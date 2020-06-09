Коронавирус

REGNUMREGNUMВ АТОР опровергли сообщения о подорожании летнего отдыха в РФ на 30%

Напомним, ранее газета «Известия» со ссылкой на вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александра Курносова сообщила, что в России может значительно подорожать отдых. По словам Курносова, цены на размещение в гостиницах и санаториях могут вырасти на 20 − 30%.
Читать в источнике
Комментировать9
с чего всё началось

Директор АТОР назвала информацию о росте цен на отдых в России фейком

Ассоциация туроператоров России (АТОР) официально заявляет, что не давала информацию о том, что цены на отдых в России в 2020 году могут вырасти на 30%, и называет подобные сообщения фейковыми, сообщила РИА Новости исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.
РИА Новости08:37

Подробнее о событии

АТОР: Роста цен на отдых в России в этом году не будет

Российская газета09:16

В РСТ заявили о выходе сотрудников туркомпаний на работу в офисы 16 июня

Известия10:54

АТОР назвала фейком новость о повышении цен на летний отдых

Коммерсантъ09:50

Глава АТОР назвала сообщения о росте цен на отдых в России фейком

РБК12:27

В АТОР опровергли сообщения о подорожании летнего отдыха в РФ на 30%

REGNUM09:10

Ассоциация туроператоров опровергла 30-процентное подорожание отдыха на российских курортах

Фонтанка.Ру09:09

Директор АТОР назвала информацию о росте цен на отдых в России фейком

РИА Новости08:37
Показать все источники
Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 13:44, Ашберн
Происшествия

Михаил Ефремов официально задержан

Актера Михаила Ефремова официально задержали по делу о смертельной аварии в центре Москвы. Об этом сообщили в МВД столицы.
Комсомольская правда 11:41
508
Происшествия

Дочь Ефремова заявила о раскаянии отца

Взгляд.ру 12:52
6
Армия и оружие

В Нидерландах опровергли одну из версий крушения MH17

Прокурор из Нидерландов Вард Фердинандуссе на слушаниях по делу о крушении рейса MH17 заявил, что нужно исключить версию, согласно которой военный самолёт сбил малазийский Boeing.
News.ru 13:25
2
Происшествия

В Кремле прокомментировали ДТП с участием Михаила Ефремова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ДТП в Москве с участием актёра Михаила Ефремова, в результате которого погиб человек.
RT на русском 09:55
3,8K
Гаджеты

Xiaomi Mi Band 5 обзаведется магнитной зарядкой

Astera 06:46
28
Политика

Рябков подтвердил встречу с США по стратегической стабильности

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков подтвердил договоренность с США о встрече по ядерному разоружению 22 июня в Вене.
Газета.Ru 10:00
Наука

На стыке нейробиологии и философии: объективно ли мы видим мир

Популярная механика 12:59
7
Наука

Ученые вычислили точную дату постройки тувинской крепости Пор-Бажын

Ученые смогли выяснить точную дату постройки исторического здания в Туве. Как сообщает ToDay News Ufa, началось строительство в 777 году.
ToDay News Ufa 12:25
10
Игры

По слухам, Far Cry 6 анонсируют уже в июле

Необычное местоположение представляет большой интерес: предыдущие части серии перемещали игрока в экзотические места, такие как Африка, Кират и тропические острова, но действие Far Cry 5 происходило в Северной Америке.
Evo-rus.com 11:50
Экономика

Сбербанк рефинансировал россиянам кредиты на сумму около 1 трлн рублей

Сбербанк на конец мая реструктурировал по государственным и собственным типовым программам, а также по индивидуальным решениям корпоративные кредиты, общая сумма задолженности по которым превышает 1 трлн рублей.
ТАСС 08:40
30
Происшествия

В джунглях на Самуи найдено тело украинской туристки. Ее муж сказал, что она «подала знаки и ушла»

В джунглях возле района Ламай на тайском острове Самуи обнаружено тело украинской гражданки Ольги Фроловой, пролежавшее там от двух недель до 17 дней.
Инфо24 вчера в 04:13
Общество

На Петербург обрушился град размером с яйцо

Жители города сообщают, что град размером с голубиное яйцо бьет автомобили и повреждает крыши зданий.
Газета.Ru 12:44
7
Армия и оружие

