Путешествия
РИА НовостиАТОР разъяснила порядок компенсации расходов на отдых в России
Если цена поездки варьируется в диапазоне от 50 до 75 тысяч рублей, путешественнику вернут десять тысяч рублей. Максимальный кешбэк в 15 тысяч предусмотрен за туры с ценником выше 75 тысяч рублей. Список регионов, попадающих под акцию, состоит из двух групп.
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Футбол
Тренеры «Ливерпуля» и «Челси» сцепились во время матча
Во время спорного эпизода у Лэмпарда сдали нервы. Сначала он сцепился с помощником Клоппа Пепом Линдерсом.
Вести.Ru 14:56
Финансы
Названы последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума
Москва, 22 июля 2020, 22:47 — REGNUM 24 июля Банк России в очередной раз снизит ключевую ставку до нового минимума, уверен эксперт финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами Григорий Вершинин.
REGNUM вчера в 15:47
Здоровье
В больницах Волгограда закончились места для заболевших коронавирусом
По информации правительства Хабаровского края до 90% мест в специализированных госпиталях столицы региона уже заняты заболевшими коронавирусом COVID-19, и их число каждый день увеличивается примерно на 100 человек.
Новые Известия 11:14
Шоу-бизнес
71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке в мини
71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке у одного из своих друзей под песню Полины Гагариной.
НТВ 05:22
Общество
Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России
Семьям выплатили по 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.
Evo-rus.com 13:40
Армия и оружие
Корабли НАТО прошли около крымского газового месторождения
Участвующие в военных учениях с Украиной корабли НАТО - фрегат ВМС Испании Alvaro de Bazan и болгарский сторожевой корабль "Смели" - проводят маневры в районе добывающих платформ газоконденсатного месторождения Голицыно в Черном море.
Газета.Ru вчера в 13:00
Наука
Вскрытие выявило странные изменения в организме пациентов с COVID-19
Американские исследователи обнаружили, что повреждения в сердце, выявленные в результате вскрытия у пациентов с коронавирусной инфекцией, не являются ожидаемым типичным воспалением сердечной мышцы, как предполагалось ранее.
Российская газета 00:25
Общество
СК установил недостоверность данных о двойном гражданстве Мизулиной
Следственный комитет России установил недостоверность данных о двойном гражданстве сенатора Елены Мизулиной.
RT на русском 10:17
Политика
Кремль оценил первые дни работы Дегтярева в Хабаровском крае
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев занимается актуальными проблемами региона, которые нужно срочно решать - это вопросы хозяйственного плана и экономики.
Российская газета 08:46
Космос
«Роскосмос» установил новый рекорд по времени полета к МКС
Грузовой корабль "Прогресс МС-15" установил рекорд по времени полета к Международной космической станции, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".
РИА Новости 14:24
Политика
Песков заявил об отсутствии решений по открытию российских границ
Россия будет открывать свои границы с другими странами по принципу взаимности, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Газета.Ru 10:40
Футбол
«Ювентус» проиграл «Удинезе» в матче чемпионата Италии по футболу
Футболисты туринского "Ювентуса" на выезде потерпели поражение от "Удинезе" в матче 35-го тура чемпионата Италии.
РИА Новости 15:30
Происшествия
Иранский самолет совершил экстренную посадку из-за истребителя Израиля
Иранский пассажирский самолет совершил экстренную посадку из-за приблизившегося истребителя Израиля, в результате чего пострадали несколько человек.
Газета.Ru 15:59
Наука
В Германии ученые используют концерт для изучения коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на The Guardian, исследование будут проводить на живом концерте исполнителя Тима Бенджко с участием около 4 тыс. человек.
ToDay News Ufa 14:08
Политика
Зеленский потребовал расшифровки каждого пункта Минских соглашений
Украина настаивает на детальной расшифровке каждого пункта Минских соглашений, чтобы понять, какие из них можно выполнить.
Известия 12:14
Игры
Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
Компания GSC на презентации Xbox представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Ролик опубликовали на YouTube-канале консоли.
РИА Новости 14:02
Происшествия
В Полтаве мужчина отпустил взятого в заложники полицейского
Несколько часов назад мужчина по имени Роман Скрыпник, который подозревается в угоне автомобиля, при задержании оказал сопротивление, угрожал гранатой и взял в заложники полицейского.
Коммерсантъ 09:32
Единоборства
Емельяненко и Исмаилов прошли процедуру взвешивания перед боем
Российские бойцы Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов накануне поединка приняли участие в процедуре взвешивания.
РИА Новости 07:59
Хоккей
НХЛ объявила тройку кандидатов на приз самому ценному игроку сезона
Самый ценный хоккеист уходящего сезона будет выбран из числа нападающих, играющих за команды «Нью-Йорка», «Эдмонтона» и «Колорадо».
CT news 11:44
Политика
Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что президент России Владимир Путин присвоил ему звание генерал-майора.
Ведомости 11:41
Игры
В Сети появилось видео с геймплеем ремейка игры Mafia
Планируется, что Mafia: Definitive Edition официально представят в сентябре. Играть в нее можно будет также на Xbox One и PlayStation.
Evo-rus.com 03:00
Армия и оружие
США и Британия обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия
Космическое командование США обладает доказательствами, которые свидетельствуют о проведении Россией испытания космического противоспутникового оружия.
РБК 15:47
Политика
ЦИК опять разместил в Twitter опрос о многодневном голосовании
Ранее глава ЦИКа заявила радиостанции «Говорит Москва», что Центризбирком удалил опрос о многодневном голосовании, потому что он нерепрезентативен.
Коммерсантъ 12:08
Общество
Рогозин заявил, что Россия и Китай намерены осваивать Луну вместе
Ранее Рогозин сообщил, что обсудил с китайскими партнерами сотрудничество в космосе, в том числе по лунной научной базе.
ТАСС 15:09
Общество
Госдума запретила курение вейпов и кальянов в общественных местах
Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон об ограничении использования электронных сигарет и кальянов.
Rambler News Service вчера в 12:24
Футбол
Тьягу Силва не хотел покидать «ПСЖ»
Капитан «ПСЖ» Тьягу Силва признался, что не планировал уходить из парижского клуба.
Матч ТВ 14:28
Общество
Заболеваемость пневмонией в Петербурге в мае выросла в десять раз
Санкт-Петербург, 23 июля 2020, 10:55 — REGNUM В Петербурге заболеваемость внебольничной пневмонией в мае выросла в десять раз.
REGNUM 03:55
Игры
Анонсирована RPG Avowed от студии Obsidian Entertainment
Inc-news.ru 15:25
Общество
Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты
Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
Интерфакс вчера в 08:20