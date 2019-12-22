Политика
REGNUMВ Абакане завершились выборы мэра
В столице Хакасии — городе Абакане — 22 декабря прошли выборы мэра. Ровно в 20:00 по местному времени закрылись избирательные участки, которых в течение дня работало 74. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии Абакана, ссылаясь на городскую ТИК, явка на 19:30 составила 22,26%.
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Обзор событий в Хакасии с 16 по 22 декабря: Олег Иванов - из всех утюгов республики
ИА Хакасиявчера в 17:38
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Происшествия
В Москве задержали тракториста, спрятавшего два трупа в колодце
В Москве задержали мужчину по подозрению в непредумышленном убийстве двух человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Происшествия
Более 50 человек пострадали в аварии с 69 автомобилями в США
Более 50 человек пострадали в результате крупного ДТП с участием 69 автомобилей на трассе в американском штате Виргиния.
Шоу-бизнес
Концертный директор прокомментировал скандал Бочкаревой с наркотиками
Шоу-бизнес
Марьяна Ро подтвердила слухи о своей беременности
Блогер и певица Марьяна Ро подтвердила, что беременна.
Политика
Allseas вывела из Балтийского моря суда, строившие «Северный поток-2»
Швейцарская компания Allseas, которая занималась укладкой труб для трубопровода "Северный поток — 2" и ранее заявила о приостановке работ, отвела все суда из района строительства в Балтийском море.
Энергетика
Пять украинских компаний заключили контракты с «Газпромом»
Пять украинский компаний подписали контракты с российской корпорацией "Газпром".
Транспорт
На МЦД-2 произошел сбой в движении поездов
На втором Московском центральном диаметре (МЦД-2) в Москве произошел сбой в движении поездов из-за потери напряжения в контактной сети.
Происшествия
Полиция нашла причастных к стрельбе на юго-востоке Москвы
Столичная полиция нашла группу лиц, устроивших стрельбу днем 22 декабря на юго-востоке Москвы.
Политика
Евросоюз осудил санкции США против «Северного потока-2»
Еврокомиссия выступила с заявлением о непринятии экономических санкций со стороны США к участникам проекта «Северный поток-2».
Здоровье
Онколог назвала симптомы рака в области головы и шеи
Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева в эфире радиостанции "Говорит Москва" перечислила симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии опухолей в области головы и шеи.
Армия и оружие
«Известия»: Минобороны России провело серьезную кадровую ротацию
Министерство обороны России провело крупную кадровую ротацию, сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник в военном ведомстве.
Политика
Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту
Владимир Путин примет участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту, которое состоится 23 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.
Общество
Сенатор рассказал, кто из пенсионеров зарабатывает по 40 тысяч рублей
Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд РФ увеличит выплаты неработающим пенсионерам с 1 января на 6,6%, что позволит пенсиям подрасти в среднем примерно на тысячу рублей.
Политика
Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне
Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.
Шоу-бизнес
На фоне слухов о беременности Кети Топурия показала оголенный живот
В сторис на своей странице в Instagram Топурия продемонстрировала свою стройную фигуру в коротком белом топе и шортах.
Шоу-бизнес
Волочкова удивила своим предновогодним образом
Балерина Анастасия Волочкова продемонстрировала экстравагантный образ накануне Нового года.
Общество
Средний чек россиян за один поход в магазин в 2019 году упал на 7%
Средний чек россиян за один поход в магазин падает третий год подряд — за 2019 год он уменьшился на 7%, до 518 рублей, говорится в исследовании группы "Тинькофф", которое есть в распоряжении РИА Новости.
Общество
Гастроэнтеролог рассказала об опасности манной каши
Манная каша может привести к проблемам с усвоением кальция и рахиту, заявила кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Анжелика Шакирова в эфире телеканала НТВ.
Шоу-бизнес
Симба Сивова: певица Нюша раскрыла имя дочери
Российская популярная исполнительна Нюша родила первенца – дочку – еще в ноябре 2019 года, но более года не раскрывала ее лицо и имя в сети.
Политика
Зюганов не исключил досрочных выборов президента
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
Происшествия
Умер второй сотрудник ФСБ, раненный в перестрелке на Лубянке
Умер еще один сотрудник ФСБ, который был ранен в ходе перестрелки на Лубянке, сообщает Следственный комитет России (СКР).
Общество
В Роспотребнадзоре дали советы по выбору качественной елки
В Роспотребнадзоре в преддверии новогодних праздников дали советы по выбору качественной натуральной и искусственной елки.
Политика
Трамп начал задумываться о приостановке военной помощи Киеву еще летом
Президент США Дональд Трамп попросил Административно-бюджетное управление (АБУ) изучить данные о предоставлении военной помощи Украине после того, как прочитал об этом в газете еще 19 июня.
Здоровье
Выявлена опасность чрезмерного употребления воды
Согласно исследованиям один — полтора литра воды организм получает из жидкостей (чай, молоко, супы и др.), а 1 литр из продуктов.
Происшествия
В Челябинске отец забил до смерти месячного сына из-за плача
Мама пыталась спасти ребёнка, но мужчина избил и её. В субботу малыш от полученных травм скончался в больнице.
Гаджеты
3D-макеты iPhone 12 Pro Max опубликованы в Сети
В Интернете уже сегодня можно увидеть макеты iPhone 12 Pro Max.
Политика
На дне Балтийского моря перед визитом Путина обнаружили минное поле
«На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен [Великой Отечественной] войны, а на морском дне экипаж тральщика "Александр Обухов" обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин», — сказал адмирал.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России за неделю до Нового года
В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.
Происшествия
Пропавшую 16 лет назад жительницу Томска нашли в Красноярске
Происшествия
19 человек погибли во время беспорядков в тюрьме в Гондурасе
Инцидент произошёл в исправительном учреждении муниципалитета Порвенир.