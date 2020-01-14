с чего всё началось

Закон, принятый в Турции несколько лет назад, практически не действовал из-за отсутствия штрафных санкций за его несоблюдение. В 2020 году отели будут штрафовать за подобные нарушения, отметили в АТОР.

В АТОР пообещали отсутствие очередей при заселении в отели в Турции

Политика Зеленского заподозрили в тайных переговорах с Россией на курорте Фракция партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» заподозрила нынешнего лидера страны Владимира Зеленского в тайных переговорах с Россией во время его поездки на курорт в Оман в начале января.

Политика Путин попросил Кудрина заняться контролем нацпроектов Президент России Владимир Путин попросил главу Счетной палаты (СП) Алексея Кудрина заняться контролем над нацпроектами.

Происшествия Экс-полковник Захарченко подрался с заключённым в колонии Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко подрался с одним из заключённых в мордовской колонии, где он отбывает срок.

Шоу-бизнес Салон красоты Бузовой-младшей закрылся Салон красоты сестры телеведущей и певицы Ольги Бузовой Анны Бузовой Buna Beauty Bar закрылся из-за того, что у девушки не сложились отношения с коллегой по бизнесу, передает издание «СтарХит».

Общество Рекордное наводнение в Венеции сменилось пересыханием каналов Out checking the moorings of a friend’s boat at any very low tide in #Venezia pic.twitter.com/JMhWN9SD84 — Neil Maiden (@NeilMaiden) 10 января 2020 г. При этом в середине ноября 2019 года уровень воды в Венеции поднимался до рекордных значений.

Авто АвтоВАЗ выпустит на рынок два внедорожника АвтоВАЗ начнет выпускать Chevrolet Niva под брендом LADA и интегрирует его в свой модельный ряд до конца 2020 года.

Экономика Россия планирует ограничить экспорт зерна Россия планирует ввести квоту на экспорт зерна: с 1 января 2020 г. по 30 июня 2020 г. на экспорт можно будет отправить не более 20 млн т зерновых.

Происшествия Модель Ксения Пунтус находится в реанимации Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.

Энергетика В Белоруссии рассказали об альтернативах российской нефти Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.