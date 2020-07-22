Путешествия

ИзвестияИзвестияВ АТОР оценили список Ростуризма с компенсациями за отдых в России

Член президиума Ассоциации туроператоров России (АТОР) Илья Уманский рассказал «Известиям» 22 июля, что компенсации правительства российским туристам приведут к всплеску внутреннего туризма в регионах, которые пока что не пользуются популярностью.
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с чего всё началось

В АТОР объяснили, как туристы смогут получить «кэшбэк» 5–15 тысяч рублей за отдых в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство вернет туристам по 5–15 тысяч рублей при отдыхе в некоторых российских регионах — их списки уже составил Ростуризм. На компенсацию затрат туристам будет выделено 15 миллиардов рублей.
ФАНвчера в 05:55

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В АТОР оценили кешбэк правительства на внутренний туризм

Национальная служба новостейвчера в 10:28

Список Ростуризма с компенсациями за отдых в РФ оценили в АТОР

РЕН ТВвчера в 08:53

В АТОР рассказали, как туристы смогут получить компенсацию за отдых в России

РИАМОвчера в 07:36

В АТОР оценили список Ростуризма с компенсациями за отдых в России

Известиявчера в 07:55

В АТОР объяснили, кто сможет вернуть 15 тысяч за отдых в России

Комсомольская правдавчера в 07:08

В АТОР рассказали, как получить кешбэк до 15 тысяч рублей за отдых в России

Парламентская газетавчера в 06:53

В АТОР объяснили, как туристы смогут получить «кэшбэк» 5–15 тысяч рублей за отдых в России

ФАНвчера в 05:55
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Политика

Трамп назвал умными Путина, Си Цзиньпина и Эрдогана

Вашингтон, 23 июля 2020, 04:57 — REGNUM Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отличаются острым умом, заявил американский президент Дональд Трамп в своем интервью телеканалу Fox News.
REGNUM вчера в 21:57
Общество

Работавшая в купальнике тульская медсестра стала телеведущей

Российская газета вчера в 09:49
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Авто

«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожники Niva под брендом Lada

Во вторник, 21 июля, стартовали продажи на российском рынке внедорожника Niva с логотипом марки Lada.
Тарантас Ньюс вчера в 09:33
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Технологии

В России данные о гражданском оружии соберут в единую IT-систему

До конца текущего года Росгвардия получит IT-платформу, которая позволит отслеживать все гражданское оружие в России от завода до прилавка.
Накануне.Ru вчера в 22:09
1
Происшествия

В Свердловской области из-за сильных дождей подтоплены жилые дома

Обильные дожди стали причиной разрушения четырех мостов и трех жилых домов в городе Нижние Серги Свердловской области.
Подмосковье Сегодня 21 июля в 16:38
46
Происшествия

В квартире в центре Москвы нашли убитой девушку

В Москве в квартире в Колпачном переулке нашли тело женщины 1993 года рождения, сообщает Главное следственное управление по Москве.
РБК вчера в 08:38
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Космос

США и Китай планируют в этом месяце запустить корабли на Марс

Соединенные Штаты и Китай в этом месяце запускают миссии на Марс, вступая в новое соперничество, сообщает CNN.
BFM.ru вчера в 22:04
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Авто

Компания Haval обновила кроссоверы F7 и F7x

Стоит отметить, что на российском рынке Haval F7 и Haval F7x доступны с двумя бензиновыми турбодвигателями объёмом 1,5 и 2,0 литра производительностью 150 и 190 л.с. Моторы функционируют вместе с 7-диапазонным преселективным «роботом», системой переднего и полного привода.
CarsWeek.ru вчера в 11:21
2
Общество

Суд арестовал бренды косметической компании Natura Siberica

BFM.ru вчера в 14:22
198
Общество

Кузбасс снова закрыл границы для приезжающих из других регионов Сибири

Приезжающие из других регионов Сибири в Кемеровскую область снова будут отправлены на обязательный 14-дневный карантин.
Вести-Томск вчера в 23:16
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Общество

