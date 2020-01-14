Общество

ИзвестияИзвестияВ АТОР пообещали отсутствие очередей при заселении в отели в Турции

Закон, принятый в Турции несколько лет назад, практически не действовал из-за отсутствия штрафных санкций за его несоблюдение. В 2020 году отели будут штрафовать за подобные нарушения, отметили в АТОР.
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с чего всё началось
Эксперты, представляющие ассоциацию туроператоров России
, высказали мнение, что людям, посещающим Турцию, придется дольше ждать своего заселения в отели.
Московский Комсомолец06:39

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В АТОР не ждут очередей при заселении в отели в Турции

Газета.Ru14:58

Кто крайний: турецким отелям предрекли очереди на заселение

Известия11:17

Предсказано появление очередей при заселении в турецкие отели

Lenta.ru03:58

Очередей не будет! В АТОР успокоили российских туристов в Турции

Национальная служба новостей07:09

АТОР: туристам в Турции в этом году придется дольше ждать заселения в отели

ТАСС05:58

В отелях Турции туристам придется дольше ожидать заселения из-за нового закона

Комсомольская правда04:58

Туроператоры предупредили о сложностях с заселением в турецкие отели

РБК08:23
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Энергетика

Эксперт оценил планы Минска по альтернативным вариантам импорта нефти

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал RT слова первого вице-премьера Белоруссии Дмитрия Крутого, который заявил, что Минск направил Украине, Польше, Казахстану, Азербайджану и странам Прибалтики коммерческие предложения по импорту нефти.
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Рекордное наводнение в Венеции сменилось пересыханием каналов

Out checking the moorings of a friend’s boat at any very low tide in #Venezia pic.twitter.com/JMhWN9SD84 — Neil Maiden (@NeilMaiden) 10 января 2020 г. При этом в середине ноября 2019 года уровень воды в Венеции поднимался до рекордных значений.
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