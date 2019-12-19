Политика
REGNUMВ Абакане стартовали выборы мэра
Как сообщало ИА REGNUM, эти выборы главы Абакана являются досрочными. Николай Булакин, руководивший столицей Хакасии с 1995 года, в октябре текущего года погиб в ДТП. За кресло мэра Абакана поборются Иван Аксёнов, Алексей Лемин,Василий Мельцер, Михаил Молчанов.
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Для выборов мэра Абакана изготовлено 129 тысяч бюллетеней. Полиция охраняет их в круглосуточном режиме
Шанс (г. Абакан)18 декабря в 22:26
В Абакане накануне выборов мэра появились провокационные листовки
Новая Хакасия.Online19 декабря в 22:35
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