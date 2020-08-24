В АТОР рассказали об используемых россиянами способах выезда в Европу

Россияне находят различные лазейки, чтобы выехать в страны Европы, с которыми у России сейчас нет прямого авиасообщения, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). В частности, чтобы попасть в страны Евросоюза в обход действующих правил, россияне используют поддельные справки.