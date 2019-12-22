Политика

Sibnovosti.ruSibnovosti.ruВ Абакане проходят досрочные выборы мэра

В воскресенье, 22 декабря, стартовали выборы главы Абакана - в городе открыты все 74 избирательных участка, сообщили в Избиркоме. Голосование завершится в 20:00. Досрочные выборы назначены в связи с гибелью Николая Булакина - бывший глава Абакана погиб в ДТП осенью 2019 года.
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Город в России, столица Хакасии. Составляет административно-территориальную единицу город, образует одноимённое муниципальное образование город Абакан со статусом городского округа как единственный населённый пункт в его составе.
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