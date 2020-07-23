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В АТОР разъяснили условия компенсации расходов на отдых в России

В Ассоциации туроператоров России разъяснили условия возврата части потраченных туристами средств при отдыхе на территории субъектов федерации.В источнике
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РБК

АТОР разъяснила порядок компенсации за туры по России

РБКвчера в 11:22
Взгляд.ру

Стали известны детали кэшбека за туры по России

Взгляд.рувчера в 09:01
Телеканал 360°

Россиянам станут возвращать часть денег за путешествия по России

Телеканал 360°вчера в 03:19
REGNUM

Названы регионы РФ, за путешествие по которым можно получить кешбэк

REGNUMвчера в 06:27
Известия

Ростуризм начал разработку системы кешбэка за туры по России

Известиявчера в 03:58
РИА Новости

АТОР разъяснила порядок компенсации расходов на отдых в России

РИА Новостивчера в 05:43
ТАСС

Ростуризм разрабатывает систему кешбэка за туры по России

ТАССвчера в 02:49
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Правозащитник сообщил об уходе 40 сторонников Сергия из монастыря

Более 40 человек, включая монахинь, духовенство и мирян, уже покинули Среднеуральский женский монастырь из-за несогласия с действиями лишенного сана схимонаха Сергия (Романова), но большинство насельниц до сих пор остается в обители, сообщил РИА Новости директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора, религиовед Роман Силантьев со ссылкой на свои источники в монастыре.
Правозащитник сообщил об уходе 40 сторонников Сергия из монастыря
РИА Новости12:19
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Путин обсудил с Трампом контроль над вооружениями

«Президент Трамп вновь выразил надежду на то, что трехсторонней гонки вооружений между Китаем, Россией и США удастся избежать, а также заявил о том, что ожидает прогресса от предстоящей встречи по контролю над вооружениями в Вене»,— сообщил в Twitter официальный представитель Белого дома Джадд Дир.
Коммерсантъ13:08
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Александр Калягин объявил о старте чемпионата «ArtMasters»

Председатель Союза театральных деятелей РФ, худрук московского театра «Et Сetera» Александр Калягин объявил о старте первого в России чемпионата творческих компетенций «ArtMasters» в сфере театра, кино, музыки и медиа.
Ридус12:09
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