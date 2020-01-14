Общество
ИзвестияВ АТОР пообещали отсутствие очередей при заселении в отели в Турции
Закон, принятый в Турции несколько лет назад, практически не действовал из-за отсутствия штрафных санкций за его несоблюдение. В 2020 году отели будут штрафовать за подобные нарушения, отметили в АТОР.
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с чего всё началось
Эксперты, представляющие ассоциацию туроператоров России, высказали мнение, что людям, посещающим Турцию, придется дольше ждать своего заселения в отели.Московский Комсомолец06:39
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В отелях Турции туристам придется дольше ожидать заселения из-за нового закона
Комсомольская правда04:58
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Энергетика
Эксперт оценил планы Минска по альтернативным вариантам импорта нефти
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал RT слова первого вице-премьера Белоруссии Дмитрия Крутого, который заявил, что Минск направил Украине, Польше, Казахстану, Азербайджану и странам Прибалтики коммерческие предложения по импорту нефти.
Происшествия
В Крыму нашли схрон с патронами и гранатами
Четыре гранаты и более 200 патронов обнаружили в ящике в заброшенном здании на востоке Крыма, сообщили РБК в пресс-службе регионального погрануправления ФСБ России.
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Роспотребнадзор отметил низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ
Роспотребнадзор отметил низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в России. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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Опубликовано новое видео попадания ракет в украинский Boeing
Иранский журналист Бенгам Голипур опубликовал запись, на которой, предположительно, виден момент попадания ракет в украинский Boeing.
Наука
Объяснен температурный разрыв в процессе испарения воды
Сотрудники Хьюстонского университета построили модель физических процессов, происходящих при испарении воды, и смогли выяснить природу температурного разрыва в точке соприкосновения воды и пара.
Игры
Epic Games Store рассказал о судьбе программы бесплатной раздачи игр
Компания подтвердила, что в текущем году она продолжит реализовывать свою программу еженедельной бесплатной раздачи игр.
Хоккей
«Амур» по буллитам проиграл «Ак Барсу»
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Армия и оружие
По американской базе в Ираке нанесен ракетный удар
По военной базе Эт-Таджи к северу от Багдада, где дислоцируются американские военнослужащие, был нанесен ракетный удар, сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал "Ас-Сумария".
Технологии
Microsoft прекратила поддержку Windows 7. Бесплатно обновиться нельзя
14 января 2020 года корпорация Microsoft официально объявила о прекращении поддержки операционной системы Windows 7, выпущенной более 10 лет назад - в июле 2009 года.
Общество
В Boeing назвали идиотами обратившихся за обучением сотрудников Lion Air
В январе 2020 года из обнародованной переписки сотрудников Boeing выяснилось, что в самой компании называли самолет «разработанным клоунами, которые, в свою очередь, находятся под надзором обезьян».
Кино
Новый тизер третьего сезона «Мира Дикого Запада» появился на YouTube
Авто
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Футбол
Шиманьски перешел из «Ахмата» в АЕК Карреры
Пресс-служба футбольного клуба "Ахмат" объявила об аренде Шиманьски в греческий АЕК. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона.
Происшествия
Бастрыкин назвал заказчика убийства следователя Евгении Шишкиной
Александр Иванович, одним из самых дерзких преступлений последнего времени стало убийство следователя органов внутренних дел Евгении Шишкиной.
Политика
В Госдуме объяснили аномально теплую зиму климатическим оружием США
Аномально теплая зима в России может свидетельствовать о применении США климатического оружия.
Футбол
«Эвертон» продал права на название нового стадиона компании Усманова
Компания российского бизнесмена Алишера Усманова приобрела права на наименование нового стадиона «Эвертона».
Автоспорт
Экипаж Каргинова победил на девятом этапе «Дакара» в зачете грузовиков
Экипаж российской команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Андрея Каргинова стал победителем девятого этапа ралли-рейда "Дакар" в зачете грузовиков, проходящего впервые в Саудовской Аравии.
Происшествия
В Каталонии произошел взрыв на нефтехимическом заводе
Общество
Рекордное наводнение в Венеции сменилось пересыханием каналов
Out checking the moorings of a friend’s boat at any very low tide in #Venezia pic.twitter.com/JMhWN9SD84 — Neil Maiden (@NeilMaiden) 10 января 2020 г. При этом в середине ноября 2019 года уровень воды в Венеции поднимался до рекордных значений.
Шоу-бизнес
Федор Смолов женится на 17-летней внучке Ельцина
29-летний футболист сборной России по футболу Федор Смолов и Мария Юмашева (внучка Борис Ельцина) приняли решение пожениться.
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В Астраханской области провели первые стрельбы из ЗРК С-350 «Витязь»
Воздушно-космические силы Российской Федерации провели учения на территории Астраханской области.
Общество
Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать
Родители, которые не забирают дочь из московской клиники «Мать и дитя» уже пять лет, в последнее время не навещали ребенка.
Кино
Комедия «Холоп» обогнала фильм «Т-34» по кассовым сборам в России
Как стало известно ToDay News Ufa, уже в день премьеры 25 декабря прошлого года кассовые сборы составили 46,3 млн. рублей, а в первые выходные показа фильма доход составил 303 млн. рублей.
Футбол
Карпин назвал причину провала российских клубов в еврокубках
Напомним, все российские клубы («Зенит», «Спартак», «Локомотив», ЦСКА и «Краснодар») в нынешнем сезоне уже прекратили борьбу в еврокубках.
Происшествия
Голунов признан потерпевшим по делу о превышении полномочий полицией
Журналист Иван Голунов признан потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции.
Баскетбол
ЦСКА дома обыграл «Реал» в Евролиге
ЦСКА выиграл у «Реала» (60:55) в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
Политика
Из-за санкций посольство РФ в США не может запустить компьютерную сеть
Замглавы российского МИД Евгений Иванов заявил, что из-за санкций диппредставительство РФ в Соединенных Штатах два года не может запустить компьютерную сеть, пишет Интерфакс.