В Кемерове ночью украли портрет Тулеева с доски почётных граждан

ВашГород.ру вчера в 23:26
10
Общество

Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления в нижней палате парламента предложил отказаться от термина «средняя зарплата», так как в регионах ее показатели могут отличаться в разы и не соответствовать реальным зарплатам большинства россиян.
РБК вчера в 07:36
139
Общество

Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты

Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
Интерфакс вчера в 08:20
166
Общество

Кабмин Украины продлил карантин до 31 августа

Правительство Украины продлило так называемый адаптивный карантин в стране до 31 августа и ввело классификацию для регионов по уровню заболеваемости.
ТАСС вчера в 08:17
1
Шоу-бизнес

28-летняя дочь Розы Сябитовой второй раз вышла замуж

Дочь самой известной телевизионной свахи страны Розы Сябитовой Ксения вышла замуж. Ее избранником стал инженер-технолог Максим Шевченко.
Wday.ru вчера в 08:00
26
Общество

Лето 2020 года может стать самым дождливым в истории Москвы

В Москве в текущем месяце уже выпала норма осадков, таким образом июль продолжил серию месяцев с дождливой погодой.
Газета.Ru вчера в 19:31
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Политика

Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него

Напомним, 20 июля госсекретарь США Майкл Помпео заявил о введении визовых санкций против Кадырова, в соответствии с законом, запрещающим въезд на территорию США иностранцам, причастным к коррупции и нарушениям прав человека.
Инфорос 21 июля в 03:17
3K
Общество

Власти Кубани усилят контроль за соблюдением правил Роспотребнадзора

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в регионе усилят контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора из-за роста случаев COVID-2019, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:29
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Спорт

МОК заявил о возможности проведения Олимпиады в Токио без зрителей

Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает вариант проведения летних Олимпийских игр в Токио без зрителей в условиях пандемии коронавируса.
Известия вчера в 23:20
4
Общество

Главу карельского «Мемориала» Дмитриева приговорили к 3,5 года колонии

Известия вчера в 08:06
948
Политика

Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
Газета.Ru вчера в 03:27
3,4K
Наука

Обнаружены эффективные антитела против коронавируса

РИА Новости вчера в 16:48
124
Общество

Сенатор Совета Федерации собирается в Хабаровск

Сенатор Совета Федерации Елена Грешнякова собирается в Хабаровск. Об этом она сообщила в своем аккаунте в Instagram.
КП - Хабаровск вчера в 21:58
1
Происшествия

СБУ задержала бывшего сотрудника, причастного к убийству Захарченко

Киев, 23 июля 2020, 00:13 — REGNUM Служба безопасности Украины задержала своего бывшего сотрудника Андрея Байдалу, который, по данным МВД ДНР, причастен к убийстве главы республики Александра Захарченко.
REGNUM вчера в 17:13
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Путешествия

Мишустин: правительство вернет туристам до 15 тыс. рублей на отдых

Москва, 22 июля 2020, 11:00 — REGNUM Правительство России выделило 15 млрд рублей на поддержку внутреннего туризма в России.
REGNUM вчера в 04:00
3,7K
Музыка

The Rolling Stones выпустила ранее неизвестную песню 1974 года

РБК вчера в 18:41
3
Политика

Олег Имамеев стал мэром Благовещенска

Депутаты Благовещенской городской думы в четверг тайным голосованием выбрали мэром Благовещенска Олега Имамеева, который пока занимает пост первого заместителя мэра, сообщили РИА Новости в пресс-службе гордумы.
РИА Новости вчера в 22:38
6
Происшествия

Спасатели нашли тело пропавшего на камчатском вулкане туриста

РБК вчера в 23:14
Космос

Впервые в истории астрономы увидели звезду и две ее экзопланеты вместе

LentaChel.ru вчера в 10:22
Происшествия

В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК

Следователи задержали женщину, подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Ирины Шур в Москве, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК вчера в 15:11
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