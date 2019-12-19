Политика
REGNUMВ Абакане стартовали выборы мэра
Как сообщало ИА REGNUM, эти выборы главы Абакана являются досрочными. Николай Булакин, руководивший столицей Хакасии с 1995 года, в октябре текущего года погиб в ДТП. За кресло мэра Абакана поборются Иван Аксёнов, Алексей Лемин,Василий Мельцер, Михаил Молчанов.
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Автоматически обработано 7108 источников, обновлено вчера в 23:58, Ашберн
Происшествия
Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности
Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
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Зюганов не исключил досрочных выборов президента
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Общество
Эндокринолог назвала способ окончательно избавиться от жира на животе
Американский врач-эндокринолог Элизабет Лоуден рассказала о способах похудеть даже при медленном обмене веществ и окончательно избавиться от жира на животе.
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В Апатитах подростки избили полицейских
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Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за санкций США
Предприятие Allseas (Швейцария) сообщило об остановке строительства "Северного потока-2" из-за ожидаемых американских ограничительных мер.
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NI: в США признали превосходство российской артиллерии
Футбол
«Ливерпуль» выиграл клубный чемпионат мира
Английский "Ливерпуль" выиграл клубный чемпионат мира, обыграв бразильскую команду, обладателя Кубка Либертадорес "Фламенго".
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Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов
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Авто
Появились фото новой эксклюзивной УАЗ «Буханки»
Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) начал производство эксклюзивной версии своей уже ставшей легендарной "Буханки".
Происшествия
Угроза взрыва на рождественской ярмарке в Берлине не подтвердилась
В Берлине из-за угрозы взрыва эвакуировали рождественский рынок.
Футбол
«Монако» с Головиным разгромил «Лилль» в чемпионате Франции
В матче 19-го тура чемпионата Франции "Монако" одержал волевую победу над "Лиллем".
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Два очка Орлова принесли «Вашингтону» победу над «Тампой» в матче НХЛ
Происшествия
Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии
Происшествия
Полицейский скончался от огнестрельного ранения в Саратове
Сотрудник полиции в Саратове скончался в ночь на воскресенье, 22 декабря, в больнице после получения огнестрельного ранения.
Авто
5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году
Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
Общество
В России снизят нештрафуемый порог превышения скорости
Нештрафуемый порог превышения скорости будет понижен в России с 20 до 10 км/ч.
Армия и оружие
Российские ЗРК «Тор-М2КМ» поступили на вооружение ВС Армении
Политика
Лавров назвал предложенные Киевом участки разведения сил в Донбассе
«Украинская сторона, по моим данным, предложила три участка в чистом поле, где разведение никакого влияния на безопасность людей не окажет», — цитирует РИА Новости Лаврова.
Происшествия
В Уфе произошёл пожар в производственном здании
Общество
ГИБДД может получить право проверять водителей на алкоголь без понятых
Как сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства, ГИБДД сможет проводить предварительные проверки автомобилистов на алкоголь и наркотики с помощью экспресс-теста.
Политика
Трамп заявил о прорыве в торговой сделке с Китаем
США достигли прорыва в торговой сделке с Китаем.
Кино
Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix
Политика
Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне
Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.
Политика
Киев сообщил о выплате «Газпромом» $3 млрд после решения по транзиту
«Газпром» заплатит «Нафтогазу» $3 млрд долга по решению Стокгольмского арбитража, заявил «Громадске» помощник президента Украины Андрей Ермак.
Экономика
В Пенсионном фонде назвали сроки выплат пенсий за январь
В Пенсионном фонде назвали сроки выплат пенсий за январь. Деньги «Почте России» начнут перечислять с 25 декабря.
Здоровье
Эксперт дал рекомендации по питанию в Новый год
Заведующий отделом патологии поджелудочной железы, желчных путей и верхних отделов пищеварительного тракта Московского клинического научного центра столичного Департамента здравоохранения Дмитрий Бордин в беседе с изданием «Ридус» дал рекомендации по питанию в Новый год.
Происшествия
Премьер-министр Украины назвал причину пожара в одесском колледже
Политика
Макрон назвал колониализм большой ошибкой Франции
Макрон назвал ошибочным мнение, что «Франция размышляет о мире в категориях гегемонии» и назвал колониализм «большой ошибкой» своей страны.
Происшествия
Один человек погиб в результате аварии на МКАД
Один человек погиб в результате аварии на МКАД, еще двое пострадали.