Политика

REGNUMREGNUMВ Абакане завершились выборы мэра

В столице Хакасии — городе Абакане — 22 декабря прошли выборы мэра. Ровно в 20:00 по местному времени закрылись избирательные участки, которых в течение дня работало 74. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии Абакана, ссылаясь на городскую ТИК, явка на 19:30 составила 22,26%.
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Новый мэр Абакана - Алексей Лемин

Республиканская Телевизионная Сетьвчера в 19:58

Кандидат от «Единой России» Алексей Лемин побеждает на выборах мэра Абакана

Эхо Москвывчера в 22:02

Алексей Лемин: «Вчерашний день нужно забывать»

Шанс (г. Абакан)вчера в 22:45

Абакан. Лемин. Итоги

Пульс Хакасиивчера в 22:49

Обзор событий в Хакасии с 16 по 22 декабря: Олег Иванов - из всех утюгов республики

ИА Хакасиявчера в 17:38

Стало известно, кого абаканцы выбрали своим новым мэром

Хакасиявчера в 12:53

Виктор Зубарев: «Абакан должен оставаться островком стабильности»

Новая Хакасия.Onlineвчера в 06:28
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Происшествия

В Москве задержали тракториста, спрятавшего два трупа в колодце

В Москве задержали мужчину по подозрению в непредумышленном убийстве двух человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
РИА Новости вчера в 15:08
Происшествия

Более 50 человек пострадали в аварии с 69 автомобилями в США

Более 50 человек пострадали в результате крупного ДТП с участием 69 автомобилей на трассе в американском штате Виргиния.
Известия вчера в 23:36
Шоу-бизнес

Концертный директор прокомментировал скандал Бочкаревой с наркотиками

РИА Новости вчера в 17:49
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Марьяна Ро подтвердила слухи о своей беременности

Блогер и певица Марьяна Ро подтвердила, что беременна.
Телеканал 360° вчера в 11:36
Политика

Allseas вывела из Балтийского моря суда, строившие «Северный поток-2»

Швейцарская компания Allseas, которая занималась укладкой труб для трубопровода "Северный поток — 2" и ранее заявила о приостановке работ, отвела все суда из района строительства в Балтийском море.
Вести.Ru вчера в 19:30
Энергетика

Пять украинских компаний заключили контракты с «Газпромом»

Пять украинский компаний подписали контракты с российской корпорацией "Газпром".
Комсомольская правда вчера в 04:51
Транспорт

На МЦД-2 произошел сбой в движении поездов

На втором Московском центральном диаметре (МЦД-2) в Москве произошел сбой в движении поездов из-за потери напряжения в контактной сети.
Коммерсантъ 00:01
Происшествия

Полиция нашла причастных к стрельбе на юго-востоке Москвы

Столичная полиция нашла группу лиц, устроивших стрельбу днем 22 декабря на юго-востоке Москвы.
РБК вчера в 23:59
Политика

Евросоюз осудил санкции США против «Северного потока-2»

Еврокомиссия выступила с заявлением о непринятии экономических санкций со стороны США к участникам проекта «Северный поток-2».
ТК Звезда 21 декабря в 05:24
Здоровье

Онколог назвала симптомы рака в области головы и шеи

Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева в эфире радиостанции "Говорит Москва" перечислила симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии опухолей в области головы и шеи.
РИА Новости вчера в 11:20
Армия и оружие

«Известия»: Минобороны России провело серьезную кадровую ротацию

Министерство обороны России провело крупную кадровую ротацию, сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник в военном ведомстве.
Коммерсантъ вчера в 21:31
Политика

Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту

Владимир Путин примет участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту, которое состоится 23 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 08:37
Общество

Сенатор рассказал, кто из пенсионеров зарабатывает по 40 тысяч рублей

Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд РФ увеличит выплаты неработающим пенсионерам с 1 января на 6,6%, что позволит пенсиям подрасти в среднем примерно на тысячу рублей.
Ридус вчера в 09:51
Политика

Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне

Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.
Lenta.ru 21 декабря в 12:41
Шоу-бизнес

На фоне слухов о беременности Кети Топурия показала оголенный живот

В сторис на своей странице в Instagram Топурия продемонстрировала свою стройную фигуру в коротком белом топе и шортах.
Пятый канал 21 декабря в 17:47
Шоу-бизнес

Волочкова удивила своим предновогодним образом

Балерина Анастасия Волочкова продемонстрировала экстравагантный образ накануне Нового года.
URA.Ru вчера в 12:32
Общество

Средний чек россиян за один поход в магазин в 2019 году упал на 7%

Средний чек россиян за один поход в магазин падает третий год подряд — за 2019 год он уменьшился на 7%, до 518 рублей, говорится в исследовании группы "Тинькофф", которое есть в распоряжении РИА Новости.
ПРАЙМ вчера в 20:15
Общество

Гастроэнтеролог рассказала об опасности манной каши

Манная каша может привести к проблемам с усвоением кальция и рахиту, заявила кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Анжелика Шакирова в эфире телеканала НТВ.
РИА Новости вчера в 18:27
Шоу-бизнес

Симба Сивова: певица Нюша раскрыла имя дочери

Российская популярная исполнительна Нюша родила первенца – дочку – еще в ноябре 2019 года, но более года не раскрывала ее лицо и имя в сети.
Регион online вчера в 15:47
Политика

Зюганов не исключил досрочных выборов президента

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
Коммерсантъ 21 декабря в 08:08
Происшествия

Умер второй сотрудник ФСБ, раненный в перестрелке на Лубянке

Умер еще один сотрудник ФСБ, который был ранен в ходе перестрелки на Лубянке, сообщает Следственный комитет России (СКР).
Коммерсантъ 20 декабря в 10:35
Общество

В Роспотребнадзоре дали советы по выбору качественной елки

В Роспотребнадзоре в преддверии новогодних праздников дали советы по выбору качественной натуральной и искусственной елки.
Известия вчера в 21:58
Политика

Трамп начал задумываться о приостановке военной помощи Киеву еще летом

Президент США Дональд Трамп попросил Административно-бюджетное управление (АБУ) изучить данные о предоставлении военной помощи Украине после того, как прочитал об этом в газете еще 19 июня.
Российская газета вчера в 01:31
Здоровье

Выявлена опасность чрезмерного употребления воды

Согласно исследованиям один — полтора литра воды организм получает из жидкостей (чай, молоко, супы и др.), а 1 литр из продуктов.
ГЛАС.RU вчера в 03:14
Происшествия

В Челябинске отец забил до смерти месячного сына из-за плача

Мама пыталась спасти ребёнка, но мужчина избил и её. В субботу малыш от полученных травм скончался в больнице.
Pchela.News 21 декабря в 06:06
Гаджеты

3D-макеты iPhone 12 Pro Max опубликованы в Сети

В Интернете уже сегодня можно увидеть макеты iPhone 12 Pro Max.
News.ru вчера в 07:43
Политика

На дне Балтийского моря перед визитом Путина обнаружили минное поле

«На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен [Великой Отечественной] войны, а на морском дне экипаж тральщика "Александр Обухов" обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин», — сказал адмирал.
Lenta.ru вчера в 17:13
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России за неделю до Нового года

В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.
РИА Новости вчера в 22:06
Происшествия

Пропавшую 16 лет назад жительницу Томска нашли в Красноярске

RT на русском вчера в 22:40
Происшествия

19 человек погибли во время беспорядков в тюрьме в Гондурасе

Инцидент произошёл в исправительном учреждении муниципалитета Порвенир.
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Город в России, столица Хакасии. Составляет административно-территориальную единицу город, образует одноимённое муниципальное образование город Абакан со статусом городского округа как единственный населённый пункт в его составе.
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