На Украине насчитали 23 уничтоженных Турцией российских «Панциря-С1»

За последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства, подсчитал Defense Express, ссылаясь на собственные источники.
Lenta.ru 06 июня в 17:08
384
Общество

Петровский рынок в Липецке открывается в формате работы магазинов

Сегодня работающие на Петровском рынке в Липецке индивидуальные предприниматели получили рассылку, из которой следовало, что закрытый в конце марта крупнейший вещевой рынок области 10 июня частично возобновляет работу.
Gorod48 09:31
Кино

Вышел трейлер комедии «Билл и Тед» с Киану Ривзом

Главные роли в фильме исполнили Киану Ривз и Алекс Уинтер, игравшие в первых двух картинах.
News.ru 09:43
3
Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на предложение о помощи

РБК 10:38
102
Политика

Трамп поручил разработать программу строительства ледоколов

Известия 13:27
Общество

В большом интервью Беглов рассказал о снятии ограничений в Петербурге

Губернатор Петербурга рассказал, когда и как Петербург вернется к нормальной жизни. Большое интервью Александр Беглов дал агентству ТАСС.
Газета Metro 12:17
32
Общество

Ветерану из ролика о поправках после оскорблений Навального стало плохо

Известия 12:49
17
Технологии

Соцсеть «ВКонтакте» запустила распознавание голосовых сообщений

Вы сможете распознавать как полученные, так и отправленные голосовые сообщения продолжительностью до 30 секунд.
Evo-rus.com 13:26
53
Экономика

Маркировка обуви и лекарств будет введена по плану с 1 июля

Как стало известно «Регион online», она вступит в силу с 1 июля. После этой даты продавать легально не маркированный товар будет невозможно.
Регион online 11:06
2
Игры

«Скайрим» на максималках – появилась демонстрация TESV: Skyrim с почти четырьмя сотнями модов

Пользователь Reddit под ником 955StarPooper провёл занятный эксперимент и установил на Skyrim Special Edition почти четыре сотни модов, чтобы улучшить внешний вид проекта.
Городской портал Новый Нижний 13:00
Общество

Скоро в Свердловской области заработают фитнес-центры

Фитнес-центры, спортивные залы, кафе, рестораны и магазины Свердловской области откроются в скором времени, если сохранится тенденция на снижение количества выявленных случаев коронавирусной инфекции, об этом заявил губернатор региона Евгений Куйвашев.
Вечерние Ведомости 09:18
1
Армия и оружие

В Иране приговорили к смерти обвиняемого в гибели генерала Сулеймани

Обвиняемый, по версии следствия, сотрудничал с «Моссад» и ЦРУ и передавал им данные о передвижениях генерала Касема Сулеймани.
Телеканал RTVI 05:03
2
Происшествия

Стебунов опроверг нахождение в машине Ефремова в момент ДТП

Российский актёр Иван Стебунов заявил, что его не было рядом с Ефремовым в момент ДТП.
Ореанда-Новости 03:54
19
Экономика

Россияне сокращают ЖКХ-расходы третий месяц подряд

Россияне снизили расходы на жилищно-коммунальные услуги в мае третий месяц подряд — средний чек оплаты снизился на 2% по сравнению с апрелем, следует из исследования банка "ФК Открытие".
Вести.Ru 03:26
28
Энергетика

Стоимость российской нефти Urals превысила цену отсечения

В 2020 году цена отсечения составляет $42,4 за баррель российской нефти Urals.
РБК вчера в 14:09
160
Политика

«Единая Россия» выбрала кандидатов на губернаторские выборы

В нынешнем избирательном цикле подавляющее большинство губернаторов пойдет на выборы от «Единой России», самовыдвиженцы будут в нескольких регионах — там, где главам будет необходима поддержка не только единороссов, но и других политических сил, сказал собеседник РБК.
РБК 01:00
23
Экономика

Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк покинули рейтинг самых удобных банков

Из рейтинга самых удобных для клиентов кредитных организаций по версии американского Forbes выбыли крупнейшие российские банки -- Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк.
Коммерсантъ 12:17
20
Энергетика

Минск потребовал пересмотра цен на российский газ

Минск настаивает на пересмотре цен на российский газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Белоруссии.
Газета.Ru 11:56
236
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное