Общество
ЗакC.РуВ Абакане объявлен траур из-за гибели мэра в ДТП
В Абакане 16 октября объявлено днем траура из-за смерти мэра города Николая Булакина в автокатастрофе, сообщили в мэрии.
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Политика
Экологических активистов и Грету Тунберг заподозрили в связи с Россией
Депутат Европарламета Йорг Мойтен призвал выяснить, причастна ли Россия к финансированию климатических акций, проходящих в Европе.
Известия 02:56
Футбол
Карасев рассудит матч 13-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Ростовом»
ТАСС Спорт вчера в 18:22
Экономика
В России задумали выдавать ипотеку под 0,1 процента
С инициативой о запуске в России льготной ипотеки для жителей сельской местности в мае выступил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Lenta.ru вчера в 07:47
Политика
Путин в Эр-Рияде начал переговоры с королем Саудовской Аравии
В Эр-Рияде начались переговоры президента РФ Владимира Путина с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азиз Аль Саудом.
Росбалт вчера в 07:59
Происшествия
Екатеринбурженку, пропавшую после продажи машины, нашли мертвой
Тело пропавшей пять дней назад 27-летней Ксении Каторгиной во вторник обнаружили Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, где у нее была назначена встреча с потенциальной покупательницей автомобиля.
Вести.Ru 04:32
Общество
В Рязанской области вместо НТВ показали порно
Российская газета 03:52
Кино
Женщину-кошку в новом «Бэтмене» сыграет Зои Кравиц
Ранее Женщину-кошку в фильмах про Бэтмена играли Ли Мериуэзер (1966 год), Мишель Пфайффер (1992 год), Халле Берри (2004 год) и Энн Хэтэуэй (2012 год).
Афиша Daily 02:05
Общество
Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением
Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.
Российская газета вчера в 11:42
Происшествия
В Петербурге перевернулся микроавтобус, есть погибший
В Курортном районе Петербурга перевернулся микроавтобус Peugeot, один человек погиб, еще семеро пострадали.
Интерфакс 04:08
Политика
«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова
В Чеченской Республике (ЧР) уже несколько месяцев идет зачистка правящей элиты из-за нелояльности ее главе Рамзану Кадырову, сообщает «Новая газета».
Коммерсантъ вчера в 13:44
Армия и оружие
США ввели санкции против Турции
Соединенные Штаты Америки ввели санкции в отношении министерств обороны и энергетики Турции, сообщается на сайте Минфина США.
DP.RU 00:46
Общество
В Минске задержана попавшая под санкции США россиянка
Сотрудница «Агентства интернет-исследований» Анна Богачева, в 2018 году попавшая под санкции США, задержана в Минске.
Lenta.ru 04:38
Общество
Проходит церемония прощания с космонавтом Алексеем Леоновым
На Федеральном военном мемориальном кладбище Минобороны, расположенном в подмосковных Мытищах, проходит прощание с космонавтом Алексеем Леоновым.
Коммерсантъ 04:05
Происшествия
Появилось видео с места обрушения жилого дома в Приморье
Появилось видео с места обрушения перекрытий в приморском поселке Новонежино.
Известия 03:11
Политика
США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
Новая американская Северная доктрина нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.
РИА Новости вчера в 20:36
Политика
Верховный суд смягчил приговор украинцу Давыденко за шпионаж
Верховный суд РФ снял 3,5 года с приговора гражданину Украины Константину Давыденко, получившему 10,5 лет колонии строгого режима за шпионаж, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 04:34
Единоборства
Енджейчик победила Уотерсон на турнире UFC Fight Night 161
Польская боец смешанного стиля (ММА) Йоанна Енджейчик, являющаяся бывшей чемпионкой женского дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), одержала верх в поединке над Мишель Уотерсон из США на турнире UFC Fight Night 161, проходившем в Тампе.
REGNUM 13 октября в 05:01
Происшествия
Адвокаты сестёр Хачатурян ответили на вопросы RT об уголовном деле
Адвокаты девушек Мари Давтян, Алексей Липцер, Ярослав Пакулин и Алексей Паршин в беседе с RT ответили на главные вопросы, возникшие за время следствия.
RT на русском 02:11
Политика
Украина рассказала об альтернативе «формуле Штайнмайера»
1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях.
Lenta.ru 01:09
Происшествия
СК проводит обыски по делу ФБК в 30 регионах России
Следственный комитет подтвердил, что по делу об отмывании денег через Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) проводятся обыски в 30 регионах России.
Газета.Ru 04:34
Общество
Покойник развеселил родственников на своих похоронах
Lenta.ru вчера в 05:26
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия 13 октября в 20:18
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров рассказал о знакомстве с третьей женой Ольгой Абрамовой
Лидер музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров рассказал о знакомстве с третьей женой Ольгой Абрамовой.
Актуальные Новости вчера в 03:52
Общество
В России назначен первый штраф по статье о фейковых новостях
КоАП ("Злоупотребление свободой массовой информации") и назначил в размере 200 тыс. руб.
Газета.Ru 05:02
Наука
Выявлена связь между медленной ходьбой и ранним старением мозга
MedikForum.ru 12 октября в 10:06
Происшествия
Боец MMA Мирзаев был избит в своей квартире за оскорбления Хабиба
На бойца смешанного стиля (MMA) Расула Мирзаева было совершено нападение в его собственной квартире в Москве.
Газета.Ru 04:53
Шоу-бизнес
Наташа Королева обратилась к Зеленскому
Российская артистка Наташа Королева опубликовала в своем Instagram обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила его разрешить ей въезд на территорию страны.
Известия вчера в 19:47
Шоу-бизнес
Алексей Панин оказался в психушке из-за бывшей жены
После разрыва Алексей Панин не виделся с бывшей женой, которая эмигрировала в США, оборвав контакты со всеми знакомыми в России.
Bimru.ru 01:50
Политика
Писательницу Ольгу Токарчук освободили от налога на Нобелевскую премию
Министр финансов Польши Ежи Квечиньский сообщил в своем Twitter, что освободил писательницу Ольгу Токарчук от подоходного налога на Нобелевскую премию.
РИА Новости 04:46