Путешествия

РИА НовостиРИА НовостиАТОР разъяснила порядок компенсации расходов на отдых в России

Если цена поездки варьируется в диапазоне от 50 до 75 тысяч рублей, путешественнику вернут десять тысяч рублей. Максимальный кешбэк в 15 тысяч предусмотрен за туры с ценником выше 75 тысяч рублей. Список регионов, попадающих под акцию, состоит из двух групп.
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АТОР разъяснила порядок компенсации за туры по России

РБКвчера в 11:22

Ростуризм начал разработку системы кешбэка за туры по России

Известиявчера в 03:58

Источник: проект по кешбэку за туры по РФ может быть реализован на базе портала госуслуг

ТАССвчера в 07:19

АТОР разъяснила порядок компенсации расходов на отдых в России

РИА Новостивчера в 05:43

Стали известны детали кэшбека за туры по России

Взгляд.рувчера в 09:01

Ростуризм работает над системой кешбэка за внутренние туры

REGNUMвчера в 04:30

Россиянам станут возвращать часть денег за путешествия по России

Телеканал 360°вчера в 03:19
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Футбол

Тренеры «Ливерпуля» и «Челси» сцепились во время матча

Во время спорного эпизода у Лэмпарда сдали нервы. Сначала он сцепился с помощником Клоппа Пепом Линдерсом.
Вести.Ru 14:56
Финансы

Названы последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума

Москва, 22 июля 2020, 22:47 — REGNUM 24 июля Банк России в очередной раз снизит ключевую ставку до нового минимума, уверен эксперт финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами Григорий Вершинин.
REGNUM вчера в 15:47
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Здоровье

В больницах Волгограда закончились места для заболевших коронавирусом

По информации правительства Хабаровского края до 90% мест в специализированных госпиталях столицы региона уже заняты заболевшими коронавирусом COVID-19, и их число каждый день увеличивается примерно на 100 человек.
Новые Известия 11:14
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Шоу-бизнес

71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке в мини

71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке у одного из своих друзей под песню Полины Гагариной.
НТВ 05:22
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Общество

Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России

Семьям выплатили по 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.
Evo-rus.com 13:40
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Армия и оружие

Корабли НАТО прошли около крымского газового месторождения

Участвующие в военных учениях с Украиной корабли НАТО - фрегат ВМС Испании Alvaro de Bazan и болгарский сторожевой корабль "Смели" - проводят маневры в районе добывающих платформ газоконденсатного месторождения Голицыно в Черном море.
Газета.Ru вчера в 13:00
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Наука

Вскрытие выявило странные изменения в организме пациентов с COVID-19

Американские исследователи обнаружили, что повреждения в сердце, выявленные в результате вскрытия у пациентов с коронавирусной инфекцией, не являются ожидаемым типичным воспалением сердечной мышцы, как предполагалось ранее.
Российская газета 00:25
79
Общество

СК установил недостоверность данных о двойном гражданстве Мизулиной

Следственный комитет России установил недостоверность данных о двойном гражданстве сенатора Елены Мизулиной.
RT на русском 10:17
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Политика

Кремль оценил первые дни работы Дегтярева в Хабаровском крае

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев занимается актуальными проблемами региона, которые нужно срочно решать - это вопросы хозяйственного плана и экономики.
Российская газета 08:46
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Космос

«Роскосмос» установил новый рекорд по времени полета к МКС

Грузовой корабль "Прогресс МС-15" установил рекорд по времени полета к Международной космической станции, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".
РИА Новости 14:24
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Политика

Песков заявил об отсутствии решений по открытию российских границ

Россия будет открывать свои границы с другими странами по принципу взаимности, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Газета.Ru 10:40
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Футбол

«Ювентус» проиграл «Удинезе» в матче чемпионата Италии по футболу

Футболисты туринского "Ювентуса" на выезде потерпели поражение от "Удинезе" в матче 35-го тура чемпионата Италии.
РИА Новости 15:30
Происшествия

Иранский самолет совершил экстренную посадку из-за истребителя Израиля

Иранский пассажирский самолет совершил экстренную посадку из-за приблизившегося истребителя Израиля, в результате чего пострадали несколько человек.
Газета.Ru 15:59
2
Наука

В Германии ученые используют концерт для изучения коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на The Guardian, исследование будут проводить на живом концерте исполнителя Тима Бенджко с участием около 4 тыс. человек.
ToDay News Ufa 14:08
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Политика

Зеленский потребовал расшифровки каждого пункта Минских соглашений

Украина настаивает на детальной расшифровке каждого пункта Минских соглашений, чтобы понять, какие из них можно выполнить.
Известия 12:14
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Игры

Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

Компания GSC на презентации Xbox представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Ролик опубликовали на YouTube-канале консоли.
РИА Новости 14:02
316
Происшествия

В Полтаве мужчина отпустил взятого в заложники полицейского

Несколько часов назад мужчина по имени Роман Скрыпник, который подозревается в угоне автомобиля, при задержании оказал сопротивление, угрожал гранатой и взял в заложники полицейского.
Коммерсантъ 09:32
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Единоборства

Емельяненко и Исмаилов прошли процедуру взвешивания перед боем

Российские бойцы Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов накануне поединка приняли участие в процедуре взвешивания.
РИА Новости 07:59
16
Хоккей

НХЛ объявила тройку кандидатов на приз самому ценному игроку сезона

Самый ценный хоккеист уходящего сезона будет выбран из числа нападающих, играющих за команды «Нью-Йорка», «Эдмонтона» и «Колорадо».
CT news 11:44
Политика

Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что президент России Владимир Путин присвоил ему звание генерал-майора.
Ведомости 11:41
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Армия и оружие

Истребитель Су-27 перехватил самолёт-разведчик США над Чёрным морем

REGNUM 13:32
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Игры

В Сети появилось видео с геймплеем ремейка игры Mafia

Планируется, что Mafia: Definitive Edition официально представят в сентябре. Играть в нее можно будет также на Xbox One и PlayStation.
Evo-rus.com 03:00
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Армия и оружие

США и Британия обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия

Космическое командование США обладает доказательствами, которые свидетельствуют о проведении Россией испытания космического противоспутникового оружия.
РБК 15:47
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Политика

ЦИК опять разместил в Twitter опрос о многодневном голосовании

Ранее глава ЦИКа заявила радиостанции «Говорит Москва», что Центризбирком удалил опрос о многодневном голосовании, потому что он нерепрезентативен.
Коммерсантъ 12:08
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Общество

Рогозин заявил, что Россия и Китай намерены осваивать Луну вместе

Ранее Рогозин сообщил, что обсудил с китайскими партнерами сотрудничество в космосе, в том числе по лунной научной базе.
ТАСС 15:09
2
Общество

Госдума запретила курение вейпов и кальянов в общественных местах

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон об ограничении использования электронных сигарет и кальянов.
Rambler News Service вчера в 12:24
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Футбол

Тьягу Силва не хотел покидать «ПСЖ»

Капитан «ПСЖ» Тьягу Силва признался, что не планировал уходить из парижского клуба.
Матч ТВ 14:28
Общество

Заболеваемость пневмонией в Петербурге в мае выросла в десять раз

Санкт-Петербург, 23 июля 2020, 10:55 — REGNUM В Петербурге заболеваемость внебольничной пневмонией в мае выросла в десять раз.
REGNUM 03:55
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Игры

Анонсирована RPG Avowed от студии Obsidian Entertainment

Inc-news.ru 15:25
Общество

Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты

Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
Интерфакс вчера в 08:20
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