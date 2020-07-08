Общество

Газета.RuГазета.RuВ АТОР спрогнозировали сроки возобновления зарубежного туризма

Авиасообщение между Россией и наиболее популярными туристическими направлениями мира возобновится в лучшем случае в конце сентября. Такой прогноз сделала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в эфире радиостанции "Говорит Москва".
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В АТОР представили оптимистичный сценарий открытия Россией международного авиасообщения

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила, что путешествовать россияне смогут только в случае снятия угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Говорит Москвавчера в 07:23

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Эксперты сориентировали россиян по срокам возобновления зарубежного туризма

Российская газетавчера в 21:41

В АТОР спрогнозировали открытие зарубежных туристических направлений не ранее конца сентября

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АТОР спрогнозировала сроки возобновления зарубежного туризма

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В АТОР представили «радужный» сценарий возобновления авиасообщения

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Раскрыты перспективы россиян провести отпуск за границей

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В АТОР представили оптимистичный сценарий открытия Россией международного авиасообщения

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Дата открытия театров в Москве и прогноз для туристов. Главное о коронавирусе за 8 июля

ТАССвчера в 11:56
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Общество

Губернатора Хабаровского края Фургала не будут исключать из партии

По данным СК РФ, Фургал задержан в связи с расследованием многоэпизодного дела в отношении ОПГ, причастной к совершению ряда особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.
ТАСС вчера в 20:30
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Энергетика

Цены на бензин в России защитили от снижения

Власти решили защитить цены на бензин в России от снижения и отказались менять порядок их образования, в том числе отменять механизм демпфирующей надбавки нефтеперерабатывающим заводам, пишут «Ведомости».
Lenta.ru 06 июля в 02:29
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Единоборства

Харитонов хочет сразиться с Александром Емельяненко в сентябре

Известный российский боец смешанного единоборств Сергей Харитонов ответил на слова другого популярного россиянина - Александра Емельяненко о принятии его вызова на поединок.
CT news вчера в 14:19
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Здоровье

Зафиксирован третий случай в мире полного излечения от ВИЧ

Специалистами зафиксирован третий случай в мире полного излечения от ВИЧ. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 08:33
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Шоу-бизнес

Звезда «Сватов» Федор Добронравов напугал поклонников своей внешностью

Planet Today вчера в 07:35
Общество

В Барнауле покинул пост глава комитета по развитию предпринимательства

Исполнять обязанности будет начальник отдела по потребительскому рынку Наталья Чмерева Председатель комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации Барнаула Александр Пугач освободил должность, сообщает "Банкфакс".
АМИТЕЛ вчера в 09:49
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Общество

«Это позор»: Лоза раскритиковал КВН

Студенты, задействованные в КВН, не доучиваются как следует и позорят этим свои вузы, заявил певец Юрий Лоза в интервью "Вечерней Москве".
РИА Новости вчера в 22:16
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Футбол

Шамиль Газизов стал новым генеральным директором «Спартака»

Новым генеральном директором московского "Спартака" стал Шамиль Газизов, занимавший аналогичный пост в "Уфе".
Российская газета вчера в 16:19
Шоу-бизнес

Авербух рассказал о романе с Арзамасовой из «Папиных дочек»

Как сообщает «Общественная служба новостей», профессиональный фигурист, тренер по фигурному катанию Илья Авербух прокомментировал свой роман с звездой «Папиных дочек» Елизаветой Арзамасовой.
CT news вчера в 17:29
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Здоровье

Часть устаревших правил ЗОЖ опроверг теледоктор Мясников

Александр Мясников поделился некоторыми медицинскими назначениями, которые совсем не соответствуют здоровому образу жизни.
ToDay News Ufa вчера в 05:36
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Футбол

«Спартак» выступил с заявлением в отношении Селихова

"Спартак" в среду встретится с московским "Локомотивом" в рамках 27-го тура чемпионата России по футболу.
РИА Новости вчера в 08:30
Происшествия

Названы имена давших показания против губернатора Хабаровского края россиян

Уголовное дело в отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала было возбуждено после показаний нескольких арестованных россиян, предположительно, его сообщников.
Lenta.ru вчера в 21:22
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Общество

