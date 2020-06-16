Путешествия
ИзвестияВ АТОР разъяснили правила заселения туристов в российские санатории
Туристы могут заселяться в российские санатории только при наличии трех определенных Роспотребнадзором справок. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в интервью «Российской газете».
Читать в источнике
Оценить16
с чего всё началось
По её словам, рассчитывать на авось не надо, поскольку туриста не только не заселят в санаторий, но могут развернуть ещё в аэропорту, если он не имеет на руках даже одной из трёх справок, сообщает «Российская газета».News.ruвчера в 19:31
Подробнее о событии
Показать все источники
Туристы смогут заселяться в российские санатории только при наличии трех справок
Эхо Москвывчера в 21:07
АТОР: туристам нужны три справки для заселения в санатории в период пандемии
Коммерсантъвчера в 20:33
Туристы смогут заселяться в российские санатории только при наличии трех справок
Интерфаксвчера в 21:39
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 04:13, Ашберн
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал «Пятому каналу» о самочувствии артиста.
Lenta.ru 15 июня в 20:35
Происшествия
В России появилась новая схема мошенничества
В России появилась новая схема мошенничества на вторичном автомобильном рынке, сообщает "Российская газета".
РИА Новости 01:53
Происшествия
В Перми совершил аварийную посадку SSJ100
Летевший из Москвы самолет SSJ100 совершил аварийную посадку в аэропорту Перми из-за неисправности на борту.
РБК 03:43
Общество
Дождь: Жителям Москвы за деньги предлагают проголосовать онлайн в поддержку поправок в конституцию
Жителям Москвы за деньги предлагают зарегистрироваться на сайте Мос.ру и проголосовать онлайн в поддержку поправок в конституцию, – утверждает телеканал Дождь.
Эхо Москвы 03:32
Фигурное катание
Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности
Российская фигуристка Юлия Липницкая подтвердила слухи, которые распространились в средствах массовой информации, о том, что беременна.
Inc-news.ru вчера в 13:37
Общество
Безработные тюменцы получат помощь от государства
Безработные тюменцы получат дополнительную помощь от государства.
Уральский меридиан 02:16
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами
Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
Общество
В России начались испытания вакцины против коронавируса
Москва, 17 июня 2020, 10:57 — REGNUM В России 16 июня было выдано разрешение на клинические исследование для двух форм вакцины против новой коронавирусной инфекции.
REGNUM 03:57
Спорт
В Steam стартовал летний фестиваль игр
На площадке Steam началось мероприятие, посвященное новым тайтлам. Летний фестиваль игр продлится с 16 по 22 июня, 20:00 мск.
CyberSport.ru вчера в 14:06
Происшествия
Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова
Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
Парламентская газета 15 июня в 16:11
Религия
Бывший священник захватил женский монастырь в Свердловской области
Известия вчера в 13:59
Происшествия
После ДТП с шестью автомобилями в Челябинской области завели дело
В Челябинской области завели уголовное дело из-за смерти двух человек в результате аварии с участием фуры и пяти легковых автомобилей, сообщает прокуратура региона.
РБК 03:21
Киберспорт
Из игры Red Dead Online убрали представителей ку-клукс-клана
Как оказалось, долгое время геймеры пользовались багом (программной ошибкой), которая позволяла добавлять в Red Dead Online представителей ку-клукс-клана.
REGNUM 02:59
Авто
Land Rover представил юбилейную версию внедорожника Range Rover Fifty
Range Rover впервые начал выпускаться ровно полвека назад. Сейчас же появилась «юбилейная» вариация под наименованием «Fifty».
Pnzdrive вчера в 14:08
Армия и оружие
Украинского командира боевого корабля обвинили в работе на Россию
В СБУ отметили, что командир корабля без разрешения командиров выехал в Крым, получил там российское гражданство и якобы начал сотрудничать со спецслужбами РФ.
РЕН ТВ вчера в 22:43
Происшествия
Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
РИА Новости вчера в 06:40
Происшествия
Обнародовано видео ссоры аспирантки Ещенко с историком Соколовым
В социальных сетях и на видеохостингах появилась видеозапись ссоры аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым.
Российская газета вчера в 04:05
Технологии
Boston Dynamics начала продавать робота Spot всем желающим за $74 500
В 2019 году робота сдавали в аренду организациям, а теперь любая компания США может купить его за сумму в размере 74,5 тыс. долларов.
Evo-rus.com 03:05
Политика
В Финляндии рассказали о желании СССР при Горбачеве отдать Карелию
Власти Советского Союза во время "перестройки" в конце 1980-х были готовы начать переговоры о передаче Финляндии республики Карелия.
Газета.Ru 02:35
Политика
В резиденции Путина появился дезинфекционный туннель
В резиденции президента в Ново-Огарево для защиты от коронавируса установили специальный туннель, кадры с которым опубликовал кремлевский пул РИА Новости.
РИА Новости вчера в 12:19
Авто
BMW официально представила новые BMW M5 и M5 Competition
Внешне обновленная BMW M5 узнается так же просто, как и рестайлинговая версия гражданской 5-й серии – оба седана получили измененную решетку радиатора, пересмотренными бамперами, новой светодиодной оптикой и фонарями с трехмерным диодным рисунком.
Автоновости дня 02:45
Игры
Состоялся релиз Desperados III и Disintegration
Публика положительно оценила игру Desperados III.
Evo-rus.com 01:46
Происшествия
У заместителя курганского губернатора подозревают коронавирус
Тест на COVID-19 сдал заместитель губернатора Курганской области Анатолий Воробьёв, сообщает источник, близкий к правительственным структурам.
Область 45 03:14
Экономика
РФ нарастила на 80% вложения в ценные бумаги США
Вашингтон, 16 июня 2020, 01:57 — REGNUM В апреле текущего года Россия увеличила объем вложений в государственные облигации США на 80% — до $6,85 млрд, сообщается на сайте американского министерства финансов.
REGNUM 15 июня в 18:57
Общество
В российских школах появятся «умные» камеры
РОСНАНО заявила, что до 2024 года более 43 тысяч российских школ на входе и выходе оснастят камерами с функцией распознавания лиц, сообщают Ведомости.
Первый Тульский 01:42
Шоу-бизнес
Бритни Спирс после смены имиджа помолодела на 15 лет
Публикация от Britney Spears (@ britneyspears) 15 Июн 2020 в 12:43 PDT Популярная американская певица Бритни Спирс решила кардинально изменить свой имидж и сделала себе рваную челку, которая заметно освежила ее образ.
Pravda.Ru вчера в 15:05
Авто
Раскрыта мощность нового Ford Mustang Mach 1
На просторах Сети оказалась раскрыта мощность нового Ford Mustang Mach 1. Соответствующая версия должна пополнить линейку бренда уже до конца нынешнего года, хотя точные сроки пока остаются неизвестными.
Актуальные Новости 14 июня в 13:00
Хоккей
Овечкин сравнил жизнь в США и России
Известия 15 июня в 19:50
Общество
От Booking.com требуют оставить российским гостиницам их цены
В части требований к деятельности последних бизнес-сообщество считает целесообразным закрепить запрет на паритет цен: в этом случае онлайн-площадки не смогут запрещать средствам размещения продавать номера дешевле, чем указано на сайтах сервисов.
Коммерсантъ вчера в 18:37
Армия и оружие
На границе Индии и Китая погибли десятки военнослужащих
Известия вчера в 20:11