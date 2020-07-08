Общество

Газета.RuГазета.RuВ АТОР спрогнозировали сроки возобновления зарубежного туризма

Авиасообщение между Россией и наиболее популярными туристическими направлениями мира возобновится в лучшем случае в конце сентября. Такой прогноз сделала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в эфире радиостанции "Говорит Москва".
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с чего всё началось

В АТОР представили оптимистичный сценарий открытия Россией международного авиасообщения

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила, что путешествовать россияне смогут только в случае снятия угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Говорит Москва07:23

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Дата открытия театров в Москве и прогноз для туристов. Главное о коронавирусе за 8 июля

ТАСС11:56

В АТОР спрогнозировали открытие зарубежных туристических направлений не ранее конца сентября

Интерфакс09:11

В АТОР представили «радужный» сценарий возобновления авиасообщения

РБК09:57

Туроператоры ожидают возобновления выездного туризма не раньше конца сентября

Коммерсантъ09:05

Раскрыты перспективы россиян провести отпуск за границей

Телеканал 360°08:35

В АТОР представили оптимистичный сценарий открытия Россией международного авиасообщения

Говорит Москва07:23

АТОР спрогнозировала сроки возобновления зарубежного туризма

РИА Новости11:07
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Рендеры «Русского Прадо» от УАЗ опубликованы впервые

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Армия и оружие

Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции

В Турции прошли испытания российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".
Российская газета вчера в 04:41
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Общество

ФСБ подтвердила секретность данных в деле советника главы «Роскосмоса»

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России приобщили к уголовному делу о госизмене в отношении советника главы «Роскосмоса» и бывшего журналиста издания «Коммерсант» Ивана Сафронова два экспертных заключения, которые подтверждают секретность переданных им сведений.
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Политика

Грызлов: Киев отказался от договоренностей по обмену удерживаемых лиц

Москва, 8 июля 2020, 21:00 — REGNUM Киев отказался от согласованных ранее договоренностей по составлению списков на обмен в соответствии с четырьмя категориями удерживаемых лиц.
REGNUM 14:00
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Общество

СЖР: полиция считает одиночные пикеты в период карантина нарушением

«По статье 20.2 КоАП РФ люди нарушают эти меры, если выходят в одиночные пикеты и заслуживают наказания в виде штрафа в размере от 10 тыс. до 20 тыс. руб.»,— сказал господин Соловьев.
Коммерсантъ 12:39
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Политика

Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии

Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Газета.Ru вчера в 18:36
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Экономика

Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму

Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM вчера в 04:30
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Общество

Mercedes устранила проблемы с коробкой передач

Команда Mercedes приняла меры по устранению проблемы с датчиком коробки передач, которая возникала на обеих машинах по ходу всего гоночного уик-энда Гран При Австрии, сообщает испанский журналист Альберто Фабрега.
Autosport.com.ru 10:21
Общество

В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет добровольной

Вакцинация против коронавирусной инфекции будет добровольной, на сегодняшний день в России в разработке 17 перспективных вакцин, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Интерфакс 14:06
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Политика

Матвиенко: Медведев не станет пожизненным сенатором автоматически

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что действующее законодательство не предполагает автоматического наделения статусом пожизненного сенатора бывших президентов, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:47
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Общество

Никиту Джигурду задержали у Дивеевского монастыря

"На территорию Дивеевского монастыря прибыл наряд сотрудников полиции, которые проводят проверку по факту прохождения нами - внимание! - блокпостов в мирном городе в мирное время!" - пожаловалась она.
Газета.Ru 11:18
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Авто

АвтоВАЗ устранит дефект 16-клапанного двигателя на автомобилях Lada

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Экономика

Подсчитаны потери экономики от ожирения работников

Эксперты впервые оценили влияние плохого питания и ожирения на 13 отраслей экономики — от сельского хозяйства до розничной торговли — в 19 странах.
Lenta.ru 07:50
Общество

Летние кинотеатры заработают в Подмосковье с 15 июля

С 15 июля в Московской области смогут возобновить работу кинотеатры под открытым небом, соответствующее постановление подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
РИАМО 11:53
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Армия и оружие

ООН обвинила российских военных в преступлениях в Сирии

Комиссия считает, что Сирия и РФ причастны к атакам на гражданские объекты. ООН обвинила российских военных в преступлениях в Сирии.
Piter.tv 01:02
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Политика

Госдума 23 июля примет закон о приравнивании отчуждения к экстремизму

Москва, 8 июля 2020, 17:13 — REGNUM Госдума может 23 июля принять закон о приравнивании к экстремизму отчуждения территорий РФ.
REGNUM 10:13
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Экономика

Углеродный налог в ЕС обойдется России в 33 млрд евро

Аналитики аудиторской компании KPMG подсчитали, что при реализации базового сценария введения нового углеродного налога в Евросоюзе, отечественные экспортеры заплатят порядка 33 млрд евро в 2025-2030 годах.
Газета.Ru 14:27
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Общество

Ученые перечислили места с повышенным риском заражения коронавирусом

Специалисты в разговоре с «Известиями» перечислили места, где риск заражения коронавирусом наиболее высок.
Известия вчера в 18:42
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Происшествия

Число погибших в Японии из-за ливней достигло 52

На юго-запад Японии обрушились сильные ливни, жертвами которых, по последним данным. стали по меньшей меря пятбдесят два человека, двенадцать считаются пропавшими без вести.
Страна Советов on-line вчера в 14:33
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Общество

Период выплаты пособий по безработице в повышенном размере продлен

Правительство РФ внесло очередные изменения в постановление от 27.03.2020 № 346 «О размерах максимальной и минимальной величин пособия по безработице на 2020 год».
Экономика и жизнь 10:08
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Происшествия

Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане

В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
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Назван самый мощный смартфон в мире. Он стоит 66 тысяч рублей

Модель официально не продается в России, на а AliExpress за устройство просят от 66 тысяч рублей и больше.
Российская газета 10:30
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Игры

Techland пообещала поддерживать Dying Light 2 не хуже первой части

3DNews 09:28
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Адвокат Ефремова заявил о намерении добиться оправдания актера

Защита актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП на Садовом кольце 8 июня, намерена добиваться его оправдания.
РБК 12:22
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Игры

Ubisoft раздаёт 7-дневный триал на Uplay+ с доступом к сотне игр

Перед началом конференции Ubisoft Forward французский издатель решил раздать 7-дневный триал на свою премиальную подписку Uplay+.
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Гонщик Квят объяснил отказ вставать на колено на акции против расизма

ТАСС Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят объяснил, что преклонение колена на акции против расизма противоречит его менталитету.
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Blizzard анонсировала старт бета-теста World of Warcraft: Shadowlands

Blizzard назвала примерную дату начала бета-теста World of Warcraft: Shadowlands в рамках открытой презентации дополнения.
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Некоторые устаревшие правила ЗОЖ опроверг теледоктор Мясников

Александр Мясников поделился некоторыми медицинскими назначениями, которые совсем не соответствуют здоровому образу жизни.
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МВД предложило изменить водительские права и ПТС

МВД предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
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Собчак задержали на Лубянке за участие в несогласованной акции

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