Общество

ИзвестияИзвестияВ АТОР пообещали отсутствие очередей при заселении в отели в Турции

Закон, принятый в Турции несколько лет назад, практически не действовал из-за отсутствия штрафных санкций за его несоблюдение. В 2020 году отели будут штрафовать за подобные нарушения, отметили в АТОР.
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с чего всё началось
Эксперты, представляющие ассоциацию туроператоров России
, высказали мнение, что людям, посещающим Турцию, придется дольше ждать своего заселения в отели.
Московский Комсомолец06:39

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В АТОР пообещали отсутствие очередей при заселении в отели в Турции

Известия10:11

В отелях Турции туристам придется дольше ожидать заселения из-за нового закона

Комсомольская правда04:58

Эксперт: туристам не придется подолгу ждать заселения в отели в Турции

Интерфакс09:13

Очередей не будет! В АТОР успокоили российских туристов в Турции

Национальная служба новостей07:09

АТОР: туристам в Турции в этом году придется дольше ждать заселения в отели

ТАСС05:58

Туроператоры предупредили о сложностях с заселением в турецкие отели

РБК08:23

Предсказано появление очередей при заселении в турецкие отели

Lenta.ru03:58
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Out checking the moorings of a friend’s boat at any very low tide in #Venezia pic.twitter.com/JMhWN9SD84 — Neil Maiden (@NeilMaiden) 10 января 2020 г. При этом в середине ноября 2019 года уровень воды в Венеции поднимался до рекордных значений.
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