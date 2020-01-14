с чего всё началось

Закон, принятый в Турции несколько лет назад, практически не действовал из-за отсутствия штрафных санкций за его несоблюдение. В 2020 году отели будут штрафовать за подобные нарушения, отметили в АТОР.

В АТОР пообещали отсутствие очередей при заселении в отели в Турции

Энергетика Эксперт оценил планы Минска по альтернативным вариантам импорта нефти Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал RT слова первого вице-премьера Белоруссии Дмитрия Крутого, который заявил, что Минск направил Украине, Польше, Казахстану, Азербайджану и странам Прибалтики коммерческие предложения по импорту нефти.

Происшествия В Крыму нашли схрон с патронами и гранатами Четыре гранаты и более 200 патронов обнаружили в ящике в заброшенном здании на востоке Крыма, сообщили РБК в пресс-службе регионального погрануправления ФСБ России.

Наука Объяснен температурный разрыв в процессе испарения воды Сотрудники Хьюстонского университета построили модель физических процессов, происходящих при испарении воды, и смогли выяснить природу температурного разрыва в точке соприкосновения воды и пара.

Общество Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.

Технологии Microsoft прекратила поддержку Windows 7. Бесплатно обновиться нельзя 14 января 2020 года корпорация Microsoft официально объявила о прекращении поддержки операционной системы Windows 7, выпущенной более 10 лет назад - в июле 2009 года.

Общество В Boeing назвали идиотами обратившихся за обучением сотрудников Lion Air В январе 2020 года из обнародованной переписки сотрудников Boeing выяснилось, что в самой компании называли самолет «разработанным клоунами, которые, в свою очередь, находятся под надзором обезьян».

Происшествия Бастрыкин назвал заказчика убийства следователя Евгении Шишкиной Александр Иванович, одним из самых дерзких преступлений последнего времени стало убийство следователя органов внутренних дел Евгении Шишкиной.

Общество Рекордное наводнение в Венеции сменилось пересыханием каналов Out checking the moorings of a friend’s boat at any very low tide in #Venezia pic.twitter.com/JMhWN9SD84 — Neil Maiden (@NeilMaiden) 10 января 2020 г. При этом в середине ноября 2019 года уровень воды в Венеции поднимался до рекордных значений.