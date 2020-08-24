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Российская газета
Российская газета

В АТОР рассказали об используемых россиянами способах выезда в Европу

Россияне находят различные лазейки, чтобы выехать в страны Европы, с которыми у России сейчас нет прямого авиасообщения, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). В частности, чтобы попасть в страны Евросоюза в обход действующих правил, россияне используют поддельные справки.В источнике
С чего всё началось
Сотрудник «Ассоциации туроператоров
» (АТОР) под видом туриста позвонил в один такой сервис и выяснил, что ему могут оформить медицинскую справку для выезда в Грецию за 300 евро.
Алтайская правда22:09
Подробнее о событии
Газета.Ru

В АТОР рассказали о липовых справках для поездок в Европу

Газета.Ru09:59
Lenta.ru

Россияне нашли лазейки для отдыха в Европе

Lenta.ru05:29
РБК

Туроператоры предупредили об опасности «лазеек» в Европу

РБК08:16
URA.Ru

Российские туристы придумали, как попасть в закрытую Европу

URA.Ru08:12
РИА Новости

АТОР выяснила цену липовых справок для поездок в Европу

РИА Новости07:43
Интерфакс

В АТОР назвали цену липовых справок для поездок в Европу

Интерфакс09:28
ФедералПресс

АТОР: россияне покупают справки за 300 евро, чтобы попасть в Европу

ФедералПресс00:48

Президент Эрдоган собирает кабинет министров на экстренное совещание

Реджеп Эрдоган намерен ужесточить ограничительные меры в связи с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией по коронавирусу в стране.В связи с ухудшающейся обстановкой по распространению коронавирусной инфекции в Турции президент республики Реджеп Тайип Эрдоган собирает экстренное заседание кабинета министров, где обсудят меры ужесточения ограничительных мер.
Президент Эрдоган собирает кабинет министров на экстренное совещание
Inc-news.ru12:27
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Путин и Лукашенко обсудили меры по стабилизации ситуации в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным рассказал ему о мерах, которые принимаются для стабилизации ситуации в республике.
Газета.Ru11:22
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ЛДПР предложила ввести выплаты на сборы детей в школу

Инициативой предлагается учредить ежегодную выплату родителям в размере 10 тыс. руб. Депутаты от фракции ЛДПР в Госдуме, а также сенаторы Сергей Леонов и Иван Абрамов направили законопроект на отзыв в правительство.
Газета.Ru12:02
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Алексиевич вызвали в СК Белоруссии из-за призывов к захвату власти

«Светлану Алексиевич вызвали в среду в 14.00 в СК в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному по факту создания Координационного совета», - сказано в сообщении пресс-службы КС.
Финансовая газета12:31
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СК возбудил дело после гибели пяти человек в канализационной яме

Село Новая Усмань, Воронежская область, 24 августа 2020, 11:17 — REGNUM Уголовное дело по факту гибели пяти человек в поселке совхоз «Воронежский» Новоусманского района Воронежской области возбуждено следственными органами региона, сообщили 24 августа в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области.
REGNUM04:17
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Россиян решили штрафовать за нарушение правил возвращения из-за рубежа

Российских туристов могут оштрафовать за непредоставление результатов тестирования на коронавирус на портале Госуслуг после возвращения на родину, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Роспотребнадзора.
Интерфакс13:17

Лукашенко подписал указ о признании с РФ решений по нарушениям ПДД

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, которым одобрен проект соглашения между Минском и Москвой о взаимном признании и исполнении решений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения.
Известия12:03
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«Спартак» наказан закрытием фанатской трибуны на один матч РПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал московский "Спартак" закрытием фанатской трибуны стадиона на ближайшем домашнем матче Российской премьер-лиги (РПЛ) за скандирование болельщиками оскорбительных кричалок в адрес вратаря столичного "Локомотива" Гилерме, сообщил РИА Новости глава КДК РФС Артур Григорьянц.
РИА Новости11:15
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