Политика
Московский Комсомолец ХакасияВ Абакане завершились выборы мэра
В 20 часов в столице Хакасии завершилось голосование, закрылись 74 избирательных участка. По предварительным данным ТИК Абакана к 19:30 явка избирателей составляла чуть более 22%. Из 129 тысяч 847 абаканцев участие в выборах приняли 28 тысяч 901 человек.
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Футбол
«Наполи» обыграл «Сассуоло», одержав первую победу при Гаттузо
«Наполи» одержал победу над «Сассуоло» в матче 17-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 2:1.
Шоу-бизнес
Марьяна Ро объявила о беременности
Блогер, певица, звезда рекламы средств для депиляции и девушка скандального рэпера Фейса Марьяна Ро все-таки ждет ребенка.
Происшествия
В Тюмени мужчину с обмороженными ногами выгнали из кафе
В Тюмени мужчину, обморозившего ноги, не пустили погреться даже в тамбур кафе фаст-фуда.
Общество
YouTube и «Яндекс.Видео» могут заблокировать из-за книжных издателей
Сервисам YouTube и "Яндекс.Видео" из-за закона о пиратстве грозит вечная блокировка в России, пишет газета "Ведомости".
Музыка
Сюткин оценил шутку Шнурова над обидевшим Гагарину участником «Голоса»
Певец Валерий Сюткин в интервью порталу Nation News прокомментировал видео с шуткой наставника шоу "Голос" Сергея Шнурова над бывшим участником телепроекта из Екатеринбурга Арсением Курчаниным, поведение которого во время выступления оскорбило Полину Гагарину.
Политика
Пушков оценил приостановку работы Allseas над «Северным потоком — 2»
Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter написал, что американские санкции осложняют окончание строительства "Северного потока — 2", однако они не делают завершение работ невыполнимыми.
Экономика
СБП обрастает банковскими комиссиями
СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП).
Шоу-бизнес
Ирина Салтыкова раздирала лицо мужу и била его мать-блокадницу
Мужчина с ужасом вспоминает, как однажды вспыльчивая певица набросилась с кулаками на пожилую мать Виктора: "Ирина Салтыкова Витину маму ударила, пожилого человека, блокадника".
Общество
Для врачей и медсестер введут единые требования оплаты труда
Вице-премьер Татьяна Голикова, реагируя на предложение президента РФ Владимира Путина «избавиться от несправедливой дифференциации» зарплат главных и рядовых врачей, заявила, что после поправок в ТК, правительство сможет устанавливать единые требования к оплате труда медработников по всей России, пишет «Коммерсант».
Происшествия
Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности
Экономика
Составлен рейтинг закредитованности регионов России
На первом месте рейтинга располагается Ингушетия с индексом 9,9 процента, за ней следуют Крым и Севастополь с уровнем закредитованности 13,9 и 15,9 процента соответсвенно.
Гаджеты
Realme X50 в совершенно новом дизайне покажут уже завтра
Дизайн Realme X50 является «глотком свежего воздуха» Компания Realme ранее обещала анонсировать следующий флагманский смартфон Realme X50 в середине января следующего года.
Общество
Минпромторг выделит 15 миллиардов рублей на русификацию Superjet
Минпромторг намерен выделить дополнительные 15 миллиардов рублей на разработку самолета Superjet New с максимальным числом деталей, созданных в России.
Общество
Совфед просит кабмин запретить продажу никотиносодержащих изделий
Совет Федерации одобрил постановление с просьбой к правительству приостановить оптовую и розничную торговлю сосательной и жевательной никотиносодержащей продукцией, передаёт ТАСС.
Общество
Стрелка с Лубянки заподозрили в связях с националистическим движением
Евгений Манюров, устроивший стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО).
Политика
Столтенберг заявил о готовности лично встретиться с Путиным
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг готов провести личную встречу с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения трудностей в отношениях альянса и Москвы.
Политика
Порошенко призвал ввести санкции за поставки российского газа Украине
Бывший президент Петр Порошенко в эфире телеканала «Украина» заявил, что его партия «Европейская солидарность» будет требовать ввести санкции из-за сообщений о контрактах украинских компаний с «Газпромом» на прямые поставки газа.
Культура
Автор книги «Вонгозеро» прокомментировала ситуацию с сериалом «Эпидемия»
Для "Эпидемии" все обошлось, и слава Богу.
Политика
Зюганов объяснил свои слова о досрочных президентских выборах
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал свои слова о том, что он не исключает возможности проведения досрочных выборов президента, сообщает сайт kp.ru.
Армия и оружие
Минобороны России получило первый комплект новейшей ЗРС С-350 «Витязь»
«Алмаз-Антей» передал Министерству обороны России первый комплект новейшей зенитной ракетной системы (ЗРС) большой дальности С-350 «Витязь».
Шоу-бизнес
Кети Топурия оголила живот после слухов о беременности
Кети Топурия попыталась остановить распространение слухов о том, что носит под сердцем малыша.
Шоу-бизнес
Нюша впервые раскрыла имя и внешность дочери
В откровенном интервью для издания певица рассказала, какое имя дала дочери, а также впервые раскрыла ее внешность.
Политика
На дне Балтийского моря перед визитом Путина обнаружили минное поле
«На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен [Великой Отечественной] войны, а на морском дне экипаж тральщика "Александр Обухов" обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин», — сказал адмирал.
Экономика
В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров
Пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года.
Гаджеты
Motorola отложила выход раскладушки Razr с гибким экраном
Происшествия
Бочкарева предстанет перед судом по делу о хранении наркотиков
Политика
Трамп начал задумываться о приостановке военной помощи Киеву еще летом
Президент США Дональд Трамп попросил Административно-бюджетное управление (АБУ) изучить данные о предоставлении военной помощи Украине после того, как прочитал об этом в газете еще 19 июня.