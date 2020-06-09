Напомним, ранее газета «Известия» со ссылкой на вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александра Курносова сообщила, что в России может значительно подорожать отдых. По словам Курносова, цены на размещение в гостиницах и санаториях могут вырасти на 20 − 30%.

В АТОР опровергли сообщения о подорожании летнего отдыха в РФ на 30%

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