Если цена поездки варьируется в диапазоне от 50 до 75 тысяч рублей, путешественнику вернут десять тысяч рублей. Максимальный кешбэк в 15 тысяч предусмотрен за туры с ценником выше 75 тысяч рублей. Список регионов, попадающих под акцию, состоит из двух групп.

АТОР разъяснила порядок компенсации расходов на отдых в России

Футбол Тренеры «Ливерпуля» и «Челси» сцепились во время матча Во время спорного эпизода у Лэмпарда сдали нервы. Сначала он сцепился с помощником Клоппа Пепом Линдерсом.

Финансы Названы последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума Москва, 22 июля 2020, 22:47 — REGNUM 24 июля Банк России в очередной раз снизит ключевую ставку до нового минимума, уверен эксперт финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами Григорий Вершинин. 243

Здоровье В больницах Волгограда закончились места для заболевших коронавирусом По информации правительства Хабаровского края до 90% мест в специализированных госпиталях столицы региона уже заняты заболевшими коронавирусом COVID-19, и их число каждый день увеличивается примерно на 100 человек. 66

Армия и оружие Корабли НАТО прошли около крымского газового месторождения Участвующие в военных учениях с Украиной корабли НАТО - фрегат ВМС Испании Alvaro de Bazan и болгарский сторожевой корабль "Смели" - проводят маневры в районе добывающих платформ газоконденсатного месторождения Голицыно в Черном море. 133

Наука Вскрытие выявило странные изменения в организме пациентов с COVID-19 Американские исследователи обнаружили, что повреждения в сердце, выявленные в результате вскрытия у пациентов с коронавирусной инфекцией, не являются ожидаемым типичным воспалением сердечной мышцы, как предполагалось ранее. 79

Политика Кремль оценил первые дни работы Дегтярева в Хабаровском крае Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев занимается актуальными проблемами региона, которые нужно срочно решать - это вопросы хозяйственного плана и экономики. 401

Футбол «Ювентус» проиграл «Удинезе» в матче чемпионата Италии по футболу Футболисты туринского "Ювентуса" на выезде потерпели поражение от "Удинезе" в матче 35-го тура чемпионата Италии.

Наука В Германии ученые используют концерт для изучения коронавируса Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на The Guardian, исследование будут проводить на живом концерте исполнителя Тима Бенджко с участием около 4 тыс. человек. 6

Политика Зеленский потребовал расшифровки каждого пункта Минских соглашений Украина настаивает на детальной расшифровке каждого пункта Минских соглашений, чтобы понять, какие из них можно выполнить. 295

Игры Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 Компания GSC на презентации Xbox представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Ролик опубликовали на YouTube-канале консоли. 316

Происшествия В Полтаве мужчина отпустил взятого в заложники полицейского Несколько часов назад мужчина по имени Роман Скрыпник, который подозревается в угоне автомобиля, при задержании оказал сопротивление, угрожал гранатой и взял в заложники полицейского. 568

Хоккей НХЛ объявила тройку кандидатов на приз самому ценному игроку сезона Самый ценный хоккеист уходящего сезона будет выбран из числа нападающих, играющих за команды «Нью-Йорка», «Эдмонтона» и «Колорадо».

Политика Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что президент России Владимир Путин присвоил ему звание генерал-майора. 3,9K

Футбол Тьягу Силва не хотел покидать «ПСЖ» Капитан «ПСЖ» Тьягу Силва признался, что не планировал уходить из парижского клуба.