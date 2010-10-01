Общество
RT на русскомВ АТОР оценили ситуацию на мировом рынке туризма
Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе прокомментировала ситуацию на мировом туристическом рынке. По её словам, эпидемия коронавируса создала беспрецедентную ситуацию, в результате которой убытки отрасли составят миллиарды долларов.
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Убыточный бизнес: эксперты расскажут, что делать туроператорам без клиентов
ФедералПрессвчера в 06:40
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Общество
Организаторы решили не проводить ПМЭФ-2020 из-за коронавируса
Оргкомитет Петербургского международного экономического форума решил не проводить ПМЭФ в 2020 году из-за коронавируса.
Политика
Верховная рада отправила генпрокурора Рябошапку в отставку
Верховная рада на внеочередном заседании 5 марта приняла постановление о выражении недоверия генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова покорила поклонников снимком в чулках
Екатерина Климова предстала в одной комбинации и в чулках на подвязках.
Биатлон
Немка Херрман выиграла женский спринт на этапе КМ
В рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону подошел к концу женский спринт.
Экономика
Власти РФ спишут предприятиям ОПК 375 млрд рублей долгов
Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) спишут долги на 375 млрд рублей.
Политика
Россия и Турция вводят режим прекращения огня в Идлибе
Режим прекращения огня в сирийской провинции Идлиб вводятся с 00:01 мск 6 марта, сообщил 5 марта журналистам турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Общество
Госдума снизила возраст для получения негосударственной пенсии
Госдума снизила возраст для получения права на негосударственную пенсию.
Армия и оружие
В Сирии попытались сбить турецкий истребитель с помощью С-200
Сирийские военные попытались сбить турецкий истребитель F-16 при помощи зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200 на северо-западе страны, сообщает Al Masdar News.
Музыка
Ведущий призвал Украину не участвовать в Евровидении из-за Little Big
Владимир Остапчук, украинский телевизионный ведущий, считает, что группа Go_A не должна ехать на Евровидении, хотя группа планирует представлять страну на международном музыкальном конкурсе.
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею может пройти в России из-за коронавируса
Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель сообщил, что российская сторона предложила помощь в случае, если чемпионат мира по хоккею не смогут провести в Швейцарии из-за коронавируса.
Футбол
Павлюченко: на месте Гончаренко не пожал бы руку Тедеско
Общество
Россиянам пообещали «малиновое» лето
Синоптик назвал предстоящее лето «малиновым» по цвету прогностических карт.
Политика
Комитет Госдумы не принял поправку об ограничениях для детей депутатов
Большую часть поправок к Конституции от КПРФ и «Справедливой России» комитет по законодательству Госдумы отклонил.
Хоккей
«Локомотив» проиграл «Йокериту» в третьем матче серии плей-офф КХЛ
Ярославский "Локомотив" потерпел поражение от финского "Йокерита" в третьем матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.
Общество
Силуанов назвал «отмирающие» в России профессии
Министр финансов РФ Антон Силуанов отнес бухгалтеров и охранников в ряд "отмирающих" в России профессий в связи с развитием новых технологий.
Происшествия
Калужанин осуждён за одобрение теракта в архангельском УФСБ
Уголовное дело в отношении калужанина было возбуждено из-за его комментария к новости про взрыв в приемной архангельского управления ФСБ России 31 октября 2018 года — Любшин в двух своих комментариях высказал одобрение действиям несовершеннолетнего подрывника.
Финансы
Курс евро поднялся выше 75 рублей
Курс рубля усилил снижение к поднявшемуся выше 75 рублей евро и продолжает снижаться к доллару.
Общество
Британская авиакомпания обанкротилась из-за коронавируса
Британская авиакомпания Flybe признала себя банкротом из-за сокращения числа пассажиров на фоне коронавируса.
Происшествия
25 человек погибли в результате торнадо в Теннесси
25 человек погибли после серии торнадо, обрушившихся на американский штат Теннесси в ночь на вторник, информирует губернатор штата Уильям Ли во время пресс-конференции.
Футбол
«Химки» разгромили «Торпедо» и вышли в полуфинал Кубка России
Футболисты подмосковных "Химок" обыграли московское "Торпедо" и вышли в полуфинал Кубка России.
Общество
Власти Москвы попросили прибывших из Италии отправиться в самоизоляцию
В случае если самоизолированный человек чувствует себя хорошо, но хочет получить больничный лист, Собянин попросил не вызывать врача на дом и не посещать поликлинику, а обратиться на горячую линию департамента здравоохранения Москвы.
Политика
МИД: Россия последовательно сокращает свой ядерный арсенал
Россия, участвующая в Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), последовательно сокращает свой ядерный арсенал, соблюдает все положения договора и призывает других участников подтвердить свои обязательства по нему.
Общество
В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в городе коронавируса.
Политика
Элизабет Уоррен собирается выйти из президентской гонки в США
Сенатор штата Массачусетс Элизабет Уоррен планирует снять свою кандидатуру на участие в президентских США от демократической партии и объявит об этом свою штабу в четверг, 5 марта.
Гаджеты
Своё виденье гибких смартфонов показала компания TCL
Первым продуктом стал смартфон-раскладушка, оснащенный гибким экраном, который скрывается внутри подвижных частей корпуса.
Экономика
ВЭБ.РФ обвинил Украину в незаконной продаже акций своей «дочки»
Украина в нарушение норм международного права продала акции украинской «дочки» ВЭБ.РФ – Проминвестбанка на аукционе, сообщила госкорпорация.
Армия и оружие
Реакция СМИ Турции на ситуацию вокруг Идлиба
Саммит президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана 5 марта станет решающей вехой не только с точки зрения ситуации в Идлибе, но и для турецко-российских отношений, убежден автор Yeni Akit.
Общество
В России изменят систему оплаты больничных и декретных отпусков
В России изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщают «Известия».
Гаджеты