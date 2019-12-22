Политика

Московский Комсомолец ХакасияМосковский Комсомолец ХакасияВ Абакане завершились выборы мэра

В 20 часов в столице Хакасии завершилось голосование, закрылись 74 избирательных участка. По предварительным данным ТИК Абакана к 19:30 явка избирателей составляла чуть более 22%. Из 129 тысяч 847 абаканцев участие в выборах приняли 28 тысяч 901 человек.
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