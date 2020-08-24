В АТОР рассказали об используемых россиянами способах выезда в Европу
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Россияне находят различные лазейки, чтобы выехать в страны Европы, с которыми у России сейчас нет прямого авиасообщения, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). В частности, чтобы попасть в страны Евросоюза в обход действующих правил, россияне используют поддельные справки.В источнике
С чего всё началось
Сотрудник «Ассоциации туроператоров
» (АТОР) под видом туриста позвонил в один такой сервис и выяснил, что ему могут оформить медицинскую справку для выезда в Грецию за 300 евро.
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