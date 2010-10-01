Общество
RT на русскомВ АТОР оценили ситуацию на мировом рынке туризма
Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе прокомментировала ситуацию на мировом туристическом рынке. По её словам, эпидемия коронавируса создала беспрецедентную ситуацию, в результате которой убытки отрасли составят миллиарды долларов.
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Убыточный бизнес: эксперты расскажут, что делать туроператорам без клиентов
ФедералПрессвчера в 06:40
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Политика
Путин и Эрдоган завершили переговоры в Кремле
Экономика
Российским предприятиям ОПК спишут 375 миллиардов рублей долгов
Российским предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) спишут около 375 миллиардов рублей долгов, еще столько же реструктурируют под 3% годовых, сказал вице-премьер Юрий Борисов, выступая на коллегии минпромторга Татарстана.
Общество
Из-за коронавируса на Украине запретят массовые мероприятия
На Украине начнут вводить ограничения в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV.
Происшествия
В Липецкой области три сотрудника УФСИН погибли в ДТП
Три сотрудника областного управления ФСИН погибли в ДТП в Липецкой области.
Футбол
Президент «Ювентуса» считает, что «Аталанта» незаслуженно попала в Лигу чемпионов
Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли удивился спортивному принципу распределению мест в Лиге чемпионов, сделав выпад против «Аталанты».
Политика
Рада рассмотрит вопрос о недоверии генпрокурору Украины
В Верховной раде Украины рассмотрят вопрос выражения недоверия генпрокурору страны Руслану Рябошапке, указано в повестке дня внеочередного заседания украинского парламента.
Армия и оружие
Боевики вновь обстреливают город Саракиб
В среду вечером и в ночь на четверг боевики атаковали город и пытались в него войти. Военные Сирии смогли отбить все атаки боевиков.
Армия и оружие
Турецкий политолог признал ошибки Эрдогана
Подготовка к визиту Эрдогана в Россию проходит на фоне исторического заседания турецкого парламента.
Экономика
Bitcoin подорожал до $9000. Цена монеты обновила недельный максимум
Курс Bitcoin поднялся выше $9000.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева ушла с «Муз-ТВ»
Телеведущая Лера Кудрявцева покинула канал "Муз-ТВ" после того, как глава телеканала Арман Давлетяров пригласил вести ежегодную премию "Муз-ТВ" Ольгу Бузову.
Спорт
Скандальному немецкому журналисту Зеппельту не выдали российскую визу
Журналист-расследователь из Германии Хайо Зеппельт пожаловался, что ему не выдали российскую визу.
Футбол
«Спартак» подаст жалобу на судейство Иванова в матче с ЦСКА
Московский «Спартак» намерен подать жалобу на работу главного арбитра Сергея Иванова в матче четвертьфинала Кубка России с ЦСКА (3:2 дополнительное время).
Авто
Представили обновленный Mercedes-Benz E-Class
В салоне E-Class 2021 года есть современная мультимедиа MBUX и обновленная графика цифровой «приборки».
Общество
Россиянам пообещали «малиновое» лето
Синоптик назвал предстоящее лето «малиновым» по цвету прогностических карт.
Политика
В парламенте Турции произошла массовая драка
В турецком парламенте произошла массовая драка между членами прозападной Партии справедливости и развития (AK Parti) и Республиканской народной партии (CHP), пропагандирующей идеологию турецкого национализма.
Политика
Госдеп оказался доволен последним раундом диалога с Россией
Скажу, что мы были очень довольны провести недавний диалог по стратегической стабильности с россиянами, состоявшийся в январе в Женеве при участии заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова и его команды, а также меня и нашей команды, — цитирует ТАСС помощника госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофера Форда.
Космос
Астрономы оценили вред от спутников Илона Маска
Европейские астрономы детально просчитали вред, который причинят наблюдениям за небом группировки спутников наподобие Starlink от компании SpaceX.
Общество
В РПЦ заявили о ненужности школьного образования для девочек
Происшествия
Главу производителя кораблей «Гепард» и «Торнадо» задержали за взятку
На сайте корпорации говорится, что она производит малые противолодочные корабли, суда береговой охраны и огневой поддержки, артиллерийские катера, фрегаты «Гепард», корабли проекта «Торнадо».
Общество
Силуанов назвал отмирающие профессии в России
Говоря про охранников, Силуанов отметил, что для обеспечения безопасности в России повсюду работают охранные агентства, но благодаря системам мониторинга, камерам необходимость в таком количестве охранников теряется.
Армия и оружие
Сирия, 5 марта: в ВС Турции сообщили о новых потерях
Во время переговоров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Кремле турецкие СМИ сообщили ещё об одной потере в личном составе военнослужащих, участвующих в операции на территории Идлиба.
Здоровье
Заявление «Ливерпуля», связанное с распространением коронавируса
Футбольный клуб "Ливерпуль" опубликовал заявление на своем официальном сайте.
Экономика
ВЭБ обвинил Украину в незаконной продаже дочернего банка
Украинские власти на торгах 4 марта незаконно продали акции Проминвестбанка, дочернего банка российской государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.
Энергетика
ОПЕК предлагает сократить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки
По словам Зангане, на встрече участников договора ОПЕК+ было принято решение о дополнительном сокращении объемов добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки на второй квартала 2020 года.
Гаджеты
«Мегафон» запустил продажу смарт-часов по программе trade-in
Программа trade-in запускается более чем в 2 тысячах магазинах «Мегафона» в 520 российских городах.
Единоборства
Мейвезер ответил на вызов Хабиба
Армия и оружие
Ракета «Циркон» станет кошмаром для ВМС США
Автор американского журнала The National Interest Майкл Пек назвал кошмаром для ВМС США сценарий, когда каждый российский надводный корабль будет нести гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон».
Футбол
В Лиге наций сборная России может сыграть на «Волгоград Арене»
Сегодня на конференции «Профессия – футбол» в Москве, прошедшей в Высшей школе экономики и посвященной дате 100 дней до начала чемпионата Европы-2020 по футболу, наставник национальной команды России заявил, что постарается матчи Лиги наций провести в Волгограде и Екатеринбурге.