Экономика

REGNUMREGNUMВ АТОР опровергли сообщения о подорожании летнего отдыха в РФ на 30%

Напомним, ранее газета «Известия» со ссылкой на вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александра Курносова сообщила, что в России может значительно подорожать отдых. По словам Курносова, цены на размещение в гостиницах и санаториях могут вырасти на 20 − 30%.
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АТОР опровергла фейк о резком росте цен на отдых в России

Взгляд.ру09:03

АТОР: Роста цен на отдых в России в этом году не будет

Российская газета09:16

В АТОР опровергли сообщения о подорожании летнего отдыха в РФ на 30%

REGNUM09:10

Ассоциация туроператоров опровергла 30-процентное подорожание отдыха на российских курортах

Фонтанка.Ру09:09

Директор АТОР опровергла информацию о росте цен на отдых в России

Москва 2409:18

Директор АТОР назвала информацию о росте цен на отдых в России фейком

РИА Новости08:37

Туроператоры опровергли новости о росте цен на туры по России

Rambler News Service07:11
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Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
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Происшествия

Михаил Ефремов признал вину после ДТП

Smolnarod.ru 04:32
1,7K
Политика

Украина не предоставила первичные данные с радаров по катастрофе MH17

РИА Новости 05:04
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Общество

В Крыму с 15 июня отменят обязательную обсервацию приезжающих

Обязательную обсервацию для приезжающих в Крым из других регионов отменят с 15 июня.
Известия 08:36
Экономика

Эксперт назвал основные факторы укрепления рубля

Эксперт отметил, что главными факторами, оказывающими положительное влияние на курс рубля, традиционно являются растущие цены на нефть, приток иностранного капитала и позитивная конъюнктура на глобальных финансовых рынках.
Газета.Ru 07:24
8
Происшествия

Жена Ефремова оправдала его пьяную езду

Экспресс газета 07:56
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Происшествия

Коллеги рассказали о погибшем в ДТП с Ефремовым курьере

О погибшем в ДТП с актером Михаилом Ефремовым курьере Сергее Захарове отзываются как о замечательном человеке, который всегда отлично делал свою работу, был обязательным, доброжелательным, вежливым, сообщает компания, в которой он работал.
РИА Новости 09:09
Происшествия

Володин поручил взять на контроль расследование ДТП с Ефремовым

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил взять на контроль расследование смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
Российская газета 07:30
Футбол

Глава РФС ответил на критику Федуна

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о критике владельца московского "Спартака" Леонида Федуна по вопросу проведения матча 1/2 финала Олимп - Кубка России между красно-белыми и петербургским "Зенитом".
Газета.Ru 08:49
Общество

В Китае решили главную проблему Tesla

Крупнейший китайский производитель аккумуляторов Contemporary Amperex Technology (CATL), поставщик для американского автопроизводителя Tesla, заявил о разработке принципиально новых устройств, которые помогут решить главную проблему отрасли.
Lenta.ru 08:16
24
Общество

В России предложили платить работникам 150 рублей в час

В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru 07 июня в 21:14
3,6K
Политика

Киев включил журналистов в переговоры по Донбассу

Киев включил в переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе журналистов, которые являются выходцами из этого региона.
Lenta.ru 04:50
8
Общество

Мишустин заявил об открытии курортного сезона в России с 1 июля

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о том, что страна начнёт открывать туристический сезон с 1 июля.
Life.ru вчера в 04:45
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Авто

Skoda представила в России спецверсию Skoda Rapid Hockey Edition

Внешне «хоккейная» Skoda Rapid отличается от обычной дополнительным хромом в оформлении боковых стекол, воздуховодов и интерьера, накладками на порогах, а также фирменным логотипом Hockey Edition на кузове.
Автоновости дня 04:11
Общество

Воробьев сообщил о подготовке плана снятия ограничений в Подмосковье

До конца этой недели будет подготовлен план по дальнейшему смягчению ограничений в Подмосковье, введенных из-за коронавируса, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 04:59
23
Авто

Составлен список автомобилей с самыми ненадежными АКПП

В список ненадежных попали агрегаты, устанавливаемые в модели Sentra, Versa Note, Pathfinder, Maxima, Rogue и Infiniti QX60 2012-2015 годов выпуска.
SpeedMe 07 июня в 02:09
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Экономика

Сбербанк ожидает снижения ВВП России в 2020 году на 4,2-4,5%

Сбербанк прогнозирует меньшее снижение российского ВВП, чем ожидают Банк России и правительство.
ТАСС 08:40
Политика

В США назвали Путина «самым последовательным сторонником демократии»

Американское издание Fort Russ News назвало президента России Владимира Путина одним из самых последовательных сторонников демократии в мире.
Известия 09:00
Общество

Сергей Собянин отменил пропуска и самоизоляцию

В Москве разрешили почти все, что было до пандемии Столичный мэр Сергей Собянин своим указом отменил основные ограничения, введенные в столице из-за пандемии коронавируса — режим домашней самоизоляции для граждан и цифровые пропуска на передвижение любым транспортом.
Коммерсантъ вчера в 09:06
5K
Общество

В России выявлены проблемы с доставками зарубежных посылок

Логистические компании начали сталкиваются с проблемами на российской таможне при доставке посылок из-за рубежа.
Газета.Ru 07:36
208
Политика

Зеленский уклонился от ответа на вопрос, считает ли Бандеру героем

Президент Владимир Зеленский ушел от прямого ответа на вопрос, считает ли он националиста Степана Бандеру героем.
ТАСС 05:05
7
Общество

Российские моряки обнаружили в Антарктиде неизвестную впадину

Моряки российского океанографического судна «Адмирал Владимирский» нашли у берегов Антарктиды неизвестную впадину, сообщает РИА Новости со ссылкой на Русское географическое общество.
Аргументы и Факты 09:14
Музыка

Моргенштерн просит полтора миллиона дизлайков на свой последний клип

SM News вчера в 03:15
5
Общество

Авиасообщение в дальнее зарубежье может возобновиться в июле

Есть вероятность, что рейсы в некоторые страны станут доступны с середины июля. Об этом сообщают ТАСС и РБК со ссылкой на источники.
Суть событий вчера в 02:14
973
Общество

В США нашли признаки вспышки коронавируса в Ухане летом 2019 года

Учёные не считают эти признаки однозначным подтверждением эпидемии, однако полагают, что ситуация в Ухане ухудшилась ещё до декабря, когда вспышка произошла на рынке морепродуктов.
REGNUM 05:06
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Происшествия

Блогера Гусейна Гасанова лишили водительских прав

Мировой суд лишил блогера Гусейна Гасанова водительских прав сроком на 3 месяца, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Хорошевского суда столицы.
Москва 24 09:27
Политика

Партия пенсионеров удивилась позиции КПРФ по поправкам в Конституцию

Российская Партия пенсионеров выразила недоумение в связи с позицией КПРФ по закону о поправке к Конституции.
Ruposters.ru 08:43
Культура

Про первых биткоин-миллиардеров снимут фильм

Братья Тайлер и Кэмерон Уинклвосс, которые стали в 2017 г. первыми криптомиллиардерами, снимут про свою историю фильм.
РБК 08:01
Происшествия

Осужденный за убийство Старовойтовой отказался от УДО

Экс-депутат Госдумы России Михаил Глущенко, осужденный за убийство Галины Старовойтовой, подал ходатайство о своем отказе от условно-досрочного освобождения, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Российская газета 05:23
5
Армия и оружие

Генерал оценил сообщения о гипотетическом «ударе США по Сибири»

РИА Новости вчера в 05:40
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