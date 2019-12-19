Политика

REGNUMREGNUMВ Абакане стартовали выборы мэра

Как сообщало ИА REGNUM, эти выборы главы Абакана являются досрочными. Николай Булакин, руководивший столицей Хакасии с 1995 года, в октябре текущего года погиб в ДТП. За кресло мэра Абакана поборются Иван Аксёнов, Алексей Лемин,Василий Мельцер, Михаил Молчанов.
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Выборы главы Абакана: явка вдвое ниже, чем в 2018 году

Шанс (г. Абакан)вчера в 23:23

Абакан выбирает сегодня мэра

Эхо Москвывчера в 23:02

Столица Хакасии готова к выборам своего мэра

Московский Комсомолец Хакасия18 декабря в 23:50

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Республиканская Телевизионная Сетьвчера в 20:46

В Абакане на 10 утра проголосовали 1725 человек

Хакасиявчера в 22:11

Жители Абакана выбирают мэра из четырех кандидатов. Еще один опоздал

ИА Хакасиявчера в 19:53

В Абакане стартовали досрочные выборы мэра

Новая Хакасия.Onlineвчера в 22:07
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Автоматически обработано 7108 источников, обновлено вчера в 23:58, Ашберн
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Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности

Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
Российская газета вчера в 05:33
Политика

Зюганов не исключил досрочных выборов президента

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
Коммерсантъ вчера в 08:08
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Эндокринолог назвала способ окончательно избавиться от жира на животе

Американский врач-эндокринолог Элизабет Лоуден рассказала о способах похудеть даже при медленном обмене веществ и окончательно избавиться от жира на животе.
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Происшествия

В Апатитах подростки избили полицейских

ТАСС вчера в 08:12
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Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за санкций США

Предприятие Allseas (Швейцария) сообщило об остановке строительства "Северного потока-2" из-за ожидаемых американских ограничительных мер.
Российский Диалог вчера в 01:40
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NI: в США признали превосходство российской артиллерии

Газета.Ru вчера в 19:22
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«Ливерпуль» выиграл клубный чемпионат мира

Английский "Ливерпуль" выиграл клубный чемпионат мира, обыграв бразильскую команду, обладателя Кубка Либертадорес "Фламенго".
Газета.Ru вчера в 15:10
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Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов

Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск ликвидируемого латвийского банка ABLV Bank к певцу Филиппу Киркорову и постановил выставить на торги квартиру артиста.
РИА Новости 18 декабря в 21:16
Авто

АвтоВАЗ выпустил 400-тысячную Lada Vesta

Автозавод LADA Ижевск выпустил в декабре 400-тысячный автомобиль семейства LADA Vesta.
Автоновости дня 19 декабря в 07:36
Авто

Появились фото новой эксклюзивной УАЗ «Буханки»

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) начал производство эксклюзивной версии своей уже ставшей легендарной "Буханки".
Народные новости 20 декабря в 20:32
Происшествия

Угроза взрыва на рождественской ярмарке в Берлине не подтвердилась

В Берлине из-за угрозы взрыва эвакуировали рождественский рынок.
Вести.Ru вчера в 17:35
Футбол

«Монако» с Головиным разгромил «Лилль» в чемпионате Франции

В матче 19-го тура чемпионата Франции "Монако" одержал волевую победу над "Лиллем".
Вести.Ru вчера в 17:40
Хоккей

Два очка Орлова принесли «Вашингтону» победу над «Тампой» в матче НХЛ

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Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии

РБК 19 декабря в 22:22
Происшествия

Полицейский скончался от огнестрельного ранения в Саратове

Сотрудник полиции в Саратове скончался в ночь на воскресенье, 22 декабря, в больнице после получения огнестрельного ранения.
Известия вчера в 17:29
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5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году

Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
ToDay News Ufa 20 декабря в 13:30
Общество

В России снизят нештрафуемый порог превышения скорости

Нештрафуемый порог превышения скорости будет понижен в России с 20 до 10 км/ч.
RT на русском 20 декабря в 09:15
Армия и оружие

Российские ЗРК «Тор-М2КМ» поступили на вооружение ВС Армении

Красная весна вчера в 07:26
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Лавров назвал предложенные Киевом участки разведения сил в Донбассе

«Украинская сторона, по моим данным, предложила три участка в чистом поле, где разведение никакого влияния на безопасность людей не окажет», — цитирует РИА Новости Лаврова.
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В Уфе произошёл пожар в производственном здании

RT на русском вчера в 23:35
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ГИБДД может получить право проверять водителей на алкоголь без понятых

Как сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства, ГИБДД сможет проводить предварительные проверки автомобилистов на алкоголь и наркотики с помощью экспресс-теста.
Газета.Ru 20 декабря в 01:42
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Трамп заявил о прорыве в торговой сделке с Китаем

США достигли прорыва в торговой сделке с Китаем.
РБК вчера в 19:46
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Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix

Матч ТВ 20 декабря в 03:39
Политика

Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне

Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.
Lenta.ru вчера в 12:41
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Киев сообщил о выплате «Газпромом» $3 млрд после решения по транзиту

«Газпром» заплатит «Нафтогазу» $3 млрд долга по решению Стокгольмского арбитража, заявил «Громадске» помощник президента Украины Андрей Ермак.
РБК 20 декабря в 18:17
Экономика

В Пенсионном фонде назвали сроки выплат пенсий за январь

В Пенсионном фонде назвали сроки выплат пенсий за январь. Деньги «Почте России» начнут перечислять с 25 декабря.
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Эксперт дал рекомендации по питанию в Новый год

Заведующий отделом патологии поджелудочной железы, желчных путей и верхних отделов пищеварительного тракта Московского клинического научного центра столичного Департамента здравоохранения Дмитрий Бордин в беседе с изданием «Ридус» дал рекомендации по питанию в Новый год.
RT на русском 20 декабря в 11:45
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Премьер-министр Украины назвал причину пожара в одесском колледже

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Макрон назвал колониализм большой ошибкой Франции

Макрон назвал ошибочным мнение, что «Франция размышляет о мире в категориях гегемонии» и назвал колониализм «большой ошибкой» своей страны.
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Один человек погиб в результате аварии на МКАД

Один человек погиб в результате аварии на МКАД, еще двое пострадали.
РБК вчера в 18:59
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Абакан
Город в России
Город в России, столица Хакасии. Составляет административно-территориальную единицу город, образует одноимённое муниципальное образование город Абакан со статусом городского округа как единственный населённый пункт в его составе.
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