Путешествия
REGNUMВ АТОР рассказали о необходимых справках при заселении в санатории
Москва, 17 июня 2020, 10:42 — REGNUM В России для заселения в санаторий туристам необходимо иметь при себе три справки, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров РФ (АТОР) Майя Ломидзе.
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с чего всё началось
По её словам, рассчитывать на авось не надо, поскольку туриста не только не заселят в санаторий, но могут развернуть ещё в аэропорту, если он не имеет на руках даже одной из трёх справок, сообщает «Российская газета».News.ruвчера в 19:31
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АТОР: туристам нужны три справки для заселения в санатории в период пандемии
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Интерфаксвчера в 21:39
Туристы смогут заселяться в российские санатории только при наличии трех справок
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