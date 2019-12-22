Политика
Sibnovosti.ruВ Абакане проходят досрочные выборы мэра
В воскресенье, 22 декабря, стартовали выборы главы Абакана - в городе открыты все 74 избирательных участка, сообщили в Избиркоме. Голосование завершится в 20:00. Досрочные выборы назначены в связи с гибелью Николая Булакина - бывший глава Абакана погиб в ДТП осенью 2019 года.
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К полудню в Абакане проголосовало менее 6 процентов избирателей
Республиканская Телевизионная Сеть00:21
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Спорт
ВАДА ответило на заявление СК РФ об изменении базы данных Родченковым
Согласно заявлению СК РФ, все полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов.
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В Уфе локализовали пожар на нефтехимическом заводе
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Kia выпустит кроссовер XCeed в России
В 2020 году Kia выпустит на российский рынок несколько новых моделей.
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В Госдуме предложили Роскомнадзору провести перепись сим-карт россиян
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил Роскомнадзору провести перепись всех абонентов связи.
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Аналитики оценили риск задержки строительства «Северного потока-2»
Санкции США против компаний — участников строительства газопровода «Северный поток-2» могут привезти к задержкам реализации проекта на несколько месяцев.
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В одной из последних публикаций Бузовой в Instagram Давид написал Ольге публичное признание в любви, сопроводив его смайликом-сердечком.
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13 декабря президент США Дональд Трамп объявил о заключении первого соглашения с Китаем.
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на реплику главного тренера московской команды «Локомотив» Юрия Сёмина о «говорящих попугаях», направленную в его адрес.
Политика
Зюганов не исключил досрочных выборов президента
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
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Гончарук рассказал о последствиях газового соглашения для украинцев
Премьер Украины Алексей Гончарук прокомментировал соглашение на пятилетний транзит российского газа через Украину.
Экономика
ПФР рассказал о порядке индексации пенсий после увольнения
Пенсия работающих пенсионеров с 2016 года индексируется после их увольнения, сообщил в интервью «Российской газете» председатель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
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В Апатитах подростки избили полицейских
Политика
МИД Польши ответил на слова Путина о Второй мировой войне
Ранее замглавы польского МИД Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что власти Польши анализируют слова Владимира Путина о начальном периоде Второй мировой войны и изучают возможность дипломатической реакции.
Музыка
Оскорбившего Гагарину участника шоу «Голос» высмеял Шнуров
Поведение начинающего музыканта в прошлом выпуске сильно оскорбило Полину Гагарину: исполняя песню группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая» мужчина слишком сильно вошел в образ гопника и высыпал Гагариной на стол горсть семечек.
Происшествия
Неизвестные ограбили безработного на 9,5 млн рублей в Москве
Двое неизвестных в медицинских масках избили и ограбили безработного в подъезде жилого дома на юго-востоке Москвы.
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору пиротехники
В преддверии Нового года Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору фейерверков, салютов и другой пиротехники.
Происшествия
Полицейский скончался от огнестрельного ранения в Саратове
Сотрудник полиции в Саратове скончался в ночь на воскресенье, 22 декабря, в больнице после получения огнестрельного ранения.
Политика
Парламент Великобритании одобрил законопроект о Brexit
Правительство страны надеется, что законопроект будет согласован обеими палатами, а далее его в ближайшие недели подпишет королева Елизавета II.
Единоборства
Денис Лебедев проиграл Табисо Мчуну
Только что в Красноярске завершился поединок за вакантный титул WBC Silver в первом тяжелом весе между вернувшимся на ринг 40-летним экс-чемпионом мира в этом весе Денисом Лебедевым и 31-летним южноафриканцем Табисо Мчуну.
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Лестер» в матче АПЛ
Гаджеты
Apple заработала 66% всей прибыли на рынке смартфонов в 2019 году
Согласно исследованию компании Counterpoint Research «купертиновкая» компания в третьем квартале 2019-го года заработала 66% прибыли от всего рынка смартфонов, а это меньше чем годом ранее, когда у Apple показатель был 80%.
Биатлон
Йоханнес Бё выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира во Франции
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё завоевал золото в гонке преследования на 12,5 км на третьем этапе Кубка мира, который проходит во французском Анси.
Футбол
«ПСЖ» разгромил «Амьен» с дублем Мбаппе
Главным героем встречи стал нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, оформивший в матче дубль (10-я и 65-я минуты).
Происшествия
Момент смертельного ДТП на МКАД попал на видео
В Сети появилось видео ДТП на 23 километре МКАД, в результате которого погиб человек.
Политика
Москва и Киев договорились по газу
Россия и Украина при участии Европейской комиссии достигли принципиального соглашения по газу, рассказал вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, который назвал подобное решение «очень хорошей новостью».
Единоборства
Александр Емельяненко прокомментировал вызов Рамзана Кадырова на бой
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко отреагировал на вызов на бой от главы Чечни Рамзана Кадырова.
Культура
Как в юмористические шоу проникла политика
Как в юмористические шоу проникла политика Российские юмористы и шоумены начали говорить об увеличении количества запретных тем на телевидении.
Армия и оружие
В ЛНР заявляют об отсутствии обстрелов за сутки со стороны Украины
"За 20 декабря со стороны вооруженных формирований Украины обстрелов не зафиксировано", - заявил представитель ЛНР.