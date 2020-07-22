Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство вернет туристам по 5–15 тысяч рублей при отдыхе в некоторых российских регионах — их списки уже составил Ростуризм. На компенсацию затрат туристам будет выделено 15 миллиардов рублей.

с чего всё началось

Член президиума Ассоциации туроператоров России (АТОР) Илья Уманский рассказал «Известиям» 22 июля, что компенсации правительства российским туристам приведут к всплеску внутреннего туризма в регионах, которые пока что не пользуются популярностью.

В АТОР оценили список Ростуризма с компенсациями за отдых в России

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