В России могут ввести новое пособие в размере 50 тыс. рублей в год

Почти 50 тысяч рублей в год могут дать россиянам, введя новое пособие.
Вечерний курьер 06 июля в 16:02
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Кино

Джуд Лоу сыграет Капитана Крюка в новой экранизации «Питера Пэна»

Многие другие студии выпустили свои версии этой истории на большие и маленькие экраны, включая картины Стивена Спилберга «Капитан Крюк» (1991) и Джо Райта «Пэн: Путешествие в Нетландию» (2015).
Inc-news.ru вчера в 08:02
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Общество

Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице

По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
REGNUM 07 июля в 07:12
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Политика

Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению

Россия не звала Китай принять участие в трехсторонних переговорах по разоружению с Соединенными Штатами.
Деловое.ТВ вчера в 05:36
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Автоспорт

Фернандо Алонсо подписал контракт с командой Renault «Формулы-1»

Двукратный чемпион «Формулы-1», испанский пилот Фернандо Алонсо подписал контракт с Renault.
Известия вчера в 15:45
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Общество

Роулинг подписала письмо против насаждения толерантности

Lenta.ru вчера в 19:31
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Кино

Студия Universal перенесла новые части «Хэллоуина» на год

Студия Universal решила не рисковать релизом новой части «Хэллоуина» в этом году, перенеся её на год — та же участь постигла и последующее продолжение.
Игромания.ру вчера в 13:25
Футбол

Киевское «Динамо» стало обладателем Кубка Украины

Газета.Ru вчера в 17:29
Экономика

Мобильная связь в России может подорожать на 14%

Во втором полугодии 2020 года минимальные пакетные тарифы на связь могут подорожать в среднем на 14%.
Российская газета вчера в 03:58
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Шоу-бизнес

Экс-солист MBAND Анатолий Цой 10 лет скрывал жену и детей от публики

Экс-солист MBAND Анатолий Цой 10 лет скрывал жену и детей от публики Напомним, что в середине апреля группа MBAND объявила о распаде после шести лет существования.
Вокруг ТВ 07 июля в 10:05
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Гаджеты

Samsung откажется от комплектования смартфонов зарядным устройством

Компания может прекратить обязательное комплектование зарядками устройств вслед за американской Apple, которая также в 2020 году намерена перестать включать в комплект новых устройств зарядное устройство.
РЕН ТВ вчера в 19:07
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Экономика

Суд разрешил британскому банку Cynergy не платить по долгу Вексельбергу

Высокий суд Англии, а теперь и Апелляционный суд признали, что Cynergy соблюдали условия кредитного договора — если бы они не перестали платить по кредиту, то США могли ввести вторичные санкции против самого банка, за транзакции с лицом, находящимся по персональными американскими санкциями.
Ведомости вчера в 23:11
Политика

Матвиенко заявила о готовности России работать над открытием границ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не заинтересована в закрытии границ с другими странами и готова работать над их открытием.
Газета.Ru вчера в 08:34
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Происшествия

Часть жильцов дома на Сахалине эвакуировали после взрыва

РБК вчера в 19:28
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Происшествия

Свыше 50 человек эвакуировали из-за прорыва дамбы в Подмосковье

Спасатели оперативно эвакуировали свыше 50 жителей города Руза в Подмосковье после разлива реки Городенка и прорыва дамбы.
Газета.Ru вчера в 20:14
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Происшествия

Группа сахалинцев крала газолин с нефтепровода и продавала заправкам

Работники предприятия узнавали дату и время, когда можно незаметно проехать к узлу комплексной установки нефтепровода.
АСТВ вчера в 23:38
Здоровье

32 новых случая заражения коронавирусом за сутки выявлено на Алтае

В Республике Алтай в среду, 8 июля, выявлено 32 новых случая коронавирусной инфекции.
Новости Горного Алтая вчера в 22:32
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Игры

Blizzard анонсировала старт бета-теста World of Warcraft: Shadowlands

Blizzard назвала примерную дату начала бета-теста World of Warcraft: Shadowlands в рамках открытой презентации дополнения.
CyberSport.ru вчера в 12:40
Как работают Яндекс.Новости?
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