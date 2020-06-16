с чего всё началось

Туристы могут заселяться в российские санатории только при наличии трех определенных Роспотребнадзором справок. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в интервью «Российской газете».

В АТОР разъяснили правила заселения туристов в российские санатории

Происшествия В Перми совершил аварийную посадку SSJ100 Летевший из Москвы самолет SSJ100 совершил аварийную посадку в аэропорту Перми из-за неисправности на борту. 14

Общество На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1". 456

Общество В России начались испытания вакцины против коронавируса Москва, 17 июня 2020, 10:57 — REGNUM В России 16 июня было выдано разрешение на клинические исследование для двух форм вакцины против новой коронавирусной инфекции. 210

Спорт В Steam стартовал летний фестиваль игр На площадке Steam началось мероприятие, посвященное новым тайтлам. Летний фестиваль игр продлится с 16 по 22 июня, 20:00 мск.

Происшествия Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова. 5,1K

Происшествия После ДТП с шестью автомобилями в Челябинской области завели дело В Челябинской области завели уголовное дело из-за смерти двух человек в результате аварии с участием фуры и пяти легковых автомобилей, сообщает прокуратура региона. 557

Киберспорт Из игры Red Dead Online убрали представителей ку-клукс-клана Как оказалось, долгое время геймеры пользовались багом (программной ошибкой), которая позволяла добавлять в Red Dead Online представителей ку-клукс-клана.

Авто Land Rover представил юбилейную версию внедорожника Range Rover Fifty Range Rover впервые начал выпускаться ровно полвека назад. Сейчас же появилась «юбилейная» вариация под наименованием «Fifty».

Происшествия Обнародовано видео ссоры аспирантки Ещенко с историком Соколовым В социальных сетях и на видеохостингах появилась видеозапись ссоры аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым. 471

Политика В резиденции Путина появился дезинфекционный туннель В резиденции президента в Ново-Огарево для защиты от коронавируса установили специальный туннель, кадры с которым опубликовал кремлевский пул РИА Новости. 1,7K

Авто BMW официально представила новые BMW M5 и M5 Competition Внешне обновленная BMW M5 узнается так же просто, как и рестайлинговая версия гражданской 5-й серии – оба седана получили измененную решетку радиатора, пересмотренными бамперами, новой светодиодной оптикой и фонарями с трехмерным диодным рисунком. 1

Происшествия У заместителя курганского губернатора подозревают коронавирус Тест на COVID-19 сдал заместитель губернатора Курганской области Анатолий Воробьёв, сообщает источник, близкий к правительственным структурам. 1

Экономика РФ нарастила на 80% вложения в ценные бумаги США Вашингтон, 16 июня 2020, 01:57 — REGNUM В апреле текущего года Россия увеличила объем вложений в государственные облигации США на 80% — до $6,85 млрд, сообщается на сайте американского министерства финансов. 291

Общество В российских школах появятся «умные» камеры РОСНАНО заявила, что до 2024 года более 43 тысяч российских школ на входе и выходе оснастят камерами с функцией распознавания лиц, сообщают Ведомости. 594

Шоу-бизнес Бритни Спирс после смены имиджа помолодела на 15 лет Публикация от Britney Spears (@ britneyspears) 15 Июн 2020 в 12:43 PDT Популярная американская певица Бритни Спирс решила кардинально изменить свой имидж и сделала себе рваную челку, которая заметно освежила ее образ.

Авто Раскрыта мощность нового Ford Mustang Mach 1 На просторах Сети оказалась раскрыта мощность нового Ford Mustang Mach 1. Соответствующая версия должна пополнить линейку бренда уже до конца нынешнего года, хотя точные сроки пока остаются неизвестными.