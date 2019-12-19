Политика

REGNUMREGNUMВ Абакане стартовали выборы мэра

Как сообщало ИА REGNUM, эти выборы главы Абакана являются досрочными. Николай Булакин, руководивший столицей Хакасии с 1995 года, в октябре текущего года погиб в ДТП. За кресло мэра Абакана поборются Иван Аксёнов, Алексей Лемин,Василий Мельцер, Михаил Молчанов.
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В Абакане начались выборы мэра

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