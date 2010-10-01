Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе прокомментировала ситуацию на мировом туристическом рынке. По её словам, эпидемия коронавируса создала беспрецедентную ситуацию, в результате которой убытки отрасли составят миллиарды долларов.

В АТОР оценили ситуацию на мировом рынке туризма

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