Путешествия

ИзвестияИзвестияВ АТОР разъяснили правила заселения туристов в российские санатории

Туристы могут заселяться в российские санатории только при наличии трех определенных Роспотребнадзором справок. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в интервью «Российской газете».
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с чего всё началось

В отпуск по справке

Ведь санаторий несет уголовную ответственность, если он заселяет туриста даже без одной из этих справок.
Российская газетавчера в 14:44

Подробнее о событии

В АТОР разъяснили новые правила заселения в санатории

РИА Новости02:05

Россиянам для заселения в санатории потребуются три справки

News.ruвчера в 19:31

Туристы смогут заселяться в российские санатории только при наличии трех справок

Эхо Москвывчера в 21:07

АТОР: туристам нужны три справки для заселения в санатории в период пандемии

Коммерсантъвчера в 20:33

В АТОР разъяснили правила заселения туристов в российские санатории

Известиявчера в 20:30

Туристы смогут заселяться в российские санатории только при наличии трех справок

Интерфаксвчера в 21:39

В отпуск по справке

Российская газетавчера в 14:44
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Общество

С 1 июля детские пособия будут начисляться только на карты «Мир»

В России завершается последний этап по переводу всех бюджетных начислений на карты отечественной платежной системы — с 1 июля выплаты детских пособий на карты «Мир» станут обязательными, сообщили в пресс-службе территориального управления ФСС.
РИА Калмыкия 02:01
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Политика

Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики

Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК 15 июня в 12:45
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Энергетика

Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ

Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
РИА Новости вчера в 02:26
1,5K
Политика

Трамп решил оставить Германию «без защиты от России»

Американский президент Дональд Трамп назвал Берлин "неплательщиком" и сообщил, что сократит число военных США на немецкой территории почти в два раза – до 25 тысяч.
Вести.Ru 15 июня в 18:37
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Общество

В России предложили ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) выступил с инициативой ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые одни воспитывают детей.
RT на русском вчера в 23:00
1,2K
Религия

Бывший священник захватил женский монастырь в Свердловской области

Известия вчера в 13:59
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Экономика

Медведев назвал главные шоки для российской экономики

Третьим шоком для российской экономики Медведев назвал снижение зарубежного спроса на отечественные товары, сравнимое с тем, что было во время глобального финансового кризиса в 2008–2009 годах.
РБК 02:03
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о желании артиста сесть в СИЗО

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал о желании артиста сесть в СИЗО в беседе с изданием StarHit.
Lenta.ru вчера в 18:21
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Общество

Названы территории Кузбасса, где выявили 17 новых случаев коронавируса

В Управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области назвали территории, у жителей которых за сутки подтвердился коронавирус.
Газета Кемерова вчера в 00:11
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Культура

Якутянка Зарина Копырина на America’s Got Talent

Якутянка Зарина Копырина выступила на популярном шоу America’s Got Talent на NBC.
SakhaLife.ru 01:45
Общество

Новогодние праздники в 2021 году могут урезать

«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
РБК вчера в 09:09
5K
Армия и оружие

Войска Индии и Китая после конфликта на границе разведены

Войска Индии и Китая провели взаимный отвод сил после столкновений на линии контроля в Ладакхе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:49
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Энергетика

Счётная палата отказалась комментировать возможный срыв «Силы Сибири»

Счётная палата не ответила ни на один из 16 вопросов издания «Лента.ру» по поводу возможного срыва многомиллиардного контракта на поставку газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
Национальная служба новостей вчера в 03:07
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Энергетика

Польша ждет 1,5 миллиарда долларов от «Газпрома»

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG заявила, что ждет от "Газпрома" 1,5 млрд долларов до 1 июля в счет погашения переплаты за природный газ в прошлые годы.
Российская газета 15 июня в 10:45
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Общество

Глава Минздрава Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что полностью карантинные меры в России будут отменены, вероятно, не раньше следующего года.
Газета.Ru вчера в 16:40
1,8K
Фигурное катание

Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности

Российская фигуристка Юлия Липницкая подтвердила слухи, которые распространились в средствах массовой информации, о том, что беременна.
Inc-news.ru вчера в 13:37
2
Общество

Названа способствующая богатству россиян привычка

Исследование выявило связь между грамотным сберегательным поведением и материальным достатком.
Lenta.ru 00:15
47
Происшествия

Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина

РИА Новости вчера в 06:40
44
Происшествия

В Татарстане на автомобильную дорогу экстренно сел учебный самолет

Российская газета 02:29
2
Политика

Украинцы и белорусы начнут получать гражданство РФ без экзамена

Как указывается в федеральном законе "О гражданстве РФ", иностранцы или лица без гражданства в соответствии с результатами собеседования могут быть признаны носителями русского языка, если они либо их ближайшие родственники постоянно проживают или до этого постоянно проживали в России либо на территории, которая относилась к Российской империи или СССР.
Газета.Ru вчера в 19:38
1
Здоровье

Глава ВОЗ заявил о научном прорыве в лечении коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:49
573
Политика

«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 10:29
2,1K
Экономика

На Аветисяна снова пожаловались в комиссию по этике при РСПП

Три основателя Модульбанка – Андрей Петров, Олег Лагута и Яков Новиков – подали жалобу на владельца банка Артема Аветисяна в комиссию по этике при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП).
Ведомости вчера в 23:00
Общество

Вильфанд предупредил москвичей о резком похолодании в конце недели

Похолодание прогнозируется в столице в воскресенье, 21 июня. Воздух с +30 остынет более чем на 10 градусов.
Российская газета 02:36
45
Культура

Ургант высмеял ролик Киркорова про десантников

РИА Новости вчера в 18:43
156
Общество

Боня объяснила свои скандальные слова о получающих МРОТ людях

Известия 00:24
1K
Здоровье

Дмитрий Азаров прокомментировал продление режима ограничений

Вечером, 16 июня, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратился к жителям региона с комментарием по поводу режима ограничений.
Неслухи.рф вчера в 15:31
1
Общество

В США число жертв коронавируса превысило потери в Первой мировой войне

Согласно подсчетам университета, в Соединенных Штатах скончались от коронавирусной инфекции 116 526 пациентов, а потери США в Первой мировой войне, по официальным данным, составили 116 516 человек.
ИА Красная Весна вчера в 16:44
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Происшествия

Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова

Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
Парламентская газета 15 июня в 16:11
5K
Шоу-бизнес

Мария Шукшина осудила семью погибшего в ДТП с Ефремовым

На днях популярная актриса Мария Шукшина написала пост, в котором высказала свое отношение к ситуации, сложившейся в обществе после аварии с участием актера Михаила Ефремова.
Bimru.ru вчера в 01:50
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