Ведь санаторий несет уголовную ответственность, если он заселяет туриста даже без одной из этих справок.

с чего всё началось

Туристы могут заселяться в российские санатории только при наличии трех определенных Роспотребнадзором справок. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в интервью «Российской газете».

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