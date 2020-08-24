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Российская газета
Российская газета

В АТОР рассказали об используемых россиянами способах выезда в Европу

Россияне находят различные лазейки, чтобы выехать в страны Европы, с которыми у России сейчас нет прямого авиасообщения, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). В частности, чтобы попасть в страны Евросоюза в обход действующих правил, россияне используют поддельные справки.В источнике
С чего всё началось
Сотрудник «Ассоциации туроператоров
» (АТОР) под видом туриста позвонил в один такой сервис и выяснил, что ему могут оформить медицинскую справку для выезда в Грецию за 300 евро.
Алтайская правда22:09
Подробнее о событии
Интерфакс

В АТОР назвали цену липовых справок для поездок в Европу

Интерфакс09:28
РБК

Туроператоры предупредили об опасности «лазеек» в Европу

РБК08:16
РИА Новости

АТОР выяснила цену липовых справок для поездок в Европу

РИА Новости07:43
URA.Ru

Российские туристы придумали, как попасть в закрытую Европу

URA.Ru08:12
Lenta.ru

Россияне нашли лазейки для отдыха в Европе

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REGNUM

Что делают российские туристы, чтобы попасть на отдых в Европу

REGNUM03:47
ФедералПресс

АТОР: россияне покупают справки за 300 евро, чтобы попасть в Европу

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