг, 5 марта, в Москве пройдут переговоры президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по поводу ситуации в сирийской провинции Идлиб.
Страна Советов on-line 04:54
Фигурное катание

На юниорском ЧМ по фигурному катанию участники измеряют температуру

Организаторы юниорского чемпионата мира по фигурному катанию измеряют температуру всем участникам из-за коронавируса, сообщает Sport24.
Газета.Ru 03 марта в 07:28
Экономика

Авиаперевозчики ожидают обвала доходов из-за вспышки коронавируса

Прогнозируемые потери от эпидемии коронавируса могут составить для авиаперевозчиков $113 млрд. к концу 2020 года, что сопоставимо с потерями 2008 кризисного года, заявила пресс-служба Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) 5 февраля, сообщает The Hill.
Красная весна 09:31
Шоу-бизнес

Украинская певица объяснила слова о победе Little Big на «Евровидении»

Шансы группы на победу оценила украинская певица Jerry Heil (Яна Шемаева).
RuNews24.ru 09:26
Биатлон

Губерниев опубликовал фрагмент документа по «делу Логинова»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал фрагмент документа, на который ссылалась полиция перед обысками российского биатлониста Александра Логинова.
RT на русском 05:37
Общество

Погодный центр «Фобос» обещает «малиновое» лето в России

По словам Тишковца, окрас прогностических температурных карт напоминает цвет малины, потому он называет предстоящее лето «малиновым».
REGNUM 08:36
Политика

Комитет Госдумы отклонил поправку об ограничениях для детей депутатов

В среду, 4 марта, комитет нижней палаты по законодательству и госстроительству обсудил поправки, поступившие ко второму чтению законопроекта об изменениях в Конституцию.
РБК вчера в 13:24
Технологии

В чипсетах Intel нашли неустранимую уязвимость

Эксперты отметили, что данная ошибка присутствует в большинстве чипсетов Intel, выпущенных за последние пять лет.
Lenta.ru 08:08
Политика

Минск призвал решить проблему нефти, прежде чем углублять интеграцию

Белоруссия не видит смысла продолжать работу с РФ над "дорожными картами" по углублению интеграции, пока не решены вопросы с поставками нефти в республику, заявил в четверг глава белорусского МИД Владимир Макей.
РИА Новости 09:00
Экономика

Банки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий

Банки и платежные агенты на встрече с представителями ЦБ предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения.
Коммерсантъ 03 марта в 08:52
Происшествия

В ДТП в Липецкой области погибли три человека

Столкновение грузовика и легкового автомобиля стало причиной гибели трех человек, сообщил ТАСС представитель пресс-службы ГУ МВД по Липецкой области.
ТАСС 06:18
Армия и оружие

На фоне начала встречи Путина и Эрдогана террористы атаковали Серакиб

ГЛАС.RU 09:46
Армия и оружие

Новейшие огнеметные системы «Тосочка» примут участие в параде Победы

В параде Победы впервые примут участие новейшие тяжелые огнеметные системы ТОС-2 "Тосочка", сообщили в Министерстве обороны РФ.
Российская газета вчера в 09:20
Общество

В Петербурге 700 студентов вуза поместили под карантин

Под карантин попали те студенты, которые жили с иностранцем в одном общежитии на проспекте Просвещения.
Gazeta.SPb 10:39
Энергетика

Новак заявил, что покинул заседание ОПЕК+ в Вене планово

Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что покинул заседание комитета ОПЕК+, которое проходит в Вене, планово.
RT на русском 03:35
Политика

Памфилова прокомментировала пакетное голосование по Конституции

В середине февраля глава государства Владимир Путин распорядился начать подготовку к голосованию по изменениям в Конституцию.
RT на русском 07:31
Шоу-бизнес

Глава «Муз-ТВ» Арман Давлетяров удивился обиде Леры Кудрявцевой

Главу телеканала Армана Давлетярова крайне удивила обида звезды. Он заявил, что составы ведущих меняются каждый год.
Paparazzi.ru вчера в 10:39
Общество

Попавшая в скандал краснодарская судья написала открытое письмо Путину

РБК 09:42
Общество

В Екатеринбурге хотят отметить салютом день смерти Сталина

Вести.Ru 07:42
Экономика

Российским предприятиям ОПК спишут 375 миллиардов рублей долгов

Российским предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) спишут около 375 миллиардов рублей долгов, еще столько же реструктурируют под 3% годовых, сказал вице-премьер Юрий Борисов, выступая на коллегии минпромторга Татарстана.
РИА Новости 10:32
Хоккей

Россия может провести чемпионат мира по хоккею 2020 года

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель сообщил, что Россия обратилась в организацию с предложением провести чемпионат мира 2020 года у себя, если вдруг турнир перенесут из Швейцарии в связи с эпидемией коронавируса.
МР7.ру 01:56
Технологии

Немцы испытали крылатое аэротакси-автожир

Разработчики из Fraundorfer Aeronautics, полагают, что использование автожиров в качестве аэротакси по сравнению с более традиционными вертолетами позволит решить несколько проблем, в числе которых — расход топлива, стоимость обслуживания и шумность.
N+1 05:00
Футбол

РФС пока не знает, где пройдет матч «Зенит» – «Спартак»

23 апреля, «Газпром Арена» 🔥🔥🔥 pic. twitter. com/8q10KBRu1M — ФК «Зенит»🌊 March 4, 2020 Однако уже сегодня, 5 марта, журналисты выяснили, что из нынешнего регламента Кубка России нет четкого понимания, где состоится матч «Зенит» – «Спартак».
Спорт день за днем 09:03
Происшествия

Ивана Голунова направили на психиатрическую экспертизу

Журналист издания "Медуза" Иван Голунов сообщил "Интерфаксу", что Следственный комитет направляет его на психиатрическую экспертизу для проверки на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ.
Интерфакс 06:53
Футбол

Гончаренко не пожал руку Тедеско из-за коронавируса

Советский спорт вчера в 16:13
Общество

Силуанов назвал отмирающие профессии в России

Силуанов подчеркнул, что такая ситуация наиболее ярко выражена в западных странах с развитой экономикой и в России.
Известия 08:48
Шоу-бизнес

Давид Манукян откровенно рассказал об отношениях с Ольгой Бузовой

Популярный блогер Давид Манукян встретил певицу Ольгу Бузову прошлой зимой.
News.ru 07:34
Общество

Меган Маркл впервые после отказа от привилегий вернется в Британию

Pool / Globallookpress Герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые вернется в Великобританию после отречения вместе с супругом, принцем Гарри, от королевских привилегий.
РЕН ТВ 07:32
Происшествия

Grand Princess вернется в США после смерти пассажира от коронавируса

РИА Новости 05:23
Экономика

Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян

Осенью 2019 года Путин отмечал, что зарплаты россиян растут, однако реальные доходы стоят на месте. Он призвал менять такую ситуацию.
RT на русском вчера в 01:34
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