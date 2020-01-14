Общество
ИзвестияВ АТОР пообещали отсутствие очередей при заселении в отели в Турции
Закон, принятый в Турции несколько лет назад, практически не действовал из-за отсутствия штрафных санкций за его несоблюдение. В 2020 году отели будут штрафовать за подобные нарушения, отметили в АТОР.
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с чего всё началось
Эксперты, представляющие ассоциацию туроператоров России, высказали мнение, что людям, посещающим Турцию, придется дольше ждать своего заселения в отели.Московский Комсомолец06:39
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В отелях Турции туристам придется дольше ожидать заселения из-за нового закона
Комсомольская правда04:58
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Политика
Зеленского заподозрили в тайных переговорах с Россией на курорте
Фракция партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» заподозрила нынешнего лидера страны Владимира Зеленского в тайных переговорах с Россией во время его поездки на курорт в Оман в начале января.
Политика
Путин попросил Кудрина заняться контролем нацпроектов
Президент России Владимир Путин попросил главу Счетной палаты (СП) Алексея Кудрина заняться контролем над нацпроектами.
Происшествия
Экс-полковник Захарченко подрался с заключённым в колонии
Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко подрался с одним из заключённых в мордовской колонии, где он отбывает срок.
Шоу-бизнес
Певица Валерия ответила на требование уехать из России
Певица Валерия ответила на требование подписчицы в Instagram покинуть Россию навсегда.
Шоу-бизнес
Салон красоты Бузовой-младшей закрылся
Салон красоты сестры телеведущей и певицы Ольги Бузовой Анны Бузовой Buna Beauty Bar закрылся из-за того, что у девушки не сложились отношения с коллегой по бизнесу, передает издание «СтарХит».
Общество
Кудрин высказался о борьбе с бедностью в России
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин высказался по поводу борьбы с бедностью в России.
Общество
Рекордное наводнение в Венеции сменилось пересыханием каналов
Out checking the moorings of a friend’s boat at any very low tide in #Venezia pic.twitter.com/JMhWN9SD84 — Neil Maiden (@NeilMaiden) 10 января 2020 г. При этом в середине ноября 2019 года уровень воды в Венеции поднимался до рекордных значений.
Авто
АвтоВАЗ выпустит на рынок два внедорожника
АвтоВАЗ начнет выпускать Chevrolet Niva под брендом LADA и интегрирует его в свой модельный ряд до конца 2020 года.
Экономика
Россия планирует ограничить экспорт зерна
Россия планирует ввести квоту на экспорт зерна: с 1 января 2020 г. по 30 июня 2020 г. на экспорт можно будет отправить не более 20 млн т зерновых.
Наука
Впервые создан робот, весь состоящий из живых клеток
Ученые из Университета Вермонта в США, опубликовали отчет о создании первого в мире робота, состоящего полностью из живых клеток.
Политика
В Госдуме объяснили аномально теплую зиму климатическим оружием США
Аномально теплая зима в России может свидетельствовать о применении США климатического оружия.
Происшествия
Модель Ксения Пунтус находится в реанимации
Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.
Шоу-бизнес
Дэниела Рэдклиффа приняли на улице за бездомного
Происшествия
СК предложил упростить процедуру задержания лиц с особым статусом
Думаю, вам известно о расследовании уголовного дела в отношении судьи Анапского районного суда Краснодарского края Владимира Стародубцева.
Политика
Хафтар получил приглашение на конференцию по Ливии в Берлине
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар получил приглашение на конференцию по Ливии в Берлине.
Общество
В социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой
В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой. Внимание на это обратили интернет-пользователи.
Общество
Генпрокуратура не нашла коррупции в декларации прокурора Москвы
Пресс-секретарь политика Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила, что Генпрокуратура не нашла нарушений в декларациях прокурора Москвы Дениса Попова.
Политика
NYT: российских хакеров обвинили в атаке на украинскую Burisma
Американские СМИ подозревают "российских хакеров" в атаке на серверы украинской газовой компании Burisma, вовлеченной в скандал вокруг импичмента президента США Дональда Трампа.
Энергетика
В Белоруссии рассказали об альтернативах российской нефти
Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
Хоккей
Пять очков Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Айлендерс» в НХЛ
Встреча завершилась со счетом 6:2. В составе победителей две шайбы забросил российский форвард Артемий Панарин.
Политика
Путин обратится с посланием к Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин 15 января обратится с посланием к Федеральному собранию, сообщила пресс-служба Кремля.
Здоровье
В Китае умерла студентка, пять лет питавшаяся рисом и чили
Китайская студентка, на протяжении пяти лет питавшаяся только рисом и маринованными перцами чили, скончалась от истощения, сообщило издание South China Morning Post.
Политика
Украина заявила о снижении пассажиропотока на границе с Россией на 10%
Пассажиропоток на границе с Россией уменьшился почти на 10% в 2019 году, сообщила Государственная пограничная служба Украины.
Экономика
Более 60% желающих взять кредит россиян получили отказы от банков
В 2019 году банки одобрили лишь 36,9 процента заявок на кредиты.
Происшествия
Томские врачи спасли ребенка, проглотившего 31 магнит
Шоу-бизнес
Меньшиков объяснил отсутствие у него детей
Общество
Boeing назвал идиотами обратившихся за обучением сотрудников Lion Air
Сотрудники Boeing в переписке между собой не стеснялись в выражениях по поводу покупателей лайнеров модели 737 MAX, просивших о переобучении летчиков.
Политика
Посольство России в США два года не может поднять локальную сеть из-за санкций
В дипмиссии уже установлены компьютеры, однако для создания сети и установки систем безопасности требуется вмешательство квалифицированных системных администраторов.