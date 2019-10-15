Общество

ЗакC.РуЗакC.РуВ Абакане объявлен траур из-за гибели мэра в ДТП

В Абакане 16 октября объявлено днем траура из-за смерти мэра города Николая Булакина в автокатастрофе, сообщили в мэрии.
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В Абакане 16 октября объявили днем траура из-за гибели мэра

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ТАССвчера в 23:55

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