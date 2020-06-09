Экономика

REGNUMREGNUMВ АТОР опровергли сообщения о подорожании летнего отдыха в РФ на 30%

Напомним, ранее газета «Известия» со ссылкой на вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александра Курносова сообщила, что в России может значительно подорожать отдых. По словам Курносова, цены на размещение в гостиницах и санаториях могут вырасти на 20 − 30%.
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с чего всё началось

Директор АТОР назвала информацию о росте цен на отдых в России фейком

Ассоциация туроператоров России (АТОР) официально заявляет, что не давала информацию о том, что цены на отдых в России в 2020 году могут вырасти на 30%, и называет подобные сообщения фейковыми, сообщила РИА Новости исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.
РИА Новости08:37

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АТОР: Роста цен на отдых в России в этом году не будет

Российская газета09:16

АТОР назвала фейком новость о повышении цен на летний отдых

Коммерсантъ09:50

Директор АТОР опровергла информацию о росте цен на отдых в России

Москва 2409:18

Директор АТОР опровергла информацию о подорожании отдыха в России

Газета.Ru09:51

В АТОР опровергли сообщения о подорожании летнего отдыха в РФ на 30%

REGNUM09:10

Ассоциация туроператоров опровергла 30-процентное подорожание отдыха на российских курортах

Фонтанка.Ру09:09

Директор АТОР назвала информацию о росте цен на отдых в России фейком

РИА Новости08:37
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Песков прокомментировал передачу Михалкова о чипировании

Президент РФ Владимир Путин ознакомился с ситуацией вокруг передачи режиссёра Никиты Михалкова, которая была посвящена чипированию населения.
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Общество

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Оксана Самойлова перевоплотилась в блондинку

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Путешествия

Глава Ростуризма рассчитывает на старт туристического сезона с 1 июля

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Футбол

Глава РФС ответил на критику Федуна

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Дочь Ефремова отреагировала на аварию с участием отца

Дочь российского актера Михаила Ефремова Анна-Мария отреагировала в беседе с Telegram-каналом Life Shot на аварию с участием ее отца.
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Происшествия

Володин поручил взять на контроль расследование ДТП с Ефремовым

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил взять на контроль расследование смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
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Шоу-бизнес

Ани Лорак поделилась нежным фото с дочерью-именинницей

Артистка посвятила любимой малышке теплое поздравление в личном блоге и опубликовала нежное фото с именинницей.
Летидор 06:50
Общество

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В Новосибирской области члены избирательных комиссий внезапно высказали опасения из-за предстоящего всеобщего голосования по поправкам в Конституцию.
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Общество

В ХМАО продлили режим самоизоляции до 23 июня

Губернатор Югры Наталья Комарова заявила о продлении режима самоизоляции в регионе до 23 июня.
RT на русском 08:56
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Энергетика

«Газпром» подписал крупнейший контракт на поставку газа в России

ТАСС вчера в 12:29
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Футбол

Ван дер Сар подтвердил интерес «Манчестер Юнайтед» к ван де Беку

Полузащитник амстердамского «Аякса» Донни ван де Бек действительно находится в сфере интересов «Манчестер Юнайтед», заявил генеральный директор голландского клуба Эдвин ван дер Сар.
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Общество

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Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости вчера в 10:57
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Космос

Реактивные струи квазаров напоминают расклешенные джинсы

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Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
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Происшествия

В крови у Ефремова обнаружили 2,1 промилле алкоголя

По информации Baza, экспертиза обнаружила в крови у известного артиста 2,1 промилле алкоголя, которую можно получить, например, если выпить примерно бутылку водки.
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Политика

Ростовский губернатор намерен баллотироваться на новый срок

Губернатор Ростовской области Василий Голубев намерен участвовать в выборах главы региона в сентябре 2020 года.
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Общество

Минпромторг предлагает запретить госзакупки масок за рубежом

Минпромторг предлагает запретить госзакупки медицинских масок за рубежом для государственных и муниципальных нужд, а также для обороны страны.
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Гаджеты

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В утилите HWinfo появилась возможность, позволившая уличить некоторых производителей системных плат в том, что они сознательно наделяют их особенностью, способной сократить срок службы процессоров AMD Ryzen.
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Запуск машины в космос с помощью динамита попал на видео

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Архангельские власти приступили к закрытию проекта «Шиес»

Ранее, 8 мая текущего года, правительство Архангельской области направило в адрес ООО «Технопарк» письмо с предложением расторгнуть указанное соглашение по соглашению сторон.
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Последняя программа с Юлией Норкиной появилась в Сети

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Медведев заявил об уменьшении числа преступлений в России

За последние пять месяцев количество преступлений по России в целом уменьшилось, хотя показатели зависят в том числе и от региона, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
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